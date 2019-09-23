İSTANBUL - Türk Gastroenteroloji Derneği ve Dünya Gastroenteroloji Organizasyonu (WGO) ile ortaklaşa düzenlenen ve önceki gün başlayan Dünya Gastroenteroloji Kongresi (WCOG 2019), İstanbul Kongre Merkezi'nde devam ediyor.

Türk Gastroenteroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Serhat Bor, Türk Gastroenteroloji Derneği öncülüğünde Türkiye'de ilk kez düzenlenen Dünya Gastroenteroloji Kongresi'ne ilişkin düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, 21 Eylül'de başlayan kongrenin 24 Eylül'e kadar süreceğini belirterek, kongrenin Türkiye'de yapılabilmesi için büyük emek sarf edildiğini söyledi.

Kongre katılımcı sayının beklentilerinin üzerinde bulunmasının memnuniyet verici olduğunu ifade eden Bor, "Kongreye 95 ülkeden 2 bin 260 kişi katıldı. Bin 25 özet bildiri gönderildi. Bu rakamların Dünya Gastroenteroloji Organizasyonu için de oldukça önemli olduğunu düşünüyorum." dedi.

Bor, kongrenin gelişmekte olan ve gelişmemiş ülkelere hizmet ettiğini belirterek, "Kongrenin, Türkiye'nin gelişmekte olan ve gelişmemiş ülkelerdeki liderlik pozisyonuna katkı sağlayacağını umuyoruz. Tabii ülkemize ciddi bir ekonomik katkısı da oldu. Kongreye katılan 2 bin 260 kişi, ailesiyle gelenleri de sayarsak 4-5 bin kişi İstanbul'a geldi. Sadece Bangladeş'ten 85 kişi geldi." diye konuştu.

Kongrede, Türkiye için önemli 2 konuyu özellikle ortaya koymak istediklerini ifade eden Bor, "Bir tanesi, ülkemizde yoğunlukla Anadolu'da çok görülen çölyak hastalığı, diğeri ise literatürdeki tek Türk adıyla anılan Behçet hastalığı. Kongrede bunlara özel oturumlar konuldu." dedi.

Bor, kongrenin firmasal desteğinin çok büyük bir kısmının Türk ilaç endüstrisi tarafından yapıldığını da bildirdi.





- "Muhteşem bir kongre oldu"





Dünya Gastroenteroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Cihan Yurdaydın da WGO'nun, Avrupa, Amerika, Asya-Pasifik gastroenteroloji derneklerinin yanında ayrı bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

WGO'nun amacının, yapısında bulunan komiteler aracılığıyla gastroenteroloji eğitimi ve disiplinini mümkün olduğunca homojen bir şekilde dünyanın her tarafında sağlamak olduğunu aktaran Yurdaydın, şöyle konuştu:

"Bu amaçla kurduğumuz dünya genelinde 23 eğitim merkezimiz var. Bu eğitim merkezlerinde kendi ülkelerinde eğitim alamayan hekimler eğitim alabiliyor. Bu eğitimler Fransa'dan, İngiltere'den de alınabiliyor ama o zaman da şöyle bir problem ortaya çıkıyor; eğitim alan bu ülkelere alıştıktan sonra kendi ülkesine dönmüyor. Bu sefer iş beyin göçüne dönüşüyor."

Gastroenteroloji eğitim merkezlerinde bu eğitimlerin 1-2 yılda verildiğini bildiren Yurdaydın, hekimlerin, merkezlerinde eğitim almaları durumunda kendi ülkelerine dönüp hizmet ettiklerini anlattı.

Yurdaydın, WGO'nun 2 yılda bir dünya kongresi düzenlediğini hatırlatarak, "2 yıl önceki kongre ABD'deydi. Şimdi İstanbul'dayız. Açıkçası burada sayısal anlamda başarısız olacağımız endişesi taşıyorduk ama muhteşem bir kongre oldu. Kolombiya'dan, Uruguay'dan, Güney Amerika'dan yoğun katılım gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

Kongreye katılımın çok yüksek düzeyde olmasında, Türk dizilerinin çok önemli bir katkısı olduğunu vurgulayan Yurdaydın, kongrenin başarıyla devam etmesinin memnuniyet verici olduğunu kaydetti.





- Dünya Gastroenteroloji Kongresi







Verilen bilgiye göre, Uluslararası Bilimsel Program Kurulu ile birlikte hazırlanan, yüksek düzeyli ve merak uyandıran bilimsel programda 178 konuşmacı ve oturum başkanı görev alıyor.

Kongre öncesinde yapılan 4 kurs, kongrede gerçekleşecek 32 sempozyum, 11 gün doğumu oturumu, 8 tartışma oturumu, video endoskopi oturumları ve "Gastroenterolojide Kadın Olmak" oturumuyla son bilimsel gelişmelerin değerlendirilmesi ve karşılaşılan sorunlara çözümler üretilmesi hedefleniyor.

Kongrenin bilimsel program başlıkları arasında "Bağırsak Mikrobiyota ve Obezite", "Çölyak Hastalığı: Kapadokya'daki Aretaeus'tan Günümüze"," Çölyak Dışı Glüten Hassasiyeti", "İlaç-Bitki ve Diyet Takviyesi Kaynaklı Karaciğer Hasarı", "Sağlık ve Hastalıkta Mikrobiyota", "Bağışıklık ve Enflamasyonda Mikrobiyota'nın Rolü", "Şimdiden Geleceğe İleri Endoskopi Teknikleri", "Hepatobiliyer ve Pankreas Bozukluklarında Sorunlar", "Behçet Hastalığı", "Zor Kolonoskopiyi Aşmak İçin Teknikler" yer alıyor.

Programda yer alan birçok önemli konu, alanında tanınmış uzman, ulusal ve uluslararası bilim insanlarının katılımıyla tartışılıyor.



