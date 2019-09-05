Dijital pazarlamada 'influencer' etkisi artıyor

Sosyal medya kullanımının artması dijital pazarlamaya olan talebi de yükseltti. Influencer pazarlama endüstrisi 2016'da 1,7 milyar dolar düzeyindeyken, 2017'de 3, 2018'de 4,6 milyar dolarlık boyuta geldi.

Dijital pazarlamada 'influencer' etkisi artıyor
Ekonomi 0
Isparta Düğün Salonları

ANKARA - Son yıllarda artan sosyal medya kullanımı yeni pazarlama yöntemlerini de beraberinde getirdi. Geçmişte televizyon reklamları önemli pazarlama stratejisi olarak benimserken, günümüzde sosyal medyada etkin kullanıcılarının ürün yerleştirme paylaşımları, dijital pazarlamaya yeni boyut kazandırdı.

Sosyal medya kullanımının artmasıyla firmaların pazarlama kanalları da çeşitlendi. Ürünlerinin reklamını yapmak isteyenler sosyal medyada hedef pazardan takipçileri bulunan ve kitleleri etkileme potansiyeli olan "influencer"ları tercih etmeye başladı. Böylelikle dijital pazarlamada influencer'ların payı giderek arttı.

AA muhabirinin "Influencer Pazarlama Merkezi" araştırmasından derlediği bilgilere göre, 2015'te 190 influencer platformu ve ajansı varken, bu sayı 2016'da 335'e, 2017'de 420'ye, 2018'de 740'a yükseldi.

Google arama motorunda "influencer marketing" araması yapan kullanıcı sayısı 2015'ten 2018'e yaklaşık yüzde 1500 artış gösterdi.

Influencer pazarlama endüstrisi de son bir kaç yıldır büyümesini sürdürdü. 2016'da 1,7 milyar dolar düzeyinde olan endüstri, 2017'de 3, 2018'de 4,6 milyar dolarlık boyuta ulaştı. Pazarın, bu yıl da yukarı yönlü hareketini devam ettirerek 6,5 milyar dolarlık boyuta ulaşması bekleniyor.

Influencer pazarlamaya bütçe ayıran işletmelerin yüzde 63'ü bu miktarı bir sonraki yıl artırmayı düşünüyor.

Öte yandan söz konusu pazarlamadan etkili sonuç alabilmek için iyi bir strateji belirlemek ve markalar için doğru influencer'ları seçmek önem taşıyor.

En önemli influencer kanalı Instagram

Aylık aktif kullanıcı sayısı 2 milyara yaklaşan Instagram, en önemli influencer kanalı olarak dikkati çekiyor. Bu kullanıcılar günde 95 milyon fotoğraf ve video paylaşırken, 400 milyon hikaye yüklüyor. Markaların hedef kitlesine göre diğer sosyal medya platformları da kullanılıyor.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Figen Yıldırım, konuya ilişkin değerlendirmesinde, günümüzde pazarlama stratejilerinin sosyal medya üzerinden daha hızlı ve etkin yürütüldüğünü söyledi.

"Etki analizi daha iyi yapılıyor"

Sosyal medya reklamlarındaki yükseliş trendini etki analizinin daha iyi yapılabilmesine bağlayan Yıldırım, "Reklamlara ne kadar tıklandı, kaç kişi bunlardan etkilendi, bu satışlara ne kadar yansıdı gibi etkileri direkt görebilme şansımız var." diye konuştu.

Yaptıkları bir araştırma sonucunda, markanın bilinirliğini ya da satışlarını artırma hedefine göre farklı "influencer"ların etkili olduğu bulgusuna ulaştıklarını belirten Yıldırım, şöyle devam etti:

"İki tip influencer var, birincisi akademik bilgiye dayalı profesyonel influencer, diğeri de tecrübeye dayalı amatör influencer. Bunları karşılaştırdığımızda profesyonel olanlar markaların bilinirliğine katkı sağlasa da satın almayı fazla etkilemiyor. Örneğin bir aşçının yaptığı yemek sonrası ürün önermesi yerine profesyonel olmayan birinin tavsiyesi insanlarda 'Amatör biri kullanabiliyorsa ben de yapabilirim.' düşüncesiyle ürünün satışlarına yansıyor. Bu markalar için çok önemli. Eğer hedef satışları artırmaksa amatörler "influencer"lardan yararlanmalılar."

"Yüzde 7,5 daha fazla etkili"

Influencer pazarlamanın etkilerinin sadece satışlardaki rakamsal artış olarak değerlendirilmemesi gerektiğini savunan Yıldırım, bazen markanın negatif imajını düzeltmenin ya da tüketicilerin sempatisini kazanmanın da bir performans göstergesi olduğunu vurguladı.

"Dünyada influencer pazarlama geleneksel yöntemlere göre yüzde 7,5 daha etkili." bilgisini veren Yıldırım, şunları kaydetti:

"Türkiye'de hala dizilerde ürün yerleştirmenin çok etkili olduğunu düşünüyorum ama televizyon, radyo, sosyal medyayı birbirinden ayırmak söz konusu değil. Tüketiciye ulaşmada bütün kanalları kullanıyor olmamız lazım. Örneğin bir dizide ünlü kişinin kıyafeti hoşumuza gidiyor. Instagram'dan dizi kıyafetleri diye aradığımızda karşımıza çıkıyor. Elbisenin satışı için mobil aplikasyona bağlanıyorsunuz. Ürünler, televizyonda, radyoda her yerde aynı anda görüldüğü zaman kişilerin kafasında yer ediyor."

