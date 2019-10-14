"Enerjinin Yıldızları Projesi" istihdam sağladı

ANTALYA - Elektrik dağıtım sektöründe yetişmiş insan gücüne destek olmak amacıyla Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ (AEDAŞ) tarafından başlatılan "Enerjinin Yıldızları" projesi kapsamında lise mezunlarına iş imkanı sunuluyor.

AEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında geçen yıl Kepez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Yüksek Gerilim Laboratuvarı kuran ve Yüksek Gerilim Dalı Bölümü'nün oluşturulmasına katkı sağlayan AEDAŞ, mezun olan öğrencilere kapılarını açtı.

Yüksek Gerilim Dalı'nı tercih eden öğrencilere staj imkanı sağlayan AEDAŞ, başarılı olan mezunlar arasından 3 öğrenciyi işe aldı. İş hayatına atılan Enerjinin Yıldızları'ndan 2 kişi, Antalya'daki özel parkurda yapacakları eğitimlerin ardından Kaş ve Kalkan'da açma-kapama biriminde görev alacak.

Bir diğer mezun ise Antalya Endeks Okuma Biriminde işbaşı yaptı.

- Projeye yoğun talep



AEDAŞ Genel Müdürü Bahadır Müdüroğlu, proje ile mesleki eğitimin önemine dikkat çekildiğini belirtti.

Projeye öğrencilerin talebinin yoğun olduğunu kaydeden Müdüroğlu, "Projenin ikinci yılında yani 2019-2020 eğitim, öğretim döneminde gelen yoğun talep bizi çok mutlu etti. 11. sınıftan itibaren tercih edilebilen Yüksek Gerilim Dalı'na çok sayıda başvuru gelirken, sınırlı kontenjan nedeniyle 18 kişi kabul edilebildi. Hedefimiz önümüzdeki yıllarda kontenjanı artırmak ve başka meslek okullarında da projemizi hayata geçirmek." ifadelerini kullandı.