Ege'nin ilk teknoparkında ihracat 60 milyon doları buldu

Ege Bölgesi'nin ilk teknoparkı Teknopark İzmir, ürettiği yüksek teknolojili ürünlerle 60 milyon dolarlık ihracat getirisi sağladı.

Ege'nin ilk teknoparkında ihracat 60 milyon doları buldu
Ekonomi 0
Isparta Düğün Salonları

İZMİR - Türkiye'nin milli teknoloji hamlesiyle teknoloji ve yenilik kabiliyetinin artırılması hedefinde teknoparklar önemli rol oynuyor.

Türkiye'nin dördüncü, Ege Bölgesi'nin ise ilk teknoparkı olarak İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Kampüsü içerisinde, 2002'de kurulan, 2004 yılında faaliyete geçen Teknopark İzmir, ürettiği değer ve sağladığı ihracat katkısı ile öne çıkıyor.

Teknopark İzmir Yönetim Kurulu Başkanı ve İYTE Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran, AA muhabirine, Teknopark İzmir'de 154 Ar-Ge firması bulunduğunu söyledi.

Firmaların yazılım geliştirme, biyoteknoloji, elektronik, makina imalatı, savunma, enerji, tıp, tasarım, kimya, telekomünikasyon, ileri malzemeler, gıda, madencilik, nano malzemeler, otomotiv, robotik sistemler, turizm ve çevre gibi farklı sektörlere yönelik çalışmalar yaptığını anlatan Baran, bu firmalarda tam zamanlı bin 50 Ar-Ge personelinin çalıştığını kaydetti.

Prof. Dr. Baran, teknoparktaki firmaların önemli bir kısmının İYTE'nin akademisyenleri ya da lisans öğrencileri tarafından kurulduğuna dikkati çekerek, yüzde 70'inin ticari hayatına teknoloji geliştirme bölgesinde başladığını aktardı.

Firma ve girişimcilere eğitim, danışmanlık gibi konularda destek verdiklerini ifade eden Baran, şöyle konuştu:

"Yakın dönemde Avrupa Birliği'nden aldığımız 3 milyon avro değerinde projeyle İzmir bölgesindeki yüksek teknoloji firmalarının markalaşması, uluslararasılaşması üzerine birtakım eğitimler verme projemiz sürüyor. Bölgedeki genç girişimcilerimizin kendi yüksek teknoloji üreten şirketlerini kurması, faaliyetlerini sürdürmesi üzerine eğitim ve danışmanlık hizmetlerimiz devam ediyor. Bu danışmanlık hizmetlerimiz sonucunda hak kazananlar şirketlerini kurması, faaliyetlerini devam ettirmesi noktasında ciddi desteğimiz var."

Baran, Teknopark İzmir'in toplam 600 milyon lira ciro, 60 milyon doları aşan ihracata ulaştığını kaydederek, "Bilgi temelli yüksek teknolojinin elde edilmesiyle yükte hafif, pahada ağır ürünlerin elde edildiği bir teknopark olarak faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz." dedi.

"Yüzde 30-35 büyüme hedefliyoruz"

Teknoparkın daha da güçlendirilmesi için son 8 ayda tam zamanlı Ar-Ge personeli sayısının yüzde 15 arttığını belirten Baran, alanda biri savunma sanayisi, biri yenilenebilir enerji sistemleri biri de üretimde faaliyet gösterecek 3 yeni bina yapacaklarını, böylece teknoparkın yüzde 30-35 bandında büyümesini hedeflediklerini söyledi.

Büyümeyle bölgenin daha da cazip hale geleceğini, yüksek teknolojili ürünlerin üretildiği, ihraç edildiği bir üs olacağını dile getiren Prof. Dr. Baran, "Yüzde 35'lik büyüme insan kaynaklarıyla ilgili. bin 50 çalışanımız var, binalar bittikten sonra bin 400- bin 500 civarında çalışan bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Muhabir: Halil Şahin

