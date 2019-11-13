ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz ve EPDK yetkilileri, Dicle Elektrik Dağıtım AŞ'yi (Dicle EDAŞ) ziyaret etti.

Dicle EDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır'daki ziyarette, Dicle EDAŞ'ı bünyesinde bulunduran Eksim Yatırım Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Ebubekir Tivnikli ile Dicle Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Atalay da hazır bulundu.

Söz konusu ziyarette, Atalay, 2013'te şirketin özelleştirilmesinden bu yana yapılan yatırımlar, kaçakla mücadele, şirketin karşılaştığı zorluklar ve teknolojik yeniliklere ilişkin sunum gerçekleştirdi.

Bakan Yardımcısı Tancan ise Dicle EDAŞ'ın zor koşullarda yaptığı çalışmaların takdirle karşılandığını belirterek, uygulamaların kamuoyuna doğru anlatılması ve sosyal sorumluluk projelerine ağırlık verilmesi gerektiğini ifade etti.