Bu arada, tam bir Türkçe karşılığı bulunmamakla birlikte "influencer", “Sahip oldukları sosyal medya ve dijital kanallar aracılığıyla herhangi bir ürün ya da servis hakkındaki yaşadıklarını, deneyimlerini takipçilerle paylaşarak tanıtım ve pazarlama aktiviteleri yapan, belirli bir topluluğu etkileme ve yönlendirme gücüne sahip kişi, kişiler ve gruplar.” şeklinde tanımlanıyor.

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta’da zincirleme kaza: 1 yaralı
Isparta 2. el elektrikli bisiklet ve motosiklet Güven Motor'da
Isparta'da Süpürge Dünyası Açıldı
Isparta'da uygun fiyatlı tüm kırtasiye ürünleri çantalar burada
Isparta'da 1 günlük su kesintisi
'Yarı fiyatına satılık' ifadesi tarih oluyor!
Uluborlu Türk Musiki Korusundan Muhteşem Konser
PARFÜM BİTKİLERİ ÇALIŞTAYI 9 EYLÜL'DE EĞİRDİR'DE
Isparta'da Sedir Kozalağı Toplanmaya Başlandı
Isparta'da Şeftali Hasat Bayramı
Isparta'da belediyeden çok önemli duyuru!
Isparta’da 100 Bekçi Göreve Başladı
Yabancı Uyruklu Öğrenciler Isparta’yı Keşfe Çıktı
Rosemix saf, doğal şifalı lavanta ürünleri
Isparta'da Kazada ölen sözleşmeli er toprağa verildi
Isparta'da şırdan dolması nefis tadıyla Royal Resaturant'ta
DOĞUŞ MUTFAK ''EN UYGUN FİYAT GARANTİSİ''
Isparta'da Keçi kıl kırkımı şöleni
Eğirdir'de Kick Boks Zafer Kupası Maçları nefesleri kesti
Isparta'da trafik kazası: 2 ölü
Isparta İl Özel İdaresi Kendi Elektriğini Üretecek
Isparta'da havadan trafik denetimi
Vali Seymenoğlu Sağır Köyünde Asfalt Çalışmalarını Yerinde İnceledi
Isparta'da Coşkulu 30 Ağustos Gecesi 2019
Isparta'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Fener Alayı
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamarı
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?
Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıMuhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?
ısparta perdesüpürge toz torbasıısparta mutfak eşyalarıısparta mobilyasite parfümeriiphone ekran tamiriroyal restaurantisparta giyotin cam balkonIsparta Motor TamircilerISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da trafik kazası: 2 ölüIsparta'da trafik kazası: 2 ölü01 Eylül 2019
Burdur'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 9 yaralıBurdur'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 9 yaralı31 Ağustos 2019
DOĞUŞ MUTFAK ''EN UYGUN FİYAT GARANTİSİ''DOĞUŞ MUTFAK ''EN UYGUN FİYAT GARANTİSİ''01 Eylül 2019
Eğirdir'de Kick Boks Zafer Kupası Maçları nefesleri kestiEğirdir'de Kick Boks Zafer Kupası Maçları nefesleri kesti01 Eylül 2019
Isparta'da şüpheli ölümIsparta'da şüpheli ölüm30 Ağustos 2019
Isparta'da Süpürge Dünyası AçıldıIsparta'da Süpürge Dünyası Açıldı04 Eylül 2019
Isparta'da havadan trafik denetimiIsparta'da havadan trafik denetimi31 Ağustos 2019
Isparta'da Keçi kıl kırkımı şöleniIsparta'da Keçi kıl kırkımı şöleni01 Eylül 2019
Isparta'da trafik kazası: otomobil şarampole devrildiIsparta'da trafik kazası: otomobil şarampole devrildi29 Ağustos 2019
Isparta’da zincirleme kaza: 1 yaralıIsparta’da zincirleme kaza: 1 yaralı04 Eylül 2019
Isparta'da Kazada ölen sözleşmeli er toprağa verildiIsparta'da Kazada ölen sözleşmeli er toprağa verildi02 Eylül 2019
Araç sahipleri bu habere dikkat! bin 546 lira para cezası varAraç sahipleri bu habere dikkat! bin 546 lira para cezası var31 Ağustos 2019
Isparta'da 1 günlük su kesintisiIsparta'da 1 günlük su kesintisi04 Eylül 2019
​ITSO Başkanı Tutar'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı​ITSO Başkanı Tutar'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı29 Ağustos 2019
Kalkınma ajansı BAKA Yönetim Kurulu Antalya'da toplandıKalkınma ajansı BAKA Yönetim Kurulu Antalya'da toplandı29 Ağustos 2019
Isparta'da Sedir Kozalağı Toplanmaya BaşlandıIsparta'da Sedir Kozalağı Toplanmaya Başlandı03 Eylül 2019
Isparta'da Demir banka ayağı sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı Isparta'da Demir banka ayağı sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı 29 Ağustos 2019
Isparta İl Özel İdaresi Kendi Elektriğini ÜretecekIsparta İl Özel İdaresi Kendi Elektriğini Üretecek01 Eylül 2019
Doğal gaza yüzde 15 zam geldiDoğal gaza yüzde 15 zam geldi31 Ağustos 2019
Emine Erdoğan, Salda Gölü'ndeEmine Erdoğan, Salda Gölü'nde02 Eylül 2019