Ford Puma Titanyum X, Frankfurt’ta sahne alacak

Ford, 2019 Frankfurt Otomobil Fuarında ilk kez kamuoyunun beğenisine sunulacak yeni Ford Puma Titanium X modelini tanıttı

Ford Puma Titanyum X, Frankfurt’ta sahne alacak
Ekonomi 0
Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Ford gelecek hafta Almanya'da kapılarını ziyaretçilere açacak olan 2019 Frankfurt Otomobil Fuarında ilk kez kamuoyunun beğenisine sunulacak olan yeni Ford Puma Titanium X modelini tanıttı.

Ford'dan yapılan açıklamaya göre, yeni Puma Titanium X, Yeni Puma’nın SUV’dan ilhamla geliştirilen crossover özelliklerini konfor ve rahatlık teknolojileriyle daha da üst seviyeye taşıyor. Sökülebilen koltuk kılıflarına sahip ilk Ford araç olan Puma Titanium X’te bu sınıfta bir ilk olan bel masajı özelliğine sahip koltuklar gibi konfora yönelik yenilikçi özellikler sunuluyor. Araç aynı zamanda akıllı telefonlar için kablosuz şarj, bu sınıfta bir ilk olan eller serbest açılan bagaj kapağı ve premium B&O ses sistemi gibi üst seviye konfor özellikleri içerirken, karakterini tamamlayan çok özel dış ve iç detaylarla dikkati çekiyor.

Yeni Ford Puma, Avrupalı müşterilere; benzersiz ve dikkat çekici bir dış tasarımı, ödün vermeyi gerektirmeyen sınıfının en iyi bagaj hacmini ve son derece gelişmiş yarı hibrit güç ve aktarma teknolojisini bir arada sunuyor.


-Premium tasarım ve özellikler


Standart olarak sunulan premium özellikler, kompakt crossover segmentine tamamen yeni bir lüks kavramı getiriyor. Böylece Puma Titanium X, Puma’nın üstün sürüş güvenliğini benzersiz konfor detaylarıyla zenginleştiriyor. Makinede yıkanma özelliğine sahip sökülebilen koltuk kılıfları pratik fermuar sistemi sayesinde tek elle bile kolaylıkla çıkartılıp, takılabiliyor. Aile dostu koltuk kılıfları, evcil hayvan tüyü, meyve suyu lekesi gibi unsurların temizliğini kolaylaştırıyor ve her daim temiz bir iç mekan kullanımına imkan sağlıyor. Bunun dışında satış sonrası pazarında sunulacak olan koltuk kılıfı çeşitleriyle kullanıcı aracını kişiselleştirebiliyor.

Hareket halinde yorgun kasları canlandırma ve daha rahatlatıcı bir yolculuk yapma imkânı sunan bel masajı özelliği bir diğer koltuk yeniliği olarak öne çıkıyor. Tek bir düğme hareketiyle etkinleştirilen elektrikli koltuklardaki masaj özelliği üç farklı yuvarlanma yönü ve hassasiyet ayarı ile konforlu yolculuklara katkı sağlıyor.

Puma Titanium X’in büyük bir özenle şekillendirilen iç mekânında kullanıma sunulan deri direksiyon simidi, ahşap eklentiler ve kumaş kapı panelleri çekici bir görünüm ve yüksek kalite algısı sağlıyor.

Standart olarak sunulan teknolojiler, sürücü ve beraberindeki yolcuların sürüş esnasında da hayattan kopmamasını sağlıyor. Uygun telefonları destekleyen kablosuz şarj özelliği iki adet USB girişinin şarj dışında amaçlar için de kullanılmasını sağlıyor.

Mobil cihazlar standart olarak sunulan Ford SYNC 3 iletişim ve bilgi-eğlence sistemine Bluetooth üzerinden bağlanabiliyor. Sürücü ses sistemini, navigasyonu ve sisteme bağlı akıllı telefonları sesli komut sistemiyle kumanda edebiliyor. Apple CarPlay ve Android Auto™ uyumlu sistem, 10 hoparlörlü B&O ses sistemi ile yolculukları keyfe dönüştürüyor.


-Yarı hibrit teknolojisi


Yeni Ford Puma; sahip olduğu performans ile üstün sürüş keyfi sunarken yüksek yakıt verimliliğini beraberinde getiren Ford’un yenilikçi yarı-hibrit sistemini kullanan ilk model olacak.

