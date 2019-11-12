ANKARA - inavitas Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Alper Terciyanlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yapay zekanın enerji sektöründe kullanımına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Aynı zamanda donanım şirketi Endoks Enerji'nin de yöneticisi olan Terciyanlı, iki firmada bilgisayar, endüstri, elektronik ve elektrik alanlarında 75 mühendisin tamamen yerli donanım ve yazılımlarla çalıştığını ifade etti.

Yapay zeka ürünlerine ilişkin teknolojik alt yapı hizmetlerinin bu kişiler tarafından verildiğine dikkati çeken Terciyanlı, enerjinin dijital dönüşümüne katkı sağlayan ve öncülüğünü yapan ürünler geliştirdiklerini anlattı.

Terciyanlı, Endoks'un donanım tarafındaki cihazların markası olduğunu belirterek, "inavitas ise bu cihazlardan alınan veriyi yapay zekayla bilgiye çeviriyor. Enerjinin izlenip yönetilmesini sağlayan yapay zeka, veriyi bilgiye, bilgiyi aksiyona dönüştüren bir platform. Bu platform enerji tüketimi, dağıtımı ve üretimi yapan her alanda kullanılabiliyor." diye konuştu.

Yapay zeka destekli platformu elektrik üreticisi, tüketicisi ve dağıtıcısı konumundaki tüm şirketlerin kullanabileceğini vurgulayan Terciyanlı, şöyle devam etti:

"Sistemin kurulu olduğu elektrik üretim tesislerinden anlık olarak topladığımız verilerden elde edilen sonucu faydaya dönüştürecek bir zekayı müşteriye sağladık. Bu ürünler sahada problem olmadan önce ilgili kişilere haber verecek. Mesela, elektrik kesintisi olmadan önce müşterilere enerjinin depolanması gibi farklı çözümler sunuyor. Bu sayede elektrik üretimi ve tüketimi dengelenerek sisteme maksimum fayda sağlamasına yardımcı oluyoruz. Bu da enerji kaynağı ve teknolojik ürünlerin kullanımında verimli bir yol izlememize yardımcı oluyor."

"Yerli ve sürdürülebilir kaynak kullanımını önemsiyoruz"

Terciyanlı, yenilenebilir enerji santrallerinden iş yerlerine, evlerden elektrik dağıtım şirketlerine birçok alanda elektriğin daha etkin kullanılması ve tasarrufu konusunda çalışmalar yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"2 binden fazla iş yeri kurulumu, yenilenebilir enerjide de 1,3 gigavattan fazla kurulu güce sahip santral ile inavitas en çok tercih edilen enerji zekası platformu durumunda. Süpermarketler, hastaneler, restoranlar, benzinlikler, iş yerleri inavitas ile sürdürülebilir bir geleceğe katkı sunarken, yenilenebilir enerji santralleri de daha fazla üretimle ekonomimize artı değer sağlıyor. Geliştirdiğimiz akıllı cihazlar ve yapay zeka ürünüyle enerji üretim ve tüketim performansını iyileştirilebiliyoruz. Enerji tüketimini yönetirken, tasarruf da sağlıyoruz."

Terciyanlı, Avustralya ve Hindistan ile iş birliklerini geliştirmeye yönelik adımlar attıklarını, yerli kaynaklarla ürettikleri ürünlerin diğer pazarlara ulaşması için çalıştıklarını ifade etti.

Yerli ve sürdürülebilir kaynaklardan elektrik üretimini öncelikli olarak desteklediklerine dikkati çeken Terciyanlı, "Yenilenebilir enerji kaynaklarının izlenmesi, sürdürebilir temiz bir gelecek için gerekli. Fosil yakıtları izlemeyi reddediyoruz, yeşil enerjiye inanıyoruz. İş yerlerinde de elektriğin doğru kullanılmasına ve tasarrufuna imkan tanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Muhabir: Gülşen Çağatay,Talha Yavuz