fizy İstanbul Müzik Haftası'nda rap günü

Müzik haftası kapsamında rap müziğine tam gün ayrılırken, gün boyunca Baneva, Alaturka Mavzer, Sansar Salvo, Önder Şahin & Sayedar, Kamufle, Nova Norda, Gazapizm ve Ceza gibi alanında tanınmış isimler sahneye çıktı

fizy İstanbul Müzik Haftası'nda rap günü
Ekonomi 0
Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - fizy İstanbul Müzik Haftası, son dönemde yüksek ilgi gören rap müziğine tam gün ayırarak, bu alanda önemli isimleri müzikseverlerle buluşturdu.

Turkcell'in açıklamasına göre, fizy İstanbul Müzik Haftası, bu yıl da genç yeteneklere programında yer verirken, efsane isimleri de sevenleriyle buluşturmayı ihmal etmiyor.

fizy'nin ana sponsorluğunda, Atlantis Yapım ve SM Production iş birliğiyle hayata geçen müzik haftası, rap müziğin en güçlü isimleriyle müzikseverleri bir araya getirdi.

Rap müziğine ayrılan gün, festivalin en genç isimlerinden Baneva ile başladı. Ardından Kadıköylü rap grubu Alaturka Mavzer ve rap piyasasında kendine sağlam bir yer edinen Sansar Salvo sahneye çıktı.

Ceza ile yaptıkları "Komedi v Dram" şarkısıyla son dönemin en çok dinlenen rap hitine imza atan ikili Önder Şahin & Sayedar'ın sahneye çıkmasıyla coşku arttı. 2018'de "Beni Görmeden Ölme" albümünü yayınlayan Kamufle de performansıyla seyirciden tam not aldı.

Müzik piyasasına 2018'de giriş yapan ve her ay yeni bir single yayınlamayı sürdüren Nova Norda'nın ardından rap müziğinin güçlü kadın vokallerinden Ayben sahnedeydi. Sanatçı "Başkan" ve "Yol Ver" gibi şarkılarıyla sevenlerine keyifli anlar yaşattı.

İlerleyen saatlerde son dönemin rap müzik denince akla gelen isimlerinden Anıl Piyancı, "Bırakman Doğru mu?" ve "KAFA10" şarkılarıyla sahneye çıktı. Çukur dizisiyle kitlelere ulaşan Gazapizm ise aralarında "Heyecanı Yok", "Ölüler Dirilerden Çalacak" gibi sevilen şarkılarını seslendirdi.

Günün merakla beklenen ismi "Denizci" ve "Suspus" şarkılarıyla enerjiyi en yüksek seviyeye çıkaran Ceza oldu. Seyirciyle çok özel bir ilişki kuran sanatçı en sevilen şarkıları "Rapstar", "Holocaust", "Yerli Plaka" ve "Fark Var"ı seslendirerek rap gününü unutulmayacak bir performansla sonlandırdı.


- Pop ve rock müziğinin en iyi isimleri de müzik haftasında


Bugün, Kenan Doğulu başta olmak üzere pop müziğinin sevilen isimleri sahneden olacak. Sırasıyla; Eda Baba, Ekin Beril, Gökcan Sanlıman, Sena Şener, Kalben, Gökhan Türkmen ve maNga hayranlarıyla buluşacak.

Yarın ise; rock ve metal müziğin duayenleri sahnede olacak. Pilli Bebek'le başlayacak gün; Moğollar, Norm Ender, Pentagram'ın ardından Teoman ile son bulacak. Konserlerin ardından Volkswagen Arena’da DJ Nikki Wild ve Shantel; Kadıköy Sahne'de ise DJ Hakan Küfündür ve DJ Özge 90’lar Türkçe Pop Party ile festivalin kapanışını gerçekleştirecek.

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