Dünyanın en büyük seracılık fuarı Antalya'da başladı

Antalya'da kapılarını açan dünyanın en büyük örtüaltı (seracılık) tarım sektörü fuarı Growtech 19. Uluslararası Sera, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Ekipmanları Fuarı, 30 Kasım'a kadar misafirlerini ağırlayacak.

Dünyanın en büyük seracılık fuarı Antalya'da başladı
Ekonomi 0
Isparta Düğün Salonları

ANTALYA - Dünyanın en büyük örtüaltı (seracılık) tarım sektörü fuarı Growtech 19. Uluslararası Sera, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Ekipmanları Fuarı, Antalya'da kapılarını açtı.

130'dan fazla ülkeden 90 binin üzerinde kişinin ziyaret etmesi beklenen Growtech 19. Uluslararası Sera, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Ekipmanları Fuarı, 30 Kasım'a kadar Antalya Expo Center'da misafirlerini ağırlayacak.

Growtech Fuar Direktörü Engin Er, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk tarımının global markası ve dünyanın en büyük örtüaltı tarım sektörü fuarı olarak hizmet verdiklerini belirterek, "Bu yıl fuarın 19'uncusunu düzenliyoruz. Bu yıl biraz iddialıyız, 'dünyanın en büyük seracılık fuarı' diyoruz. 2 yıldır bu unvanı aslında aldık." dedi.

Seracılık alanında gerekli olan yapı malzemeleri, sulama sistemleri, tohumculuk, fide, gübre ve zirai ilaç firmalarının bulunduğu fuarın Türk tarımını dünyaya tanıttığını aktaran Er, "Birçok insan sektöre girmek istiyor. Çıkmak isteyenler de var ama girmek isteyenler de var. Bir dönüşüm gibi görüyorum. Tüm ilgilileri fuara bekliyoruz. Fuarımız, cumartesi saat 18.00'e kadar ziyaret edilebilecek." diye konuştu.

"Tüm sera sebzelerini ıslah etmek üzerine çalışıyoruz"

Petektar Tohumculuk Yönetim Kurulu Başkanı Büşra Yapıcı da Growtech Fuarı'nın tarım sektörü paydaşları için önemli bir tanıtım fırsatı sunduğunu ifade ederek, "Growtech, yerli üretimlerimizin dünyaya tanıtılması için çok önemli bir imkan sunuyor. Şu anda yabancı katılımı çok yüksek. İlgi çok fazla ve tabii biz de bundan memnunuz. İnşallah ülkemiz için hayırlı olur." dedi.

Yapıcı, 2010 yılından bu yana yerli tohum geliştirdiklerini hatırlatarak, "Yerli tohum üretimine ilk önce silor hıyar tohumu ile başladık. Talep arttıkça ürün gamımızı genişlettik. Geldiğimiz noktada domates, biber, patlıcan, kabak ve karpuz üzerine çalışmalarımız arttı. Sektörün talebi olan tüm sera sebzelerini ıslah etmek üzerine çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Milli tarım ürünleri tanıtılıyor

Fuara Kahramanmaraş'tan katılan TETA Tohum Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Bozok ise yerli tohum üretimi alanındaki çalışmaları artırdıklarını söyledi.

Growtech Fuarı'nın yurt içi ve dışı tanıtım için önemli bir platform haline geldiğini vurgulayan Bozok, şunları kaydetti:

"Ürettiğimiz yerli ve milli tohumları ön plana çıkararak duyurmak için buradayız. Biz firma olarak 2007'de kurulduk ve şu anda tarımsal araştırma şirketi olarak faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.

Önceki senelerden yabancı ülkelerden çalıştığımız firmalar vardı. Genellikle Arap ülkelerinde, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Suriye, İran ve Irak'ta çalıştığımız firmalar var. Bu sene bağlantılarımızı artırmayı hedefliyoruz."

Hollanda, İspanya, Çin ve Güney Kore'den milli katılım

Verilen bilgiye göre, Türk tarımını uluslararası pazarlarla buluşturan Growtech 19. Uluslararası Sera, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Ekipmanları Fuarı, "Sera & Sulama Teknolojileri", "Tohumculuk", "Bitki Besleme ve Koruma", "Tarım Makineleri" ve "Hayvancılık" olmak üzere 5 kategoride 30'un üzerinde ülkeden 850'yi aşkın katılımcı markaya ev sahipliği yapıyor.

"Tarım ve Teknolojinin Global Buluşması" ana temasıyla düzenlenen fuar, 50 bin metrekare alanda gerçekleştiriliyor. Fuarda, bireysel katılımların yanı sıra Hollanda, İspanya, Çin, Güney Kore ve Mısır, milli katılımla yer alarak ülke bazında temsil ediliyor.

Akdeniz Üniversitesi-Teknoloji Transfer Ofisi ile birlikte düzenlenen 4. Bitki Islahı Proje Pazarı Ödülleri ise 29 Kasım'daki "Tarım Teknolojilerinin ve Bitki Çeşitlerinin Ticarileştirilmesi" başlıklı panel ve jüri değerlendirmesi sonrası düzenlenen tören ile sahiplerini bulacak.

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