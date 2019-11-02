Ekimde en fazla erkek kazak fiyatı arttı

İTO verilerine göre, geçen ay İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan harcama kalemi yüzde 34,45 ile erkek kazak ücreti oldu - Gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyve grubunda yer alan limon yüzde 27,08 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürü

Ekimde en fazla erkek kazak fiyatı arttı
Ekonomi 0
Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - İstanbul Ticaret Odası'nca (İTO) bu yılın ekim ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan harcama kaleminin yüzde 34,45 ile erkek kazak ücreti olduğu bildirildi.

İTO tarafından, Ekim 2019 döneminde İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan harcama kalemleri açıklandı.Buna göre, İTO’nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nde yer alan 242 ürünün 114’nün perakende fiyatı artarken, 38 ürünün fiyatı düştü, 90 ürünün fiyatı ise değişmedi.

Ekim ayında giyim harcamaları grubu erkek giyim harcamalarında yer alan erkek kazak yüzde 34,45 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu. Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler, kadın giyimi grubunda yüzde 30,85 ile elbise, yüzde 27,80 ile erkek giyim harcamaları grubunda gömlek, yüzde 25,22 ile gıda harcamaları grubunda salatalık, yüzde 23,75 ile aynı gruptan sivri biber ve yüzde 22,02 ile yine erkek giyimi grubundan palto olarak gerçekleşti.


-Limon, fiyatı en fazla azalan ürün oldu


Söz konusu dönemde, gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyve grubunda yer alan limon yüzde 27,08 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu. Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler aynı gruptan, yüzde 19,00 ile lahana, yüzde 11,71 ile kültür eğitim ve eğlence harcamaları grubundan maç giriş bilet ücreti, yüzde 11,28 ile yaş kuru sebze ve meyve grubundan elma, yüzde 8,89 ile aynı gruptan pırasa ve yüzde 8,82 ile havuç olarak gerçekleşti.

Ekimde, önceki aya göre fiyatı en çok artan ve azalan harcama kalemleri şöyle:

Mevsimsel Tarım Ürünleri Yüzde Değişim (%) Salatalık 25,22 Sivri Biber 23,75 Kabak 17,54 Domates 15,66 Taze Fasulye -5,44 Ispanak -6,55 Havuç -8,82 Pırasa -8,89 Elma -11,28 Lahana -19,00 Limon -27,08 İşlenmiş Tarım-Sınai ve Diğer Ürünler Yüzde Değişim (%) Kazak-Erkek 34,45 Elbise-Kadın 30,85 Gömlek-Erkek 27,80 Palto-Erkek 22,02 Bluz-Kadın 21,55 Takım Elbise 20,24 Mektup 20,00 Köprü Geçiş Ücreti 20,00 Gömlek-Çocuk 19,37 Manto-Kadın 16,28 Pardesü-Erkek 16,15 Elektrik 15,25 Otel Oda Konaklama Ücreti -5,86 Şehirlerarası Otobüs Bilet Ücreti -6,37 Tavuk -8,12 Maç Giriş Bilet Ücreti -11,71
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