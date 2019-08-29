ANKARA - Enerjisa Enerji ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’nin Ankara’daki TOBB ETÜ Hastanesi arasında enerji tasarrufuna yönelik anlaşma imzalandı.

Enerjisa Enerji'den yapılan açıklamada, şirketin imzalanan anlaşma uyarınca hastanenin Enerjisa Enerji'nin kurumsal müşterilerine sunduğu çözümlerden biri olan enerji verimliliğine yönelik Enerji Performans Modeli’nden yararlanacağı belirtildi.

Modele göre hastanenin eski aydınlatma ürünlerinin Enerjisa Enerji tarafından yeni ve yüksek verimli LED aydınlatma ürünleriyle değiştirileceği ve sözleşme süresince bakımının yapılacağı kaydedilen açıklamada, imzalanan anlaşmayla hastanenin yılda ortalama 677 bin kilovatsaat elektrik ve 207 bin liralık tasarruf sağlayacağı vurgulandı.

Açıklamada, 2017-2023 Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı ile uyumlu olan Enerjisa Enerji modelinin yaygınlaşmasının ülke ekonomisine de önemli katkıda bulunacağı ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerjisa Enerji Üst Yöneticisi Ziya Erdem, enerji sektöründeki müşteri ihtiyaçlarının ve beklentilerinin diğer sektörlerde de olduğu gibi hızlı bir değişim içerisinde olduğunu vurguladı.

Enerjisa Enerji olarak bu değişimin gerekliliklerini yerine getirmek ve sektörde fark yaratan deneyimler sunan bir şirket olmak istediklerini kaydeden Erdem, "Enerji Performans Modelini de hem bu amaca hizmet etmesi hem de ülkemizin ve sektörümüzün en öncelikli konularından biri olan enerji tasarrufu alanında değer yaratması açısından çok önemli buluyorum. Yapılan iş birliğinin Enerjisa ve TOBB ETÜ Hastanesi açısından hayırlı olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

TOBB ETÜ Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Kutlucan ise anlaşma çerçevesinde hastanenin enerji maliyetlerini düşürerek tasarruf sağlayacağını belirterek, "Daha yüksek performanslı aydınlatma ile enerji verimliliği elde edilecek olması da değerli bir ekonomik katkı olacak." değerlendirmesinde bulundu.