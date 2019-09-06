Garanti BBVA'dan Cinsiyet Eşitliği Kredisi

Garanti BBVA, Türkiye'nin en büyük rüzgar santrali olacak 48 MW Soma 4 Rüzgar Enerji Santrali projesinin finansmanında, Türkiye ve dünyada ilk kez gerçekleştirilen "Gender Loan" (Cinsiyet Eşitliği Kredisi) yapısını hayata geçirdi - Garanti BBVA Genel Müdü

Garanti BBVA'dan Cinsiyet Eşitliği Kredisi
Ekonomi 0
Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Garanti BBVA, Türkiye'nin en büyük rüzgar santrali olacak 48 MW Soma 4 Rüzgar Enerji Santrali projesinin finansmanında, Türkiye'de ve dünyada ilk kez gerçekleştirilen "Gender Loan" (Cinsiyet Eşitliği Kredisi) yapısını hayata geçirdi. Cinsiyet eşitliği kredisi kapsamında her yıl yapılacak değerlendirmede, projenin performansı iyileşirse, kredi vadesi boyunca hem nakdi kredi faizinde, hem de gayri nakdi kredi komisyonunda düşüş gerçekleşecek.

Garanti BBVA'dan yapılan açıklamaya göre, gelişmekte olan piyasalarda bir özel bankanın ihraç ettiği kadın girişimcilerin kullanımına yönelik ilk sosyal bono olan "Gender Bond"dan sonra, şimdi de Türkiye'de ilk kez kullanılan Gender Loan (Cinsiyet Eşitliği Kredisi) yapısını hayata geçirdi.

Polat Enerji ile 48 MW Soma 4 Rüzgar Enerji Santrali projesi için imzalanan kredi sözleşmesi kapsamında ilk kez kullanılan Gender Loan, sürdürülebilir finansman, iklim değişikliği ve cinsiyet eşitliği gibi konularda Garanti BBVA’nın aldığı inisiyatiflere bir yerinisini daha ekledi. Proje için imzalanan 44 milyon dolarlık kredinin 8 yıl vadeli nakdi kısmı 21,4 milyon dolar, 11,5 yıl vadeli gayri nakdi kısmı ise 22,6 milyon dolar tutara sahip.


- "İyi performans sergileyen firmalar ödüllendirilecek"


Gender Loan kapsamında Garanti BBVA ekipleri tarafından Polat Enerji'nin cinsiyet eşitliği alanındaki performansı her yıl uluslararası normlara göre puanlanacak. İlk değerlendirmeyle alınacak olan puan, baz kabul edilecek. Sonraki değerlendirmelerde firma, bu baz puanın üstüne çıkarsa nakdi kredi faizinde ve gayri nakdi komisyon ücretinde indirime gidilecek. Böylelikle cinsiyet eşitliği konusunda iyi performans sergileyen firmalar ödüllendirilerek, diğer firmaların da bu alandaki performanslarını geliştirmeleri için teşvik sağlanacak.

Kriterler arasında doğum sonrası işe dönüş programları, yeni işe alımlarda eşitlik prensibi gözetilmesi, tedarik zincirinde kadın hakim ortaklı işletmelere öncelik verilmesi, kadın erkek maaş oranı, tacizi engelleme politikası ve kadınlara yönelik bilinçsiz oluşan olumsuz ön yargıyı yenme konusunda eğitimler gibi aksiyonlar bulunuyor.

Garanti BBVA'nın kendi geliştirdiği metodolojiye göre hesaplanacak puan, Polat Enerji'nin değer zinciri boyunca cinsiyet eşitliği performansını ortaya koyacak. Garanti BBVA, Polat Enerji'ye ihtiyaç duyması halinde kendi insan kaynakları ekibiyle, bu programların geliştirilmesi konusunda destek sağlayacak.

