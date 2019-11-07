İSTANBUL - Türkiye’nin ilk ve tek popüler müzik ve kültür festivali fizy İstanbul Müzik Haftası, sadece konserleriyle değil, müziğin konuşulduğu etkinliklerle de fark yaratıyor.

fizy'den yapılan açıklamaya göre, ilki 2018 yılında gerçekleşen ve 200 bini aşkın müzikseveri birbirinden eğlenceli konser ve etkinliklerle buluşturan fizy İstanbul Müzik Haftası bugün Ceza, Gazapizm, Anıl Piyancı, Ayben, Kamufle, Önder Şahin & Sayedar gibi rap müziğin önemli isimlerini ağırlayacak.

Konser serisinden hemen önce Ceza, Ayben ve Anıl Piyancı'nın yer aldığı söyleşi düzenlenecek. Türkiye'nin dijital müzik platformu fizy'nin ana sponsorluğunda, Atlantis Yapım ve SM Production iş birliğiyle gerçekleştirilen fizy İstanbul Müzik Haftası'nda bugün moderatörlüğünü müzik yazarı ve psikolog Tolga Akyıldız'ın üstleneceği etkinlikte Ceza, Ayben ve Anıl Piyancı ile "Türkiye'de Rap" konuşulacak.

Volkswagen Arena Beetle Lounge'ta ücretsiz olarak gerçekleşecek panel saat 15.30'da başlayacak.



- Pentagram ile heavy metale bir bakış



Türkiye'nin efsane heavy metal grubu, 9 Kasım'daki performansından önce 15.30'da başlayacak söyleşide hayranlarıyla buluşacak.

Türkiye'de "Heavy Metal Müziğin Serüveni" başlıklı bir sohbetin moderatörlüğünü gazeteci Sinem Vural üstlenecek. Volkswagen Arena Beetle Lounge'ta gerçekleşecek etkinliğe katılım ücretsiz olacak.



fizy İstanbul Müzik Haftası'nda popüler müziğin efsane isimlerinin yanı sıra son dönemin genç yetenekleri de sevenleriyle buluşacak. 9 Kasım'a dek sürecek festivalin ana mekanı bu yıl Volkswagen Arena olarak belirlendi.

Öte yandan, bu yıl festival, IF Performance Hall Beşiktaş, Moda Kayıkhane ve Kadıköy Sahne olmak üzere şehrin farklı müzik mekanlarına yayılacak.