EcoBoost Hybrid teknolojisinde Puma’nın 1,0 litre EcoBoost benzinli motoruna kayışla bağlanan 11,5 kW gücünde entegre bir marş/jeneratörü (BISG) devreye giriyor. Geleneksel alternatörün yerini alan BISG fren anında oluşan kinetik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürüyor ve bu enerjiyi hava soğutmalı 48 Voltluk lityum-iyon bataryayı şarj etmek için kullanıyor. BISG aynı zamanda depolanan enerjiyi kullanarak üç silindirli benzinli motoru normal sürüş ve hızlanma anında ilave tork ile desteklemek üzere devreye giriyor. Yarı hibrit sistemin 125 PS ve 155 PS olmak üzere iki farklı güç versiyonu bulunuyor. Özellikle alt devirlerde benzinli motora kıyasla yüzde 50 daha fazla tork sunan hibrit sistem böylece daha akıcı bir sürüş deneyimi sunuyor.

BISG’nin sisteme kazandırdığı 50 Nm tork sayesinde benzinli motorun yakıt verimliliği WLTP normuna göre yüzde 9 iyileşiyor. Yine ilave torkun katkısıyla 125 PS’lik versiyon 5,4 lt/100 km yakıt tüketiyor ve 124 gr/km CO2 emisyon salım değeri sunuyor. 155 PS’lik versiyon ise 5,6 lt/100 km yakıt tüketiyor ve 127 gr/km CO2 emisyon salım değerine imza atıyor.

Standart olarak sunulan Yol Kenarını Tespit fonksiyonu ile geliştirilen Şerit Takip Sistemi de dahil olmak üzere gelişmiş sürüş destek sistemleri daha konforlu, sürücüyü daha az yoran ve daha güvenli bir sürüş deneyimini beraberinde getiriyor. İlave edilen yeni fonksiyon sayesinde sistem asfaltın bittiği ve asfalt dışında kum, çakıl, çim veya banket olmak üzere farklı bir zeminin başladığı noktayı algılıyor ve direksiyona müdahale ederek aracın alt yüzeyin dışına çıkmasını önlüyor.

Yaya Algılama özelliğine sahip Çarpışma Önleme sistemi yola yakın, yol üzerinde veya yoldan karşıya geçmek üzere olan insanları algılıyor ve olası çarpışmayı önlemek veya etkisini azaltmak üzere sürücüye yardımcı oluyor. Yeni Ford Puma ile Dur-kalk özelliğine sahip Uyarlanabilir Hız Sabitleme Sistemi, Trafik İşareti Tanımlama Sistemi ve Şerit Ortalama Sistemi de sunuluyor. -Yenilikçi ve pratik

Sınıfının ödün vermeyi gerektirmeyen en iyi bagaj hacmine sahip olan yeni Ford Puma 456 litrelik bir bagaj ve yenilikçi saklama alanı çözümleri kullanıma sunuyor. Arka koltukların yatırılmasıyla 112 cm uzunluğunda, 97 cm genişliğinde ve 43 cm yüksekliğinde bir koli esnek kullanım özelliklerine sahip bagaja sığıyor.

Bagaj fonksiyonelliği bu sınıfta bir ilk olan eller serbest bagaj kapağı teknolojisi ile destekleniyor. Yeni Ford Puma’nın 2020 yılında Türkiye’de satışa sunulması planlanıyor






Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta'da okul güvenliği toplantısı yapıldı
Isparta'da FETÖ'yle mücadele bahanesiyle suç örgütü kurma iddiası davası
Eğirdir Gölü için inceleme yapılacak bakanlık düğmeye bastı
TBMM Başkanvekili Bilgiç'ten ISUBÜ ziyareti
Isparta İl Milli Eğitim Müdürü Yeni Eğitim Öğretim Yılı Mesajı
Isparta’da zincirleme kaza: 1 yaralı
Isparta 2. el elektrikli bisiklet ve motosiklet Güven Motor'da
Isparta'da Süpürge Dünyası Açıldı
Isparta'da uygun fiyatlı tüm kırtasiye ürünleri çantalar burada
Isparta'da 1 günlük su kesintisi
'Yarı fiyatına satılık' ifadesi tarih oluyor!
Uluborlu Türk Musiki Korusundan Muhteşem Konser
PARFÜM BİTKİLERİ ÇALIŞTAYI 9 EYLÜL'DE EĞİRDİR'DE
Isparta'da Sedir Kozalağı Toplanmaya Başlandı
Isparta'da Şeftali Hasat Bayramı
Isparta'da belediyeden çok önemli duyuru!
Isparta’da 100 Bekçi Göreve Başladı
Yabancı Uyruklu Öğrenciler Isparta’yı Keşfe Çıktı
Rosemix saf, doğal şifalı lavanta ürünleri
Isparta'da Kazada ölen sözleşmeli er toprağa verildi
Isparta'da şırdan dolması nefis tadıyla Royal Resaturant'ta
DOĞUŞ MUTFAK ''EN UYGUN FİYAT GARANTİSİ''
Isparta'da Keçi kıl kırkımı şöleni
Eğirdir'de Kick Boks Zafer Kupası Maçları nefesleri kesti
Isparta'da trafik kazası: 2 ölü
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamarı
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?
Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıMuhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?
ısparta perdesüpürge toz torbasıısparta mutfak eşyalarıısparta mobilyasite parfümeriiphone ekran tamiriroyal restaurantisparta giyotin cam balkonIsparta Motor TamircilerISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da trafik kazası: 2 ölüIsparta'da trafik kazası: 2 ölü01 Eylül 2019
Burdur'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 9 yaralıBurdur'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 9 yaralı31 Ağustos 2019
Eğirdir'de Kick Boks Zafer Kupası Maçları nefesleri kestiEğirdir'de Kick Boks Zafer Kupası Maçları nefesleri kesti01 Eylül 2019
DOĞUŞ MUTFAK ''EN UYGUN FİYAT GARANTİSİ''DOĞUŞ MUTFAK ''EN UYGUN FİYAT GARANTİSİ''01 Eylül 2019
Isparta'da Süpürge Dünyası AçıldıIsparta'da Süpürge Dünyası Açıldı04 Eylül 2019
Isparta’da zincirleme kaza: 1 yaralıIsparta’da zincirleme kaza: 1 yaralı04 Eylül 2019
Isparta'da havadan trafik denetimiIsparta'da havadan trafik denetimi31 Ağustos 2019
Isparta'da Keçi kıl kırkımı şöleniIsparta'da Keçi kıl kırkımı şöleni01 Eylül 2019
Isparta'da 1 günlük su kesintisiIsparta'da 1 günlük su kesintisi04 Eylül 2019
Isparta'da Kazada ölen sözleşmeli er toprağa verildiIsparta'da Kazada ölen sözleşmeli er toprağa verildi02 Eylül 2019
Araç sahipleri bu habere dikkat! bin 546 lira para cezası varAraç sahipleri bu habere dikkat! bin 546 lira para cezası var31 Ağustos 2019
Hatay'da otomobilin çarptığı yaya öldüHatay'da otomobilin çarptığı yaya öldü05 Eylül 2019
Isparta'da Sedir Kozalağı Toplanmaya BaşlandıIsparta'da Sedir Kozalağı Toplanmaya Başlandı03 Eylül 2019
Isparta 2. el elektrikli bisiklet ve motosiklet Güven Motor'daIsparta 2. el elektrikli bisiklet ve motosiklet Güven Motor'da04 Eylül 2019
Isparta İl Özel İdaresi Kendi Elektriğini ÜretecekIsparta İl Özel İdaresi Kendi Elektriğini Üretecek01 Eylül 2019
Doğal gaza yüzde 15 zam geldiDoğal gaza yüzde 15 zam geldi31 Ağustos 2019
Emine Erdoğan, Salda Gölü'ndeEmine Erdoğan, Salda Gölü'nde02 Eylül 2019
PARFÜM BİTKİLERİ ÇALIŞTAYI 9 EYLÜL'DE EĞİRDİR'DEPARFÜM BİTKİLERİ ÇALIŞTAYI 9 EYLÜL'DE EĞİRDİR'DE03 Eylül 2019
Isparta'da uygun fiyatlı tüm kırtasiye ürünleri çantalar buradaIsparta'da uygun fiyatlı tüm kırtasiye ürünleri çantalar burada04 Eylül 2019
'Yarı fiyatına satılık' ifadesi tarih oluyor!'Yarı fiyatına satılık' ifadesi tarih oluyor!04 Eylül 2019