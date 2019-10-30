ANKARA - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), Bahçeşehir Gaz Dağıtım AŞ'nin ikinci tarife uygulama dönemi perakende satış tarifelerine yönelik kurul kararı revize edildi.



EPDK'nin konuya ilişkin kurul kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.



Buna göre, Bahçeşehir Gaz Dağıtım AŞ'nin 2017 ile 2021 yılları arasındaki 5 yıllık dönemi kapsayan ikinci tarife uygulama dönemindeki perakende satış tarifeleri revize edildi. Perakende satış tarifeleriyle şirketin uygulayacağı sistem kullanım bedelleri yeniden düzenlendi.

Söz konusu karar, 1 Kasım itibarıyla yürürlüğe girecek.



