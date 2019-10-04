ANKARA - Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ), bazı illerdeki taşınmazları enerji nakil hattı yapımı amacıyla acele kamulaştıracak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TEDAŞ'a ait Çanakkale'deki "TM- Kirazlı Kök Kablo Güzergahı Projesi", Kastamonu'daki "İnebolu TM-Doğanyurt DM Enerji Nakil İletim Hattı Projesi" ve Adana'daki "Sarıçam Çelikler Enerji Nakil Hattı Projesi" kapsamında söz konusu hatların güzergahlarına denk gelen taşınmazlar, direk yerleri mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisi için ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle TEDAŞ tarafından acele kamulaştırılacak.

Ayrıca, Çankırı'da tesis edilecek doğal gaz dağıtım sistemi kapsamında Kızılırmak İlçesi Osmanlı Mahallesi'nde bulunan bir taşınmazın da tapuda hazine adına tescil edilmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından (EPDK) acele kamulaştırılması yapılacak.







