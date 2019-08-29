"Erkekte de meme kanserinde elle muayene şart"

İSTANBUL - Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nden Prof. Dr. Cem Gezen, ABD’de yapılan bir araştırmaya göre erkeklerde meme kanseri oranının son yıllarda yüzde 25 arttığını belirterek, "Meme kanseri erkekte olmaz düşüncesi nedeniyle tedavide geç kalınıyor. Erkeklerin de tıpkı kadınlar gibi kendi kendini muayene etmesi lazım.” değerlendirmesinde bulundu.

Gezen, yaptığı yazılı açıklamada erkeklerin de meme kanserine yakalanabileceğini ancak toplumdaki yanlış düşünceden dolayı tedaviye geç kalındığını ifade etti.

Hastalığın kadınlarda olduğu gibi erkekte de meme kanseri hücrelerinin aşırı ve kontrolsüz olarak çoğalması ile oluştuğunu belirten Gezen, “Erkeklerde meme kanseri sıklıkla 60-70’li yaşlarda görülmesine rağmen tüm yaşam boyunca da ortaya çıkabilir. ABD’de 2013 yılında 2 bin 240 erkekte meme kanseri tespit edildi. Yapılan çalışmalar son yıllarda erkeklerde meme kanseri görülme oranının yüzde 25 artığını gösterdi.” ifadelerini kullandı.

Gezen, nedeni tam bilinmese de hastalıkta çevre ve genetik faktörlerin önemli rol oynadığına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Risk faktörlerinin içinde herhangi bir nedenle radyasyona maruz kalma, estrojen hormonunun yükselmesi bulunuyor. Dışarıdan estrojen hormon alımı, erkekte siroz varlığında ya da çok nadir görülen kalıtımsal klinefelter’s sendromunda görülebilir, ailede meme kanseri olması, BRCA gen mutasyonları da bu yatkınlığı arttırır. Çağımızın hastalığı olan obezite erkekte estrojen hormonunu arttıran önemli bir faktör."

- Ailedeki kadınlar da risk altında

Hastalığın semptomlarına karşı uyarıda bulunan Gezen, şu bilgileri paylaştı:

"Hastalık kendisini sert, ağrısız meme başı altında tespit edilen kitle ve buna eşlik eden kanlı, koyu akıntı ile kendini gösterebilir. Tedaviye geç kalınma nedenlerinden biri ise erkeklerde meme kanseri olmayacağı, söz konusu kitlelerin yağ bezesi olacağı düşüncesidir. Gecikmiş bu vakalarda deri renginde değişiklik, egzama, yara, meme başında çekintiler tespit edilebilir. Teşhis ise yapılan biyopside kanser hücrelerinin gösterilmesi ile konur. Bir erkekte meme kanseri olması o ailedeki kadınların riskini de yükseltiyor."

Gezen, meme kanserine yakalanan erkeklerdeki cerrahi müdahalenin kadınlardan farklı olduğunu kaydederek “Erkek memesinin küçük olmasından dolayı maalesef memenin bir kısmının alınması gibi bir şansları yok. Ameliyatı takiben evresine bağlı olarak kemoterapi, radyoterapi ve hormonoterapi uygulanabilir.” ifadelerini kullandı.

Erkeklerin de kadınlarda olduğu gibi kendi kendini muayene etmesi gerektiğini vurgulayan Gezen, "Ciltte renk değişikliği, çekinti, meme başı akıntısı durumunda hekime başvurulmalı. Erkeklerin buradaki şansı meme dokusunun küçük olmasından dolayı kitleleri tespit etmeleri kadınlara göre çok daha kolay. Östrojen hormonu kadınlarda olduğu için kadınlarda meme kanseri oranı erkekler göre çok yüksek." uyarılarında bulundu.

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