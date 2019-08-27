Evlerinin altında üretip ihraç ediyorlar

Türkiye'nin mantar üretiminin yüzde 55'inin gerçekleştirildiği Antalya'nın Korkuteli ilçesinden Katar, Dubai, Lübnan, Irak, KKTC ve Suriye'ye mantar ihraç ediliyor - İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen: - "Hemen hemen her evin altında 'mantarhaneler' va

Evlerinin altında üretip ihraç ediyorlar
Ekonomi 0
Isparta Düğün Salonları

ANTALYA - AYŞE YILDIZ - Türkiye'nin mantar üretiminin yüzde 55'inin yapıldığı Korkuteli'den Katar, Dubai, Lübnan, Irak, KKTC ve Suriye'ye mantar ihraç ediliyor.

Türkiye'nin mantar üretimi 10 yılda yüzde 74 artışla 26 bin 526 tondan 46 bin 144 tona ulaştı. Türkiye'nin mantar ihtiyacının yüzde 55'i de Antalya'nın Korkuteli ilçesinden sağlanıyor.

Söz konusu dönemde Antalya'nın mantar üretimi ise yüzde 108 artış gösterdi.

Binlerce insana geçim kapısı olan kültür mantarı ve konservesi, yoğun olarak Katar, Dubai, Lübnan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Irak ve Suriye'ye ihraç ediliyor.

Kültür mantarı üretimi, büyük firmaların yanı sıra ailelerin evlerinin altına kurduğu küçük ölçekli işletmelerde yapılıyor. Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğünün "Gelin Kardeş Olalım Projesi" kapsamında Hakkari'nin Çukurca ilçesinde mantar üretim tesisleri kurularak, Irak, İran ve Suriye'nin mantar ihtiyacının karşılanması hedefleniyor.

Birleşmiş Milletler'in, Avrupa Birliği projesi kapsamında, Korkuteli'deki bir firmanın desteğiyle Hatay Yayladağ'da da 25 odalı mantar üretim tesisi kuruldu. Burada üretilen ürünler de Irak ve Suriye'ye ihraç ediliyor.

- "Korkuteli'nin yarısını istihdam ediyor"

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, AA muhabirine, Antalya'nın yaş sebze ve meyve üretiminde söz sahibi illerden biri olduğunu, Korkuteli ilçesinin de mantar üretim merkezi olarak bilindiğini söyledi.

Türkiye'de kültür mantarı üretimine 1960'lı yıllarda başlandığına değinen Özen, "Ülkemizin mantar üretiminin yüzde 55'ini Korkuteli ilçemizden sağlıyoruz. Hemen hemen her evin altında mantarhaneler var. Burada mantar üretimi ciddi bir rakamı istihdam ediyor. İş hacmi de büyük, yıllık 25 bin ton civarında üretimimiz var. İlçenin yarısını istihdam etmiş oluyor." dedi.

Hem kültür mantarı hem de konserve ihracatı yapıldığını aktaran Özen, mantar üreterek, ekonomiye katkı sunduklarını bildirdi.

Özen, mantar üretimini Türkiye geneline yaymak istediklerini ifade ederek, Hakkari Çukurca'daki çiftçilere mantar üretimini öğretmek için çalışma başlattıklarını hatırlattı. Çukurca'nın Irak, İran ve Suriye üçgenindeki sınırda yer aldığına, bundan dolayı bu ülkelerin mantar ihtiyacının karşılanması için Çukurca'da mantar üretiminin önemli olduğuna değinen Özen, mantar üretiminin artarak devam etmesi için her türlü destekleme ve teknik yatırım yaptıklarını söyledi.

- "Önü açık bir pazar"

Üretim ve ihracat yapan firmanın sahibi Sebahattin Ersan ise 1988'de mantar üretimine başladıklarını, 46 üretim odasında mantar ürettiklerini dile getirdi.

Mantar üretiminde rol model olduklarına dikkati çeken Ersan, "Türkiye'nin farklı yerlerinde üretim yapacaklar bizden bilgi alıyor. Önü açık bir pazar, özellikle Arap ülkelerinden mantara yoğun talep var. Bu talebi karşılamakta zorlanıyoruz. Katar, Dubai, Lübnan, Irak ve Suriye'den yoğun talep var." diye konuştu.

KKTC, Gürcistan, Azerbaycan'a mantar, Arap ülkelerine ise daha çok konservesini gönderdiklerine değinen Ersan, günlük beş ton mantar ürettiklerini bildirdi.

Ziraat mühendisi Ayşe Yapıcı ise mantar üretiminin zorluklarının olduğunu, bebek gibi bakım istediğini ifade etti. Bu işi s,evdiği için zorlukların üstesinden geldiğini anlatan Yapıcı, "Kulukça aşaması, topraklama ve havalandırma dönemi önemli. Simsiyah topraktan bembeyaz mantarların çıkması harika bir şey." diye konuştu.


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