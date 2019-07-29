Faiz indirimi, konut sektöründe ipotekli satışları artıracak

- Hafele Türkiye ve Bölgesi İcra Kurulu Başkanı Hilmi Uytun: - "Merkez Bankası, faizleri 425 baz puan indirerek enflasyon ile aradaki makası daraltmada önemli ve kuvvetli bir adım attı. Faiz indirimi, tüm piyasalara olduğu gibi konut piyasasına da olumlu

Faiz indirimi, konut sektöründe ipotekli satışları artıracak
Ekonomi
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Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL (AA) - YUNUS TÜRK - Hafele Türkiye ve Bölgesi İcra Kurulu Başkanı Hilmi Uytun, Merkez Bankası'nın, faizleri 425 baz puan indirerek enflasyon ile aradaki makası daraltmada önemli ve kuvvetli bir adım attığını, faiz indiriminin tüm piyasalara olduğu gibi konut piyasasına da olumlu yansıyacağını belirterek, "Faizlerdeki düşüş arttıkça talep daha da canlanacak ve konut piyasasında bir anda değil ama 3 aylık perspektifte bir canlanma bekliyorum. Faiz indirimi, konut sektöründe ipotekli satışların artması yönünde çok önemli olacak." dedi.

Hilmi Uytun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gayrimenkulün Türkiye’de "pek keyifsiz" bir yerden geçmesine karşın sektörde halen talebin olduğunu söyledi.

"Bizim beğenmediğimiz talep, Avrupa'da hayal bile edilemeyen bir talep" ifadesini kullanan Uytun, Türkiye'de ilk yarıda 500 bine yakın konut satıldığını, bunun Almanya ve İtalya gibi önde gelen ekonomilerde yıllık rakam bile olmadığını kaydetti. Uytun, Türkiye'nin, yıllık konut satışında Avrupa lideri olduğunu ve ikinci sırada olan İngiltere ile arasında 300 binin üzerinde fark bulunduğunu aktardı.

Uytun, Hafele Türkiye'nin 15 yıldır İstanbul ve Anadolu'nun her köşesinde hizmet verdiğini ifade ederek, başta konut, ticari gayrimenkuller olmak üzere bilinen 5 yıldızlı otel ve hastanelerden çoğunun tedarikçisi olduklarını bildirdi.

Mobilya, mutfak, kapı, banyo mobilyası ve gardırop gibi ürünlerin arkasındaki tedarikçi olduklarını aktaran Uytun, bağlantı elemanlarından bataryalara, kapı kolundan kilit ve menteşesine, bir öğrenci yurdunun veya otelin elektronik kilidinden mini barına kadar çok geniş bir ürün yelpazesiyle hizmet verdiklerini anlattı.

Uytun, gayrimenkul sektöründe yaşanan talep düşüşü ile ilgili olarak şunları kaydetti:

"Daha önce konuta çok yüksek bir arz vardı. Konut, bir yatırım aracı olarak kullanılıyordu. Şimdi ise daha çok oturum amaçlı talep söz konusu. Türkiye'de her yıl 600 bin civarında çift evleniyor, yaklaşık 150 bin civarında çift boşanıyor. Ortalama hanehalkı büyüklüğü önceden 5 kişi iken, halihazırda 3,8'e gerilemiş durumda. Yine Türkiye'de kentleşme oranı yüzde 78 ve buna bağlı nüfus 60 milyon civarında. 2023 yılına kadar kente göçün devam edeceği ve kentleşme oranının yüzde 84'lerin üzerine çıkacağı öngörülüyor. Dolayısıyla Türkiye'de konuta olan talep organik ve devam edecektir. Nitekim ülkemizde ev sahipliği oranı yüzde 60 seviyesinde. Gidecek çok yol var."


- Yabancıların konut talebi


Hilmi Uytun, yurt dışında yaşayanların ve yabancıların da konut talebinin hızla arttığına işaret ederek, "Dolayısıyla Türkiye'de önümüzdeki 10-20 yıllık perspektifte konut sektörü daha da gelişecek. Bu arada temel işi müteahhitlik olmayanlar bu işten çıkmaya başladı, asıl iş odağı bu olan müteahhitlerle bu pazar devam edecek." ifadelerini kullandı.

