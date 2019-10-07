Dijital gelecek "Vizyoner19 Zirvesi"nde başlıyor

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan: - "Bu yıl 3. kez gerçekleştirilecek olan Vizyoner Zirvesi ilk olarak 2015 yılında düzenlenmeye başladı. Vizyoner programları Türkiye’nin milli stratejilerine ve hareket planlarına yol gösterici nitelikte"

Dijital gelecek "Vizyoner19 Zirvesi"nde başlıyor
Ekonomi 0
Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından iki yılda bir düzenlenen "Vizyoner Zirvesi", "dijital gelecek" temasıyla uzman, akademisyen ve iş insanlarının katılımlarıyla gerçekleştirilecek.

MÜSİAD açıklamasına göre, iki yılda bir düzenlenen "Vizyoner Zirvesi", “Dijital Gelecek” temasıyla 27 Kasım tarihinde 3.kez kapılarını aralıyor. Türkiye ve dünyadan önde gelen uzman, akademisyen ve iş insanlarının katılımlarıyla gerçekleştirilecek zirvede, güncel teknolojik çalışmalar ve teknolojinin gelişmesiyle yaşanan sosyal ve ekonomik değişimler kapsamlı bir şekilde ele alınacak.

Zirvede, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut, Türkiye’nin teknoloji hamlelerine ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

İnsan odaklı, katma değeri yüksek ve milli üretim vizyonuyla çalışmalarını sürdüren MÜSİAD, dünyada meydana gelen teknolojik gelişmelere dikkat çekmek amacıyla, bu yılki Vizyoner19 Zirvesi’nin konusunu "Dijital Gelecek”"olarak belirledi.

Türkiye’nin bölgesinde söz sahibi, küresel ölçekte ise etkin bir rol oynayan ülke olmasının teknolojik bağımsızlık ve sürdürülebilir ekonomik gelişmelerle doğrudan ilgili olduğunu düşünen MÜSİAD, teknolojiye yön veren isimleri Vizyoner19 Zirvesi’nde ağırlayarak bu alanda toplumsal düzeyde bir farkındalık oluşturulmasını amaçlıyor.

Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek zirvede; "Dijital Ekonomi ve Paranın Geleceği", "Küresel Pazarda Milli Sanayi ve Üretim", "Ticaretin Dijital Ekosistemi", "Geleceğin Şehirleri ve Kaynakları", "Milli Teknoloji Hamlesi ve Dijital Türkiye" ile "Dijital Gelecekte Değerlerimiz" konuları 6 farklı oturumda kapsamlı bir şekilde ele alınacak.

Zirvede, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut, Mindmaze Yapay Zeka Teknolojileri Lideri Martin Ciupa ve Global Resources Partnership Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Öğütçü olmak üzere; alanında öncü birçok isim konuşmacı olarak yer alacak.


- Vizyoner programları Türkiye’nin milli stratejilerini harekete geçiriyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, bu yıl 3. kez gerçekleştirilecek olan Vizyoner Zirvesi'nin ilk olarak 2015 yılında düzenlenmeye başlandığını belirterek, Vizyoner programlarının Türkiye’nin milli stratejilerine ve hareket planlarına yol gösterici olduğunu ifade etti.

Önceki dönemlerde "Gelecekle İş Yapmak" ve "Değişen Dünyada Yeni Türkiye" konularının irdelendiğini, bu yıl da o konulara paralel olarak "Dijital Gelecek" temasının işleneceğini aktaran Kaan, şunları kaydetti:

"Dünya, her sektörü etkileyen dijital ve teknoloji gelişmeleriyle hızlı bir değişime girdi. Yakın gelecek, siyasi, ekonomik ve kültürel manada birçok yeniliğe gebe. Türkiye’nin bu gelişmeleri yakalaması ve Milli Teknoloji Hamlesini başarı ile gerçekleştirmesi, gelecekte söz sahibi bir ülke olması açısından önemli."


Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
BAKA 2019 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMINI AÇIKLADI
Ulaşımda konfor için yolda kalan evlerin yıkımları devam ediyor
Tren biletleri ve posta ücretleri yüzde 20 zamlandı
Isparta'da Kooperatifçilik Geliştirme Kursu Düzenleniyor
Tıbbi Aromatik Bitkiler Sektör Analiz Toplantısı Yapıldı
Yedi ayda beşinci muhtar göreve geldi
Isparta'da Meme Kanseri farkındalık ayı etkinliği
Isparta’da motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Organları 3 hastaya umut oldu
Protein deposu balık çeşitleri Gözde Balık tezgahlarında
Isparta dahil 22 ilde ekolojik koridor oluşturulacak
Isparta'da yüzde 100 doğal gül suyu Rosemix'te
Isparta'da uzman erbaşlar yemin etti
Isparta'da yıkılan evlerin sahiplerine belediye yenisini yapıyor
Isparta için meteorolojik uyarı ''Dikkatli ve tedbirli...''
SDÜ Batı Kampusu-Adliye Kavşağı Bulvar çalışmalarında mutlu son
Isparta'nın Elektrikli Süpürge Servisi Süpürge Dünyası
ISPARTA 3-4 EKİM DÜNYA YÜRÜYÜŞ GÜNÜ ETKİNLİĞİ
​ Isparta’da Yaşayan Hayırsever Ümmü Hanımdan Örnek Davranış
Türker AVM'deki indirimleri kaçırmayın!
Eğirdir'de öğrenciler için bütçe defteri dağıtıldı
Milli yüzücüler Isparta'da üniversite öğrencileriyle buluştu
​SDÜ Göller Bölgesi’nin Sanat Tarihine Işık Tutacak
Ayhan Usta Adıyaman Çiğköftelerinin lezzeti bir tutkuya dönüşüyor
Diyanet-Sen’ den Isparta il Müftülüğüne Ziyaret
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Yumurtanın içinden yumurta çıktıYumurtanın içinden yumurta çıktı
Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamarı
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
Yumurtanın içinden yumurta çıktıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
ısparta yas pastaısparta çiğ köfteIsparta yapı malzemelerisüpürge toz torbasıısparta mutfak eşyalarıısparta mobilyaisparta giyotin cam balkonIsparta Motor TamircilerISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da yıkılan evlerin sahiplerine belediye yenisini yapıyorIsparta'da yıkılan evlerin sahiplerine belediye yenisini yapıyor04 Ekim 2019
Isparta'da yüzde 100 doğal gül suyu Rosemix'teIsparta'da yüzde 100 doğal gül suyu Rosemix'te04 Ekim 2019
Isparta'da uzman erbaşlar yemin ettiIsparta'da uzman erbaşlar yemin etti04 Ekim 2019
Isparta’da motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralıIsparta’da motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı06 Ekim 2019
Uçaklarda hava polisi dönemi başlıyorUçaklarda hava polisi dönemi başlıyor01 Ekim 2019
EZGİ PASTANESİ ''PASTANIN HERŞEYİ'' EZGİ PASTANESİ ''PASTANIN HERŞEYİ'' 01 Ekim 2019
Yepyeni ve askılı telefon kılıfları Isparta'da Telalem'deYepyeni ve askılı telefon kılıfları Isparta'da Telalem'de01 Ekim 2019
Isparta dahil 22 ilde ekolojik koridor oluşturulacakIsparta dahil 22 ilde ekolojik koridor oluşturulacak05 Ekim 2019
Isparta için meteorolojik uyarı ''Dikkatli ve tedbirli...''Isparta için meteorolojik uyarı ''Dikkatli ve tedbirli...''04 Ekim 2019
ISPARTA'DA KALP RİTİM BOZUKLUKLARINA SON!ISPARTA'DA KALP RİTİM BOZUKLUKLARINA SON!01 Ekim 2019
Isparta'da iki otomobil çarpıştıIsparta'da iki otomobil çarpıştı02 Ekim 2019
Isparta'da Yetim çocuklara yardım paketiIsparta'da Yetim çocuklara yardım paketi30 Eylül 2019
Protein deposu balık çeşitleri Gözde Balık tezgahlarındaProtein deposu balık çeşitleri Gözde Balık tezgahlarında05 Ekim 2019
Organları 3 hastaya umut olduOrganları 3 hastaya umut oldu05 Ekim 2019
Isparta'nın Elektrikli Süpürge Servisi Süpürge DünyasıIsparta'nın Elektrikli Süpürge Servisi Süpürge Dünyası04 Ekim 2019
Isparta'da her yerde aranan hırsız yakalandıIsparta'da her yerde aranan hırsız yakalandı02 Ekim 2019
Isparta'da elektrikli bisikletler için uygun fiyatlı akü değişimiIsparta'da elektrikli bisikletler için uygun fiyatlı akü değişimi02 Ekim 2019
Isparta'da Meme Kanseri farkındalık ayı etkinliğiIsparta'da Meme Kanseri farkındalık ayı etkinliği06 Ekim 2019
Isparta'da KÖYDES Yatırımları DeğerlendirildiIsparta'da KÖYDES Yatırımları Değerlendirildi01 Ekim 2019
SDÜ Batı Kampusu-Adliye Kavşağı Bulvar çalışmalarında mutlu sonSDÜ Batı Kampusu-Adliye Kavşağı Bulvar çalışmalarında mutlu son04 Ekim 2019