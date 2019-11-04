Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon ekimde yüzde 2 artarken, yıllık bazda yüzde 8,55 oldu.

Enflasyon rakamları açıklandı
Ekonomi
G.Tarihi: 04.11.2019 10:54
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Isparta Düğün Salonları

ANKARA - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ekim ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 16,81, yurt içi üretici fiyatları yüzde 22,58 arttı.

Aylık bazda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 2, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,17 artış gösterdi.

TÜFE, ekimde geçen yılın aralık ayına göre yüzde 10,59, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,55 yükseldi. Böylece TÜFE'de Aralık 2016'daki 8,53'lük artıştan sonra yıllık enflasyonda en düşük artış oranı gerçekleşti.

Yİ-ÜFE yüzde 1,7 arttı

Yİ-ÜFE ise Aralık 2018'e göre yüzde 6,71, geçen yılın ekim ayına göre de yüzde 1,7 arttı.

Öte yandan, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen yeniden değerleme oranına esas teşkil eden Yİ-ÜFE, ekim ayı sonunda 12 aylık ortalamalara göre yüzde 22,58 artış gösterdi. Çeşitli vergi ve harçlarla ilgili kanunlarda, vergi, harç ve ceza tutarlarının her yıl yeniden değerleme oranı kadar artması öngörülüyor.

En yüksek artış giyim ve ayakkabıda

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, TÜFE ekimde bir önceki aya göre yüzde 2, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 10,59, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,55 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 16,81 artış gösterdi.

Ana harcama grupları itibarıyla ekimde aylık bazda en yüksek artış yüzde 11,7 ile giyim ve ayakkabı grubunda görülürken, konutta yüzde 3,55, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,65, haberleşmede yüzde 1,43 ve ulaştırmada yüzde 1,17 artış gerçekleşti.

Ekimde ana harcama grupları itibarıyla endekste düşüş gösteren tek grup yüzde 0,59 ile eğlence ve kültür oldu.

Yıllık değişimler

TÜFE'de yıllık bazda en yüksek artış yüzde 43,6 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda görüldü. Bunu yüzde 14,24 ile sağlık, yüzde 14,2 ile eğitim, yüzde 13,71 ile lokanta ve oteller, yüzde 13,43 ile çeşitli mal ve hizmetler izledi.

Geçen ay endekste kapsanan 418 maddeden 33'ünün ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 289'unun ortalama fiyatlarında artış, 96'sının ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

Sanayinin 4 sektöründe değişimler

Yİ-ÜFE ekimde bir önceki aya göre yüzde 0,17, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 6,71, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,7 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 22,58 yükseldi.

Sanayinin 4 sektörünün bir önceki aya göre değişimleri dikkate alındığında madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 1,32, imalat sanayi sektöründe yüzde 0,03, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımı sektöründe yüzde 1,35 ve su temini sektöründe yüzde 0,96 artış gerçekleşti.

Geçen ay bir önceki aya göre en fazla artış yüzde 9,59 ile ham petrol ve doğal gaz, yüzde 2,62 ile diğer ulaşım araçları, yüzde 2,47 ile tütün ürünlerinde görüldü.

Buna karşılık söz konusu dönemde ana metaller yüzde 2,21, kağıt ve kağıt ürünleri yüzde 1,26, ağaç ve mantar ürünleri (mobilya hariç) yüze 0,34 ile bir önceki aya göre endekslerin en fazla düştüğü alt sektörler oldu.

Ana sanayi gruplarında ekimde aylık en fazla artış yüzde 1,41 ile enerjide, yıllık bazda ise yüzde 7,77 ile dayanıksız tüketim malında gerçekleşti.

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