Ekonomistler politika faizinde indirim bekliyor

Ekonomistler, Para Politikası Kurulu'nun perşembe günkü toplantısında politika faizinin 250-275 baz puan arasında düşürüleceğini tahmin ediyor.

Ekonomistler politika faizinde indirim bekliyor
Ekonomi 0
Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Ekonomistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizinde 250-275 baz puanlık indirim beklerken, takip eden iki toplantıda da faizlerdeki süreceğini tahmin ediyor.

Merkez Bankası PPK toplantısının altıncısı 12 Eylül Perşembe günü gerçekleştirilecek. Bir önceki toplantıda politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı 425 baz puanlık indirimle yüzde 24'ten yüzde 19,75'e çekilmişti.

Ekonomistler, temmuz ayındaki güçlü faiz indiriminin ardından bu ayki toplantıda da politika faizinin 250-275 baz puanlık düşüşle yüzde 17-17,25'e indirileceğini tahmin ediyor.

Enflasyondaki düşüş trendinin sürmesi ve gelişmiş ülke merkez bankalarının genişlemeci para politikalarının desteğiyle faiz indirimlerinin süreceğini değerlendiren analistler, piyasaların 24 Ekim ve 12 Aralık'taki PPK toplantılarında da toplamda 200-250 baz puanlık ilave bir faiz indirimini fiyatladığını dile getiriyor.

"Yıl sonu politika faizi yüzde 16 civarında olabilir"

AA muhabirine konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan AA Finans Analisti ve ekonomist Haluk Bürümcekçi, anketlerde faiz indirimine ilişkin medyan beklentinin 250-275 baz puan civarı olduğunu söyledi.

Faiz indiriminin bu beklentiyi karşılayacağını ve sınırlı da olsa aşma ihtimali bulunduğunu belirten Bürümcekçi, Kurul'un, para politikası duruşuna ilişkin mesaj cümlesinin yüklü faiz indiriminin olduğu temmuz toplantısında, "Parasal sıkılığın düzeyi ana eğilime dair göstergeler dikkate alınarak enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlayacak şekilde belirlenecektir." olarak değiştirildiğini anımsattı.

Bürümcekçi, bunun ise, bankanın gelecek enflasyon beklentileri ve enflasyonun ana eğilimini baz alıp buna Türkiye için makul olacak bir reel faiz ekleyerek hesaplayacağı patikaya uygun bir şekilde politika faizini belirlemeye devam edeceği anlamına geldiğini ifade etti.

Ancak, TCMB Başkanı Murat Uysal'ın reel faiz seviyesi için Enflasyon Raporu'nda sunumunda bir paylaşımda bulunmadığını hatırlatan Bürümcekçi, "Türkiye'nin risk priminin 400'ün hemen altında olması ve diğer gelişmekte olan ülkelerin politika reel faizleri dikkate alındığında TCMB'nin baz senaryosunda politika faizini yıl sonuna kadar yüzde 16 civarına yaklaştırma hesabı olduğu söylenebilir." diye konuştu.

Bürümcekçi, karar metninde enflasyona yönelik gidişattan memnuniyetin ve ileriye dönük olumlu beklentilerin aktarılacağını söyledi.

Gelişmiş ülke merkez bankalarının genişlemeci adımlarının TCMB başta olmak üzere gelişmekte olan ülke merkez bankalarına çok etkisi olduğunu ve olmaya da devam edeceğini belirten Bürümcekçi, şunları kaydetti:

"ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl mayıs ayında ilk sinyallerini verdiği para politikasında ani dönüş olmasaydı, TCMB'nin parasal gevşemeye gitmesi bu kadar kolay olmayabilirdi. Fed ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) ilave gevşeme adımlarında piyasa beklentisini karşılaması durumunda TCMB’nin manevra alanı genişleyecek, ancak sürpriz olsa da bu süreçte bir kesinti olursa bu da TCMB'nin önüne bir engel olarak çıkabilecektir."

"İndirimler devam edecek"

Tacirler Yatırım Araştırma Müdürü Özlem Bayraktar Gökşen da Para Politikası Kurulu toplantısında 250 baz puan indirim beklediklerini söyledi.

Yılın geri kalanında da faiz indirimlerinin devam edeceğine dikkati çeken Gökşen, politika faizinin yılı yüzde 15,5 civarında bitirmesini öngördüklerini ifade eti.

Gökşen, söz konusu beklentileri TCMB Başkanı Murat Uysal'ın daha önceki açıklamalarında belirttiği indikatörler çerçevesinde oluşturduklarını anlattı.

Buna göre reel politika faizindeki düşüşün dolayısıyla rakip ülke karşılaştırmalarında diğer ülkelere kademeli olarak yakınlaşan, diğer taraftan ülke risk primlerini göz önüne bulunduran bir tahmin patikası oluşturmaya çalıştıklarını dile getiren Gökşen, "Bir önceki toplantıda karar notunda belirtilen 'Enflasyondaki düşüşün hedeflenen patika ile uyumlu şekilde gerçekleşmesi için para politikasındaki temkinli duruşun sürdürülmesi gerekmektedir. Bu çerçevede, parasal sıkılığın düzeyi ana eğilime dair göstergeler dikkate alınarak enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlayacak şekilde belirlenecektir.' söyleminin tekrar edilmesini bekliyoruz." diye konuştu.

"Enflasyondaki düşüş Merkez Bankasının elini güçlendiriyor"

İş Yatırım Menkul Değerler Araştırma Bölüm Yönetmeni Muammer Kömürcüoğlu ise PPK toplantısında faiz indirim beklentilerin 250 baz puan seviyesinde, takip eden iki toplantıda da toplamda 200 baz puan indirim beklediklerini söyledi.

Son enflasyon verisindeki olumlu sürprizin, çekirdek enflasyondaki düşüşün ve gelecek aylarda enflasyondaki düşüşün sürecek olmasının faiz indirimi konusunda Merkez Bankasının elini güçlendirdiğini ifade eden Kömürcüoğlu, son enflasyon verisi sonrasındaki enflasyon momentumu nedeniyle yıl sonu enflasyon tahminlerini yüzde 14'ten yüzde 12,5'e indirdiklerini belirtti.

Kömürcüoğlu, beklentileri dahilinde bir faiz indiriminin para politikası reel faizini yüzde 4,2 seviyesine çekeceğini ve bu rakamın gelişmekte olan ülke emsalleri arasında halen en yüksek reel faize işaret ettiğini dile getirdi.

Merkez Bankasının PPK toplantısında vereceği mesajın yılın kalan iki toplantısında atacağı adımları anlamak adına yakından takip edileceğini söyleyen Kömürcüoğlu, "Gelişmiş ülke merkez bankalarının genişlemeci adımları TCMB ve diğer gelişmekte olan ülke merkez bankalarının faiz indirimlerine gitmesinde uygun ortam sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

AA Finans anketi

AA Finans'ın Para Politikası Kurulu Beklenti Anketi'ne katılan 18 ekonomist politika faizinde indirim bekliyor.

Buna göre, ankete katılan ekonomistlerin politika faizine (bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı) ilişkin indirim beklentilerinin medyanı 250 baz puan oldu. Bütün ekonomistler faiz indirimi beklerken, tahminler en düşük 175, en yüksek 375 baz puan indirim arasında yer aldı.

Muhabir: Murat Birinci


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