ANKARA - Aksa Doğalgaz, birçok enerji kaynağıyla karşılaştırıldığında doğal gazın önemli avantajlar sağladığını bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamada, ısınmada ithal kömüre göre önemli tasarruf sağlayan doğal gazın, mutfakta ve banyoda kullanılan tüpe göre 5 kat daha ucuz olduğu ifade edildi.

Açıklamada, küçük önlemlerle doğal gaz tasarrufunu artırmanın yolları şöyle sıralandı:

"Termostatı 1 derece düşük sıcaklığa ayarlayarak yaklaşık yüzde 7 doğal gaz tasarrufu sağlanabilir. Çatı, dış duvar yalıtımı ve çift camlı pencere sistemleriyle yaklaşık yüzde 35 tasarruf edilebilir. İhtiyacınızdan daha büyük ya da daha küçük kapasiteli kombi almak doğal gazın verimli kullanılmasını engelleyebilir. Yoğuşmalı kombiler, standart cihazlara göre yüzde 15 daha verimlidir. Her kış başında kombi bakımının düzenli olarak yaptırılması, mevcut problemlerin tespit edilmesi ve varsa onarılması, kombi arızalarından kaynaklı yüksek faturaları önlemenize yardımcı olur. Evden çıkarken kombiyi kapatmak yerine düşük sıcaklıkta çalıştırmak yakıt tüketiminin azaltılmasına yardımcı olur. Radyatörlerin üstünde ya da önünde perde, mobilya ya da mermer bulunması çamaşırları oda içerisinde kurutmak yakıt tüketimini artırır."













