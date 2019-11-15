İSTANBUL - Fiat, Londra Klasik Otomobil Yarışı (Bonhams London to Brighton Veteran Car Run) 2019 yılı etkinliğinin resmi sponsorları arasındaki yerini aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Royal Automobile Club tarafından organize edilen etkinlikte, geçmişi 1905 yılının öncesine dayanan ve otomobil dünyasına öncülük yapan en ünlü otomobil üreticilerinin özel modelleri yarıştı.

400'den fazla klasik otomobilin yer aldığı yarış, yaklaşık 100 km'lik bir güzergah üzerinde gerçekleşti.

Fiat etkinliğe 1899 yılında üretilen ve İngiltere Beaulieu Ulusal Motor Müzesi'nde sergilenen Fiat 3,5 HP ile dahil oldu.

Royal Automobile Club tarafından organize edilen ve yaklaşık 100 km’lik bir güzergah üzerinde gerçekleşen etkinlikte FCA İngiltere'ye ait olan Fiat 3,5 HP, iki yetişkin ve sürücünün önünde, yüzleri sürücüye dönük şekilde olmak üzere seyahat edebilecek iki çocuk için konforlu bir oturma alanı sunuyor.

Geri vitesi bulunmayan otomobil, üç silindirli ve 697 cc hacimli çift yatay silindirli motoruyla maksimum 34 km/s hıza ulaşıyor. Fiat 3,5 HP, 15 km/lt yakıt tüketimi değeri sunuyor.