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Iyaş'tan Geleneksel İndirim Festivali
Kredi çekecekler dikkat! Bankalardan güçlü faiz indirimi bekleniyor
Araç sahipleri dikkat! Paranızın yarısını alıyorlar
Zamlar bugün belli oluyor
Isparta’da uluslararası resim ve keçe sergisi açılışı
Isparta Site Parfümeri'den çok özel makyaj seti kampanyası
Isparta'da 6 saatlik planlı elektrik kesintisi olacak
Hababam Sınıfı oyuncusu Faruk Şavlı Burdur'da son yolculuğuna uğurlandı
Rektör Çarıkçı’nın “Zaferler Ayı” Mesajı
Isparta Milas Mesireliği Yenileniyor
Tatlı su serbest dalış rekorlarının yeni adresi: "Salda Gölü"
Isparta'da O yol genişletilerek, trafiğe açıldı
ISPARTA ZAFER BAYRAMI’NIN 97.YILDÖNÜMÜ KUTLAMA PROGRAMI
Isparta Atatürk Stadyumu için önemli bilgilendirme
Isparta'da İşkur'dan 10 kişilik kurs duyurusu
Isparta'da Domates ve Karanfil Festivali 2019
Otomobilde sıkışan kedi yavrusunu itfaiye kurtardı
Okul kantinlerinde yeni dönem 16 Eylül'de başlıyor!
Iyaş'tan yeni bir kampanya daha!
Isparta Valisi Seymenoğlu Şehit Ailesini Ziyaret Etti
ISUBÜ Rektörü: “Cani katil en ağır şekilde cezalandırılmalıdır”
Isparta'da geri dönüştürülebilir atık çöpe dikkat çekildi
Isparta'da bıçaklı kavga: 4 yaralı
Isparta'da yaşlı bakım evi için arsasını bağışladı
Yalvaç'ta sıcak asfalt çalışmaları başladı
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?
Antalya'da martta deniz keyfiAntalya'da martta deniz keyfi
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıMuhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Antalya'da martta deniz keyfi
ısparta perdeısparta mobilyasite parfümeriiphone ekran tamiriroyal restaurantisparta giyotin cam balkonIsparta Motor TamircilerISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Avis'ten online ödemede yüzde 30 indirimAvis'ten online ödemede yüzde 30 indirim22 Ağustos 2019
Isparta'da bıçaklı kavga: 4 yaralıIsparta'da bıçaklı kavga: 4 yaralı24 Ağustos 2019
Burdur'da trafik kazası: 1 ölü, 8 yaralıBurdur'da trafik kazası: 1 ölü, 8 yaralı21 Ağustos 2019
Isparta'da trafiği zora sokan o ev yıkıldıIsparta'da trafiği zora sokan o ev yıkıldı21 Ağustos 2019
Isparta'da şırdan dolması nefis tadıyla Royal Resaturant'taIsparta'da şırdan dolması nefis tadıyla Royal Resaturant'ta21 Ağustos 2019
ISPARTA İŞKUR'DAN ÖNEMLİ DUYURUISPARTA İŞKUR'DAN ÖNEMLİ DUYURU21 Ağustos 2019
3 bin muhtar için yeniden sandık3 bin muhtar için yeniden sandık23 Ağustos 2019
Okul kantinlerinde yeni dönem 16 Eylül'de başlıyor!Okul kantinlerinde yeni dönem 16 Eylül'de başlıyor!24 Ağustos 2019
Hababam Sınıfı oyuncusu Faruk Şavlı Burdur'da son yolculuğuna uğurlandıHababam Sınıfı oyuncusu Faruk Şavlı Burdur'da son yolculuğuna uğurlandı26 Ağustos 2019
Isparta'da Kırsal Kalkınmada % 50 hibe desteği Isparta'da Kırsal Kalkınmada % 50 hibe desteği 21 Ağustos 2019
Kamu işçisinin zam oranı belli oldu 2019Kamu işçisinin zam oranı belli oldu 201922 Ağustos 2019
Hababam Sınıfı oyuncusu Faruk Şavlı'nın vefatıHababam Sınıfı oyuncusu Faruk Şavlı'nın vefatı25 Ağustos 2019
Iyaş'tan yeni bir kampanya daha! Iyaş'tan yeni bir kampanya daha! 24 Ağustos 2019
Isparta'da okul bahçelerinde asfalt, temizlik ve çevre düzenlemesi çalışmaları Isparta'da okul bahçelerinde asfalt, temizlik ve çevre düzenlemesi çalışmaları 22 Ağustos 2019
Isparta’da uluslararası resim ve keçe sergisi açılışıIsparta’da uluslararası resim ve keçe sergisi açılışı27 Ağustos 2019
Isparta'da Domates ve Karanfil Festivali 2019Isparta'da Domates ve Karanfil Festivali 201925 Ağustos 2019
Yalvaç'ta sıcak asfalt çalışmaları başladıYalvaç'ta sıcak asfalt çalışmaları başladı23 Ağustos 2019
YÖREX TÜRKİYE 2019 FUARI BAŞLIYORYÖREX TÜRKİYE 2019 FUARI BAŞLIYOR23 Ağustos 2019
Süper indirimler geliyor! Tabloya bak, hesabını yapSüper indirimler geliyor! Tabloya bak, hesabını yap21 Ağustos 2019
Isparta Atatürk Stadyumu için önemli bilgilendirmeIsparta Atatürk Stadyumu için önemli bilgilendirme26 Ağustos 2019