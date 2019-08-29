"Erkekte de meme kanserinde elle muayene şart"

Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nden Prof. Dr. Cem Gezen: - "Meme kanseri erkekte olmaz düşüncesi nedeniyle tedavide geç kalınıyor. Erkeklerin de tıpkı kadınlar gibi kendi kendini muayene etmesi lazım” -"Yapılan çalışmalar son yıllarda erkeklerde meme k

"Erkekte de meme kanserinde elle muayene şart"
Ekonomi 0
Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nden Prof. Dr. Cem Gezen, ABD’de yapılan bir araştırmaya göre erkeklerde meme kanseri oranının son yıllarda yüzde 25 arttığını belirterek, "Meme kanseri erkekte olmaz düşüncesi nedeniyle tedavide geç kalınıyor. Erkeklerin de tıpkı kadınlar gibi kendi kendini muayene etmesi lazım.” değerlendirmesinde bulundu.

Gezen, yaptığı yazılı açıklamada erkeklerin de meme kanserine yakalanabileceğini ancak toplumdaki yanlış düşünceden dolayı tedaviye geç kalındığını ifade etti.

Hastalığın kadınlarda olduğu gibi erkekte de meme kanseri hücrelerinin aşırı ve kontrolsüz olarak çoğalması ile oluştuğunu belirten Gezen, “Erkeklerde meme kanseri sıklıkla 60-70’li yaşlarda görülmesine rağmen tüm yaşam boyunca da ortaya çıkabilir. ABD’de 2013 yılında 2 bin 240 erkekte meme kanseri tespit edildi. Yapılan çalışmalar son yıllarda erkeklerde meme kanseri görülme oranının yüzde 25 artığını gösterdi.” ifadelerini kullandı.

Gezen, nedeni tam bilinmese de hastalıkta çevre ve genetik faktörlerin önemli rol oynadığına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Risk faktörlerinin içinde herhangi bir nedenle radyasyona maruz kalma, estrojen hormonunun yükselmesi bulunuyor. Dışarıdan estrojen hormon alımı, erkekte siroz varlığında ya da çok nadir görülen kalıtımsal klinefelter’s sendromunda görülebilir, ailede meme kanseri olması, BRCA gen mutasyonları da bu yatkınlığı arttırır. Çağımızın hastalığı olan obezite erkekte estrojen hormonunu arttıran önemli bir faktör."

- Ailedeki kadınlar da risk altında

Hastalığın semptomlarına karşı uyarıda bulunan Gezen, şu bilgileri paylaştı:

"Hastalık kendisini sert, ağrısız meme başı altında tespit edilen kitle ve buna eşlik eden kanlı, koyu akıntı ile kendini gösterebilir. Tedaviye geç kalınma nedenlerinden biri ise erkeklerde meme kanseri olmayacağı, söz konusu kitlelerin yağ bezesi olacağı düşüncesidir. Gecikmiş bu vakalarda deri renginde değişiklik, egzama, yara, meme başında çekintiler tespit edilebilir. Teşhis ise yapılan biyopside kanser hücrelerinin gösterilmesi ile konur. Bir erkekte meme kanseri olması o ailedeki kadınların riskini de yükseltiyor."

Gezen, meme kanserine yakalanan erkeklerdeki cerrahi müdahalenin kadınlardan farklı olduğunu kaydederek “Erkek memesinin küçük olmasından dolayı maalesef memenin bir kısmının alınması gibi bir şansları yok. Ameliyatı takiben evresine bağlı olarak kemoterapi, radyoterapi ve hormonoterapi uygulanabilir.” ifadelerini kullandı.

Erkeklerin de kadınlarda olduğu gibi kendi kendini muayene etmesi gerektiğini vurgulayan Gezen, "Ciltte renk değişikliği, çekinti, meme başı akıntısı durumunda hekime başvurulmalı. Erkeklerin buradaki şansı meme dokusunun küçük olmasından dolayı kitleleri tespit etmeleri kadınlara göre çok daha kolay. Östrojen hormonu kadınlarda olduğu için kadınlarda meme kanseri oranı erkekler göre çok yüksek." uyarılarında bulundu.

.