Polat Enerji Strateji Başkanı Alkım Bağ, firma olarak insan kaynaklarında farklı bakış açıları ve yeteneklerden faydalanabilmek ve başarılarını sürdürebilmek için cinsiyet eşitliğini her zaman önemli bir konu olarak gördüklerini belirterek, "Mevcut organizasyon yapımızda da kadınların kayda değer bir temsili var.Performansımızı daha da ileri seviyelere taşımamız için bizleri cesaretlendiren bu kredi yapısından faydalanan Türkiye'de ilk şirket olmaktan gurur duyuyoruz. ” dedi.


- "Cinsiyet eşitliği konusunda sektörde lider olmayı hedefliyoruz"


Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin de cinsiyet eşitliğinin her şeyden önce bir insan hakları meselesi olduğuna inandıklarını kaydederek, "Gerek insan haklarına saygılı ve adil bir toplum, gerekse daha iyi bir ekonomi için kadınların öneminin anlaşılması gerekiyor. Türkiye'de kadınların istihdam oranı erkeklerin yarısından daha az. Ülke olarak kadınların iş gücüne katılımını destekleyecek güçlü politikalarla OECD ortalaması olan yüzde 63'e ulaşabilirsek, Türkiye'nin gayrisafi yurt içi hasılası 2025'te yüzde 20 artma potansiyeline sahip. Bu da kişi başı milli gelirde yaklaşık 2 bin 300 ila 2 bin 900 dolarlık artışa denk geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Edin, Türkiye’de eğitimli kesimin yüzde 45-50 arası kadın olmasına karşın, finans sektörü ayrı tutulduğunda lider şirketlerde bile kadın temsil oranının yüzde 30'u geçmediğine dikkati çekti.

Bu noktada hem devlete hem de özel sektöre gerçekten çok önemli görevler düştüğüne değinen Edin, şunları kaydetti:

"Gender Loan sayesinde şirketler, cinsiyet eşitliğinde atacakları adımlarla daha uygun koşullarda finansman sağlama imkanı elde edecek. Garanti BBVA olarak, bugüne kadar kadınların ekonomiye aktif katılımı konusunda hem bankamızda hem de müşterilerimize yönelik birçok çalışma ve ilki gerçekleştirdik. Üst üste üç kez Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi’nde yer almanın gururunu yaşadık. Garanti BBVA, Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri'ni Türkiye'den imzalayan ilk banka. Çalışmalarımızı geçtiğimiz yıl bir adım öteye taşıyarak, yurt dışı borçlanma programı çerçevesinde International Finance Corporation (IFC) ile kadın girişimcilerin finansmanında kullanılmak üzere 6 yıl vadeli 75 milyon dolarlık sosyal bono ihraç ettik. Şimdi ise Türkiye'de ve dünyada bir ilk olan ürünü hayata geçirmenin gurur ve mutluluğunu taşıyoruz."