Büyük bir ürün tanıtım kataloğu bastıklarını belirten Uytun, şöyle devam etti:

"Dijital platformda katalog çalışmalarımızı devam ettiriyorduk. Müşteriler çok ısrar edince basılı katalog çalışmalarımıza tekrar başladık. 2 bin 100 sayfalık kataloğumuzu çıkardık. Şu anda dağıtıyoruz. İkinci yarıda o kataloğun da vereceği ivme ile çok daha hızlı bir büyümeyi öngörüyoruz. İlk 6 ayda bütçeyi tutturduk. Sektörün konut tarafında geri geldiği bir dünyada, bizim katma değer yarattığımız Hafele Concept Project ile teker teker ürün satmanın yanında evin içindeki ürünleri konseptleştirip bir araya getirdik. Bu çok rağbet gördü. Onunla ilgili daha da büyüme öngörüyoruz."

- "3 aylık perspektifte bir canlanma bekliyorum"

Hafele Türkiye ve Bölgesi İcra Kurulu Başkanı Uytun, Merkez Bankası'nın, faizleri 425 baz puan indirerek enflasyon ile aradaki makası daraltmada önemli ve kuvvetli bir adım attığını, faiz indiriminin, tüm piyasalara olduğu gibi konut piyasasına da olumlu yansıyacağını ifade ederek, "Faizlerdeki düşüş artıkça talep daha da canlanacak ve konut piyasasında bir anda değil ama 3 aylık perspektifte bir canlanma bekliyorum. Faiz indirimi, konut sektöründe ipotekli satışların artması yönünde çok önemli olacak." dedi.

Ailede evi kadının seçtiğini belirten Uytun, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kadın, doğal olarak semt ve mahalleye göre karar veriyor. Evin, ailenin bütçesine göre karar veriyor. Sonrasında da evin şıklığına, kullanışlı olup olmamasına, işlevselliğine bakıyor. Hafele Concept olarak yaptığımız projelerde mutfak, banyo, giyinme alanı ve vestiyerler kadının hayal etmediği kadar işlevsel... Renk uyumu ve stil bütünlüğü bizim çok dikkat ettiğimiz bir şey. Kapının kolu, kilidi ve menteşesi siyahsa o zaman mutfağın bataryası, kiler sistemleri, çekmeceleri ve örneğin çöp kutusunu da siyah yaptığınızda tüm dairenin tasarımı daha bütünleşik ve şık oluyor. Yeni kataloğumuzda 11 renkte ürün aileleri oluşturduk. Bunun yanında kadın hamile olabilir, yaşlı olabilir, kilolu olabilir. Tüm ev Hafele Concept mantığında tasarlandığında depolama alanları elinizin altına kayarak gelebiliyor. Örneğin, zeytinyağı ya da tepsilere diz üstüne çökmeden ya da eğilmeden ulaşabiliyorsunuz."

- "Konutta ve gayrimenkulde en büyük avantaj hızlı satmak"

Hilmi Uytun, müteahhitlere konutu daha kolay ve hızlı nasıl satacağını gösterir olduklarını belirterek, Hafele Concept olan projenin kadının tercihini değiştirdiğini söyledi.

Geniş ürün çeşidi sayesinde evlerde bütçeye uygun konseptler yaratabildiklerini ve iş birliği yaptıkları müteahhitlerin konut projelerinin, kullanıcıların tüm ihtiyaçlarını karşıladığı için daha hızlı satıldığını aktaran Uytun, konut ve gayrimenkulde en büyük avantajın hızlı satmak olduğuna işaret etti.

Uytun, "Faizler çok yüksek olduğu için 5-10 ay geç sattığınızda yüzde 20 faizle karşılaşıyorsunuz. 500 bin liralık bir dairede 150 bin liralık faiz ödüyorsunuz. Dolayısıyla en kıymetli olan şey evin hızlı satılması. Şu andaki gerçeklikte Hafele Concept, evin hızlı satılmasını sağlıyor." diye konuştu.

Bu yıl içerisinde dijital bir ürün seçim platformu da oluşturacaklarını aktaran Uytun, şunları kaydetti:

"Orada stok adedinden, fiyatından, faydasından, teknik özelliklerinden ürünleri filtreleyebileceksiniz. Çok da kolay ürün seçebileceksiniz. Bununla ilgili bilgi işlem yatırımlarımız devam ediyor ve bayram ertesi yeni versiyonunu hizmete alacağız. O da bizim mimar dostlarımızın çok yardımcısı... Ürünlere çok kolay ulaşabiliyorlar. Çok kullanıcı dostu, arayüzü çok özendiğimiz bir yazılım olacak."

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