'Faiz oranlarındaki düşüş, konkordatoyu azalttı'

Abaküs Bağımsız Denetim AŞ kurucu ortağı Bektaş, "Bankaların finansman kaynaklarını biraz daha açmasıyla şirketlerin rahatlaması bir diğer önemli etken oldu. Faiz oranlarında yarı yarıya bir azalma gerçekleşti." dedi.

'Faiz oranlarındaki düşüş, konkordatoyu azalttı'
Ekonomi
21 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL (AA) - Abaküs Bağımsız Denetim AŞ kurucu ortağı Doğuş Bektaş, konkordato sürecine giren şirket sayısının azalmasındaki şirketlerin finansal yapılarını düzeltmesi ve ekonomideki iyileşmelerin etkili olduğunu belirterek, "Bankaların finansman kaynaklarını açması ve faiz oranlarının yarı yarıya düşmesi şirketlerin rahatlamasını sağlayan bir diğer önemli etken oldu." dedi.

Bektaş, AA muhabirine, konkordato sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Konkordatonun şirketler için son çare olarak görülen bir yöntem olduğunun altını çizen Bektaş, "Şirketler bu sürece girmeden önce evraklarını hazırlayarak müracaat ediyorlar. Onaylandıktan sonra süreç başlıyor. Söyledikleri taahhütleri yerine getiren şirketler, bu finansal süreçten sağlıklı bir şekilde çıkabiliyor." dedi.

Bektaş, konkordato sürecine yeni başvuran firmaların yanında süreci tamamlayıp çıkan şirketlerin de olduğunu belirterek, ekonomi düzeldikçe konkordatoya daha az sayıda başvuru olduğunu ifade etti.

Konkordato meselesi yokken bir çek yazdırmanın veya bankaya taksit ödeyememenin batma sebebi olduğunu iddia eden Bektaş, şunları kaydetti:

"Devlet, firmalara '12 aylık sürede nakit akışını düzelt, yapılandır ve hayatına dön.' diyor. Konkordato ile alacaklılara siz bir durun diyor. Şirket satabileceği malını satıyor, bankadaki parasını çekiyor veya nakde döndürebileceği ne varsa onu döndürüyor. Acil ödemelerini yapıyor, diğerlerini yapılandırıyor. Bu devletin sağladığı fevkalade bir koruma kalkanı anlamı taşıyor."

Bektaş, şirketlerin konkordato ilan ederken bağımsız denetim firması şirketleri tarafından varlıklarının borçlarından fazla olduğunun teyit edildiğini bildirerek, bu şirketlerin bir suistimale yol açmayacağının altını çizdi.

Şirketlerin prestijini kazanmak için planlananları gerçekleştirdikten sonra konkordatodan çıktığını ifade eden Bektaş, konkordatodan çıkmanın şirketler için olağanüstü bir başarı olduğunu söyledi.

Konkordatoya giren şirket sayısında düşüş

Konkordato sürecine giren şirket sayısının azalmasında en büyük etkenlerin "Şirketlerin finansal yapılarını düzeltip süreçten çıkması" ve "Ekonomideki ciddi anlamda iyileşmeler" olduğunu aktaran Bektaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bankaların finansman kaynaklarını biraz daha açmasıyla şirketlerin rahatlaması bir diğer önemli etken oldu. Faiz oranlarında yarı yarıya bir azalma gerçekleşti. Bundan yaklaşık 12 ay evvel bizim konkordato ilan ettiğimiz onlarca müşteri oldukça yüksek faiz oranlarıyla karşı karşıya kaldılar. Bankalar bu süreçte yüzde 35 ila 42 arasında değişen oranlarıyla faiz tahsilatı yaptı.

Geçen yılın son çeyreği ile bu yılın ilk 6 ayında bunları ödeyemeyen birçok şirket konkordato ilan etmek zorunda kaldı. Şu anda yüzde 19,5 faiz oranlarıyla kredi veriliyor. Yani 10 milyon kredisi olan bir şirket yıllık 4 milyon faiz öderken, şimdi 2 milyonun altında bir rakam ödüyor ve bu çok büyük bir fark oluşturdu. Yüzde 42 faizi bankalar neye göre yansıttı bunu da birileri soracaktır mutlaka."

"Konkordato ilan etmeden finansal yapılandırma mümkün"

Bektaş, devlet tarafından da Kredi Garanti Fonu (KGF) kredileri ve diğer finansman kaynaklarıyla şirketlere destekler sağlandığını belirterek, "Torba yasa, harç muafiyeti, ödemesiz dönemler ve düşük faizli yapılandırmalar" aracılığıyla konkordato ilan etmeden finansal yapılandırmanın yani kredi yapılandırmasının önünün açıldığını söyledi.

Döviz ve enflasyonun da bu noktada önemli bir etken olduğunun altını çizen Bektaş, bu alanlardaki düzelmelerin de piyasayı rahatlattığını kaydetti.

Farklı finansal enstrümanların da piyasayı rahatlatabileceğini belirten Bektaş, şunları kaydetti:

"Piyasamızda çek önemli bir enstrüman ama geçmişte bankalar herkese çek verdiler, dağıttılar adeta. Çekin güvenilir hale gelmesi çok zor değil. Bankalar çekte şahsi kefaleti veya altına farklı bir teminatlandırma koyarsa piyasadaki para kadar çek dolaşımı da olur ve piyasa rahatlar. Senet nitelikli hale gelirse bir diğer enstrüman olur.