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta'da Demir banka ayağı sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı
Kalkınma ajansı BAKA Yönetim Kurulu Antalya'da toplandı
Isparta'da trafik kazası: otomobil şarampole devrildi
Isparta'da muhtarlara göçmenler ve depremler hakkında bilgilendirme
Isparta artık iddialı bir Golbol takımına sahip
​ITSO Başkanı Tutar'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
Isparta Belediyesi'nden vatandaşlara önemli duyuru
Isparta'da Sünnet Şöleni ve 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri
Isparta'da ITB'den Parfüm Bitkileri Çalıştayına Tam Destek
ISPARTA VALİSİ ÖMER SEYMENOĞLU’NUN 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI MESAJI
Isparta Belediye Başkanı 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı
Zam sonrası memurların 2020-2021 maaşları
Isparta Jandarma Komutanlığı'na yeni atama yapıldı
ITB Yönetimi GÜLAR'ı Ziyaret Etti
Isparta Özel İdaresi yapacak protokol imzalandı
Isparta Valisi Seymenoğlu Asfalt Çalışanlarını Yalnız Bırakmadı
Isparta'da sanayi bölgelerinde 4 buçuk saat elektrik kesintisi
​EĞİRDİR BELEDİYESİNDEN YAZ SPOR KURSLARINA DESTEK
Iyaş'tan Geleneksel İndirim Festivali
Kredi çekecekler dikkat! Bankalardan güçlü faiz indirimi bekleniyor
Araç sahipleri dikkat! Paranızın yarısını alıyorlar
Zamlar bugün belli oluyor
Isparta’da uluslararası resim ve keçe sergisi açılışı
Isparta Site Parfümeri'den çok özel makyaj seti kampanyası
Isparta'da 6 saatlik planlı elektrik kesintisi olacak
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?
Antalya'da martta deniz keyfiAntalya'da martta deniz keyfi
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıMuhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Antalya'da martta deniz keyfi
ısparta perdeısparta mobilyasite parfümeriiphone ekran tamiriroyal restaurantisparta giyotin cam balkonIsparta Motor TamircilerISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da bıçaklı kavga: 4 yaralıIsparta'da bıçaklı kavga: 4 yaralı24 Ağustos 2019
Hababam Sınıfı oyuncusu Faruk Şavlı Burdur'da son yolculuğuna uğurlandıHababam Sınıfı oyuncusu Faruk Şavlı Burdur'da son yolculuğuna uğurlandı26 Ağustos 2019
3 bin muhtar için yeniden sandık3 bin muhtar için yeniden sandık23 Ağustos 2019
Okul kantinlerinde yeni dönem 16 Eylül'de başlıyor!Okul kantinlerinde yeni dönem 16 Eylül'de başlıyor!24 Ağustos 2019
Isparta’da uluslararası resim ve keçe sergisi açılışıIsparta’da uluslararası resim ve keçe sergisi açılışı27 Ağustos 2019
Hababam Sınıfı oyuncusu Faruk Şavlı'nın vefatıHababam Sınıfı oyuncusu Faruk Şavlı'nın vefatı25 Ağustos 2019
Iyaş'tan yeni bir kampanya daha! Iyaş'tan yeni bir kampanya daha! 24 Ağustos 2019
Isparta'da Domates ve Karanfil Festivali 2019Isparta'da Domates ve Karanfil Festivali 201925 Ağustos 2019
Yalvaç'ta sıcak asfalt çalışmaları başladıYalvaç'ta sıcak asfalt çalışmaları başladı23 Ağustos 2019
YÖREX TÜRKİYE 2019 FUARI BAŞLIYORYÖREX TÜRKİYE 2019 FUARI BAŞLIYOR23 Ağustos 2019
Isparta Atatürk Stadyumu için önemli bilgilendirmeIsparta Atatürk Stadyumu için önemli bilgilendirme26 Ağustos 2019
Otomobilde sıkışan kedi yavrusunu itfaiye kurtardıOtomobilde sıkışan kedi yavrusunu itfaiye kurtardı25 Ağustos 2019
Isparta'da geri dönüştürülebilir atık çöpe dikkat çekildiIsparta'da geri dönüştürülebilir atık çöpe dikkat çekildi24 Ağustos 2019
Iyaş'tan Geleneksel İndirim FestivaliIyaş'tan Geleneksel İndirim Festivali28 Ağustos 2019
Isparta Site Parfümeri'den çok özel makyaj seti kampanyasıIsparta Site Parfümeri'den çok özel makyaj seti kampanyası27 Ağustos 2019
Isparta'da yaşlı bakım evi için arsasını bağışladıIsparta'da yaşlı bakım evi için arsasını bağışladı23 Ağustos 2019
Isparta'da doktorun darbedildiği iddiasıIsparta'da doktorun darbedildiği iddiası23 Ağustos 2019
Isparta Valisi Seymenoğlu Şehit Ailesini Ziyaret EttiIsparta Valisi Seymenoğlu Şehit Ailesini Ziyaret Etti24 Ağustos 2019
Isparta'da 6 saatlik planlı elektrik kesintisi olacakIsparta'da 6 saatlik planlı elektrik kesintisi olacak27 Ağustos 2019
ISPARTA ZAFER BAYRAMI’NIN 97.YILDÖNÜMÜ KUTLAMA PROGRAMIISPARTA ZAFER BAYRAMI’NIN 97.YILDÖNÜMÜ KUTLAMA PROGRAMI26 Ağustos 2019