MERSİN - SEZGİN PANCAR - Mersin'de alternatif ürün olarak yaklaşık 80 dekar arazide yetiştirilen ve hasadı büyük oranda tamamlanan ejder meyvesi, üreticisinin yüzünü güldürdü.

Yılın büyük bir kısmına yayılan güneşi ve verimli toprakları sayesinde muz, kivi, avokado ve mango gibi birçok tropik meyvenin yetiştirildiği Mersin'de ejder meyvesinin üretimi de arttı.

Yurt dışında "Dragon Fruit" olarak bilinen, Türkiye'de "Pitaya" olarak da adlandırılan meyve, çiftçilere sezonunda 4 kere hasat imkanı sunuyor.

Ejder meyveleri, üreticileri tarafından dalından koparıldığı dönemde tanesi 15 liradan otellere, büyük marketlere ve turistik bölgelerdeki işletmelere satıldı.

Hem görünümü hem de tadıyla ilgi geçen, antioksidan özelliğiyle de ön plana çıkan ejder meyvesi, "yok sattığı" hasat döneminde üreticisini sevindirdi.

- Dekar başına verimi en yüksek meyve

Mersin Tarım ve Orman Müdürü Arif Abalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ejder meyvesi üretiminin, tarım kenti Mersin'de hız kazandığını söyledi.

Meyvenin kentteki geçmişinin 10 yılı bulduğunu aktaran Abalı, "Mersin'de 20'ye yakın üretici, 80 dekar alanda ejder meyvesi üretimi yapıyor." dedi.

Abalı, kentin tropik ve subtropik meyvelerin yetiştiği nadir illerden biri olduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Muzla başlayıp, sonrasında avokado ve mango gibi ürünlerin yetiştirildiği, bunu ejder meyvesinin takip ettiği Mersin'de, Tarım ve Orman Bakanlığı ile İl Müdürlüğümüz bu tür ürünlerin yetiştirilmesini destekliyoruz hatta bu meyvenin serasını yapmak isteyen üreticileri, Kırsal Kalkınmayı Destekleme Yatırım Programı kapsamında 2,5 milyon lira olan projelerin yarısına kadar destekleyebiliyoruz. Üretimin artmasını istiyoruz çünkü kentte küçük parselli araziler çok fazla. Dolayısıyla dekar başına verimi en yüksek meyve pitaya. Taneyle satılıyor. Bir üretici arkadaşımız Rusya'ya ve Avrupa ülkelerine ihracata başladı. Meyve ihracatının yanı sıra fidan ihracatı da yapılıyor."

- Üretici rekolte ve fiyattan memnun

Erdemli ilçesinde 5 dönüm alanda üretim yapan Oğuzhan Kılıç da meyvenin birçok çeşidini yetiştirdiklerini, her birinin farklı lezzette olduğunu belirterek, "Burada bu yıl 4. hasadımızı yapıyoruz. Havalar elverişli olursa bu sayı 5 ve 6'ya kadar çıkabiliyor. En son yaptığımız hasatta 2 bin adet meyve topladık. Bu meyvelerin tamamı anında, İstanbul, Antalya, Kayseri gibi illere dağıtıldı. Bir gün içinde bütün meyveler satıldı." ifadesini kullandı.

Meyvelerin, rağbetin artmasıyla semt pazarlarına kadar ulaştığına dikkati çeken Kılıç, "İnsanlar artık alışverişlerinde, ejder meyvesinin o alıcı pembe rengini görmeye başladılar. Birçok eve yavaş yavaş girmeye başladı. Üretim arttıkça ürün pazarlara kadar geldi. Bu fidanlar, meyveler en çok Mersin'de bulunuyor." diye konuştu.

Kılıç, tanesini 15 liradan sattıkları meyvenin önemli bir kazanç kapısı olduğunu belirterek, "Sezonun sonunda 4 bin 500'e yakın meyve aldık." dedi.

Yurt dışından da birçok firmaya ürün gönderdiklerini dile getiren Kılıç, hem rekoltenin hem de elde ettikleri gelirin kendilerini memnun ettiğini söyledi.