Piyasaya salınan çek ve senetlerin bankaların da arkasında durması gerekir. Böylece bunların nitelikli bir karşılığı olur. Diğer taraftan sermaye piyasalarında da yüzlerce enstrüman var. Borsa, tahvil, kısmi hisse satışı, melek yatırım gibi. Bunları piyasa kullanımına sunabilirsek, kimse mevduatını dövizde tutmaz ve buralara yönelir. Böylece 1,8 trilyon lira yani yaklaşık 330 milyar dolar mevduatta yatan para piyasaya akmış olur."

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
ISPARTA'DA ZABITALAR İÇİN ÖNEMLİ KARAR!
Başkan'dan üniversiteyi kazanan öğrencilere önemli uyarı!
Binlerce çalışanı ilgilendiriyor! Zam geldi 2019
Elde kalan kurbanlıklar için ESK'dan önemli açıklama!
Isparta'da Kurban Bayramı Bayramlaşma Programı Düzenlendi
Isparta'da 25 kişi kesik tedavisi için acil servise gitti
EĞİRDİR'DE BAYRAMLAŞMA PROGRAMI
Isparta'da yaşlı kadının bakıcısı ölü bulundu
Isparta’da uyuşturucu operasyonları
Belediye Başkanı Üstün, son yolculuğuna uğurlandı
Isparta'a Kurban Bayramı namazı saat kaçta? 2019
Isparta Haber: Depreme masa tenisi oynarken yakalandılar
Isparta Belediye Başkanı Kurban Bayramı Mesajı
Isparta'da bu tarihlerde elektrik kesintisi olacak
Isparta il sağlık müdürü Karakaya'dan önemli açıklama
Isparta Valisi Seymenoğlu'nun Kurban Bayramı Mesajı
Kredi talebi rekor seviyeye çıktı
Kurban Bayramın’ da nasıl beslenmeli?
Isparta'da iphone, samsung cam ekran değişimi
ISPARTA'DA ORGANİK KAHVALTILIKLAR KOLANCI ŞARKÜTERİ'DE
Isparta'da iş yeri yangını
Isparta haber: Depreme nikah masasında yakalandılar
PREFABRİK EVDE Size Özel KAMPANYA! 2019
Deprem uzmanlarından uyarı: 5-10 gün sürebilir
Bakan Kurum'un Isparta Belediyesi ziyareti
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?
Antalya'da martta deniz keyfiAntalya'da martta deniz keyfi
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıMuhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Antalya'da martta deniz keyfi
ısparta perdeısparta mobilyasite parfümeriısparta sineklikiphone ekran tamiriroyal restaurantisparta giyotin cam balkonIsparta Motor TamircilerISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Denizli'deki şiddetli deprem Isparta'yı salladıDenizli'deki şiddetli deprem Isparta'yı salladı08 Ağustos 2019
Deprem uzmanlarından uyarı: 5-10 gün sürebilirDeprem uzmanlarından uyarı: 5-10 gün sürebilir08 Ağustos 2019
Isparta'a Kurban Bayramı namazı saat kaçta? 2019Isparta'a Kurban Bayramı namazı saat kaçta? 201909 Ağustos 2019
Isparta'da iş yeri yangınıIsparta'da iş yeri yangını08 Ağustos 2019
Belediye Başkanı Üstün, son yolculuğuna uğurlandıBelediye Başkanı Üstün, son yolculuğuna uğurlandı09 Ağustos 2019
Isparta Haber: Depreme masa tenisi oynarken yakalandılarIsparta Haber: Depreme masa tenisi oynarken yakalandılar09 Ağustos 2019
Isparta haber: Depreme nikah masasında yakalandılarIsparta haber: Depreme nikah masasında yakalandılar08 Ağustos 2019
Isparta’da uyuşturucu operasyonlarıIsparta’da uyuşturucu operasyonları09 Ağustos 2019
Araç sahiplerine müjde peş peşe indirim geldi!Araç sahiplerine müjde peş peşe indirim geldi!08 Ağustos 2019
PREFABRİK EVDE Size Özel KAMPANYA! 2019PREFABRİK EVDE Size Özel KAMPANYA! 201908 Ağustos 2019
Isparta'dan Yurtdışına Yapılan Kiraz İhracatıIsparta'dan Yurtdışına Yapılan Kiraz İhracatı08 Ağustos 2019
SEDAT ÖZ GURME'DEN NEFİS BAYRAM İKRAMLIKLARISEDAT ÖZ GURME'DEN NEFİS BAYRAM İKRAMLIKLARI07 Ağustos 2019
Bakan Kurum Isparta'ya müjdeler verdiBakan Kurum Isparta'ya müjdeler verdi08 Ağustos 2019
Isparta'da kurban bayramı hazırlıkları tamamlandıIsparta'da kurban bayramı hazırlıkları tamamlandı08 Ağustos 2019
Isparta'da iphone, samsung cam ekran değişimiIsparta'da iphone, samsung cam ekran değişimi09 Ağustos 2019
Burdur'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralıBurdur'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı11 Ağustos 2019
Isparta'da yaşlı kadının bakıcısı ölü bulunduIsparta'da yaşlı kadının bakıcısı ölü bulundu10 Ağustos 2019
Isparta'da Kurban Bayramı Bayramlaşma Programı DüzenlendiIsparta'da Kurban Bayramı Bayramlaşma Programı Düzenlendi11 Ağustos 2019
Isparta'da 25 kişi kesik tedavisi için acil servise gittiIsparta'da 25 kişi kesik tedavisi için acil servise gitti11 Ağustos 2019
Isparta'da bu tarihlerde elektrik kesintisi olacakIsparta'da bu tarihlerde elektrik kesintisi olacak09 Ağustos 2019