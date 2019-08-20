"Düzenli tasarruf yapanların seviyesi yüzde 70'e çıktı"

İSTANBUL - ING Türkiye, Türkiye'nin Tasarruf Eğilimleri Araştırması'nın (TTEA) 2019'un ikinci çeyreğinde kentsel nüfusta tasarruf edenler içinde düzenli tasarruf yapanların oranının yüzde 63'ten yüzde 70 seviyesine çıktığını bildirdi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, tasarruf edenler içinde düzenli tasarruf yapanların oranı yüzde 63'ten yüzde 70'e çıktı.

Araştırmada, sistem içi tasarrufların kompozisyonuna bakıldığında TL cinsi vadeli hesapların payının artışa geçerek yüzde 30'dan yüzde 36 seviyesine yükselmesi dikkati çekti.

ING Türkiye, Türkiye'de kentsel yerleşim yerlerinde yaşayan yetişkin bireylerin tasarruf eğilimlerini izlemek amacıyla IPSOS iş birliğiyle 2011 yılının ekim ayından bu yana yürüttüğü TTEA 2019 ikinci çeyrek sonuçlarını açıkladı. Buna göre tasarruf sahipliği oranı bir önceki çeyreğe göre 0,8 puan gerileyerek yüzde 13,4 oldu.

Bu gerilemede, bir yandan kurların seyri ve enflasyondaki olumlu gelişmelerin ihtiyat saikiyle tasarruf etme ihtiyacında düşüş yaratması, bir yandan da belirgin hale gelen gelir yetersizliği etkili oldu.Tasarruf edenler içinde düzenli tasarruf yapanların oranı ise yüzde 63'ten yüzde 70 seviyesine yükseldi.

Araştırma sonuçlarına göre, yakın gelecekte tasarruf gerçekleştirmeyi planlayanlar içinde 3 ay içinde tasarruf yapacağını belirtenlerin oranı yüzde 11'den yüzde 14'e yükseldi. Tasarruf edememe nedenleri geçen çeyrekle aynı kalırken, yeterli geliri olmadığı için tasarruf edemediğini belirtenlerin oranı bu dönem de yüzde 80 oldu.

Çocuklu bireyler arasında önümüzdeki 3 ay içinde tasarruf etmeyi planlayanların oranı yılın ikinci çeyreğinde yüzde 13 seviyesini korurken, bu oran çocuksuz bireylerde yüzde 8'den yüzde 15'e yükseldi.

Araştırmaya göre, bu dönemde bireysel emeklilik fonlarına tasarruf yapanların oranı yüzde 32'den yüzde 28'e gerilerken, yastık altı altın ve nakit tasarruflar da yüzde 24'ten yüzde 19'a geriledi. Buna karşın TL cinsi vadeli hesapların payının artışa geçerek yüzde 30'dan yüzde 36 seviyesine yükseldiği dikkat çekti. Döviz vadeli hesap aracını tercih edenlerin oranı da bu dönemde yüzde 6'dan yüzde 13'e yükseldi.

AçıkING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Alper Gökgöz, tasarruf sahipliğinin sürdürülebilir büyüme için önemli olduğunu, tasarruf etmenin bir alışkanlık olduğunu ve ikinci çeyrekte düzenli tasarruf edenlerde gözlenen artışın Türkiye adına memnuniyet verdiğini belirtti.

ING olarak Türkiye'nin lider tasarruf bankası olma hedefiyle yol aldıklarını kaydeden Gökgöz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu hedef paralelinde ING Türkiye'nin geçtiğimiz yıl hayata geçirdiği tasarruf odaklı yenilikçi programı Turuncu Ekstra, yılın ikinci çeyreğinde 1’inci yaşını geride bırakırken 550 bin müşteriye ulaştı. Turuncu Ekstra programının bireysel müşterilerinin birikimlerine sunduğu yüzde 2 ek faiz, dijital kanallarda ücretsiz havale ve EFT, ATM’lerden ücretsiz para çekimi gibi avantajların yanı sıra indirimli alışveriş ayrıcalıklarından faydalanan Turuncu Ekstra müşterileri, toplamda 40 milyon TL’nin üzerinde tasarruf yaptı."

Gökgöz, tasarrufa yönelik ürün ve hizmetlerini çeşitlendirerek, tasarruf etme eğilimini desteklemeye devam edeceklerini kaydetti.