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Eğirdir Gölü için inceleme yapılacak bakanlık düğmeye bastı
TBMM Başkanvekili Bilgiç'ten ISUBÜ ziyareti
Isparta İl Milli Eğitim Müdürü Yeni Eğitim Öğretim Yılı Mesajı
Isparta’da zincirleme kaza: 1 yaralı
Isparta 2. el elektrikli bisiklet ve motosiklet Güven Motor'da
Isparta'da Süpürge Dünyası Açıldı
Isparta'da uygun fiyatlı tüm kırtasiye ürünleri çantalar burada
Isparta'da 1 günlük su kesintisi
'Yarı fiyatına satılık' ifadesi tarih oluyor!
Uluborlu Türk Musiki Korusundan Muhteşem Konser
PARFÜM BİTKİLERİ ÇALIŞTAYI 9 EYLÜL'DE EĞİRDİR'DE
Isparta'da Sedir Kozalağı Toplanmaya Başlandı
Isparta'da Şeftali Hasat Bayramı
Isparta'da belediyeden çok önemli duyuru!
Isparta’da 100 Bekçi Göreve Başladı
Yabancı Uyruklu Öğrenciler Isparta’yı Keşfe Çıktı
Rosemix saf, doğal şifalı lavanta ürünleri
Isparta'da Kazada ölen sözleşmeli er toprağa verildi
Isparta'da şırdan dolması nefis tadıyla Royal Resaturant'ta
DOĞUŞ MUTFAK ''EN UYGUN FİYAT GARANTİSİ''
Isparta'da Keçi kıl kırkımı şöleni
Eğirdir'de Kick Boks Zafer Kupası Maçları nefesleri kesti
Isparta'da trafik kazası: 2 ölü
Isparta İl Özel İdaresi Kendi Elektriğini Üretecek
Isparta'da havadan trafik denetimi
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamarı
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?
Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıMuhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?
ısparta perdesüpürge toz torbasıısparta mutfak eşyalarıısparta mobilyasite parfümeriiphone ekran tamiriroyal restaurantisparta giyotin cam balkonIsparta Motor TamircilerISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da trafik kazası: 2 ölüIsparta'da trafik kazası: 2 ölü01 Eylül 2019
Burdur'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 9 yaralıBurdur'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 9 yaralı31 Ağustos 2019
Eğirdir'de Kick Boks Zafer Kupası Maçları nefesleri kestiEğirdir'de Kick Boks Zafer Kupası Maçları nefesleri kesti01 Eylül 2019
DOĞUŞ MUTFAK ''EN UYGUN FİYAT GARANTİSİ''DOĞUŞ MUTFAK ''EN UYGUN FİYAT GARANTİSİ''01 Eylül 2019
Isparta'da Süpürge Dünyası AçıldıIsparta'da Süpürge Dünyası Açıldı04 Eylül 2019
Isparta’da zincirleme kaza: 1 yaralıIsparta’da zincirleme kaza: 1 yaralı04 Eylül 2019
Isparta'da şüpheli ölümIsparta'da şüpheli ölüm30 Ağustos 2019
Isparta'da havadan trafik denetimiIsparta'da havadan trafik denetimi31 Ağustos 2019
Isparta'da Keçi kıl kırkımı şöleniIsparta'da Keçi kıl kırkımı şöleni01 Eylül 2019
Isparta'da 1 günlük su kesintisiIsparta'da 1 günlük su kesintisi04 Eylül 2019
Isparta'da Kazada ölen sözleşmeli er toprağa verildiIsparta'da Kazada ölen sözleşmeli er toprağa verildi02 Eylül 2019
Araç sahipleri bu habere dikkat! bin 546 lira para cezası varAraç sahipleri bu habere dikkat! bin 546 lira para cezası var31 Ağustos 2019
Isparta'da Sedir Kozalağı Toplanmaya BaşlandıIsparta'da Sedir Kozalağı Toplanmaya Başlandı03 Eylül 2019
Isparta 2. el elektrikli bisiklet ve motosiklet Güven Motor'daIsparta 2. el elektrikli bisiklet ve motosiklet Güven Motor'da04 Eylül 2019
Hatay'da otomobilin çarptığı yaya öldüHatay'da otomobilin çarptığı yaya öldü05 Eylül 2019
Isparta İl Özel İdaresi Kendi Elektriğini ÜretecekIsparta İl Özel İdaresi Kendi Elektriğini Üretecek01 Eylül 2019
Doğal gaza yüzde 15 zam geldiDoğal gaza yüzde 15 zam geldi31 Ağustos 2019
Emine Erdoğan, Salda Gölü'ndeEmine Erdoğan, Salda Gölü'nde02 Eylül 2019
PARFÜM BİTKİLERİ ÇALIŞTAYI 9 EYLÜL'DE EĞİRDİR'DEPARFÜM BİTKİLERİ ÇALIŞTAYI 9 EYLÜL'DE EĞİRDİR'DE03 Eylül 2019
Isparta'da uygun fiyatlı tüm kırtasiye ürünleri çantalar buradaIsparta'da uygun fiyatlı tüm kırtasiye ürünleri çantalar burada04 Eylül 2019