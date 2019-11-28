Dijital ekonomi 'dijital hizmet vergisi' ile kayıt altına alınıyor

EY Türkiye Vergi Bölümü Ortağı Kahraman, "Küresel düzeyde kaynak veya dijital hizmet kullanıcılarının bulunduğu ülkeler, dijital şirketlerin gelirlerinden vergi almak için uğraşıyor." dedi.

Dijital ekonomi 'dijital hizmet vergisi' ile kayıt altına alınıyor
Ekonomi 0
Isparta Düğün Salonları

ANKARA - "Küresel teknoloji devlerinin" dijital ortamda sunduğu reklam hizmetlerinin her geçen gün artması, hükümetleri harekete geçirdi.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, çok uluslu teknoloji şirketleri, son yıllarda elde ettikleri gelir ve piyasa değerleriyle birçok ülkenin ekonomik büyüklüğünü geride bıraktı.

Geçen yıl 136,2 milyar dolarlık gelirinin yüzde 85,3'ünü reklam gelirlerinden elde eden Google, bu yılın 9 ayında da 97,2 milyar dolarlık reklam geliri sağladı.

Facebook da 2018'de 55 milyar dolar reklam geliri elde ederken, bu yılın eylül sonunda söz konusu rakam 48,9 milyar dolar oldu.

"Bigtech" olarak anılan büyük teknoloji şirketleri, ürün reklamlarını hedef kitlelere hızlı ve etkin şekilde ulaştırabilmeleri sayesinde tüm firmaların ürünlerini pazarlamaları için vazgeçilmez alan haline geldi.

Dijital reklam gelirini vergilendirme, gelişmiş ülkelerden başladı

Gelişmiş ülkeler, bu şirketlerin dijital ortamlardaki reklam gelirlerini kayıt altına almak ve vergi kayıplarını önlemek için çalışmalar yürütüyor. Fransa, temmuz ayında dijital pazarda reklam hizmeti veren kurumlardan vergi alınmasını kararlaştırmıştı. Birleşik Krallık da gelecek nisanda bu tür bir vergiyi yürürlüğe koyacağını temmuz ayında duyurdu.

Türkiye de 7193 sayılı kanun ile bu alanda önemli bir düzenlemeye gitti. Kanuna göre, dijital hizmet sağlayıcıları tarafından sunulan her türlü reklam hizmetleri "dijital hizmet vergisi"ne tabi olacak. Dijital hizmet vergisi oranı yüzde 7,5 olarak uygulanacak.

Dijital hizmet vergisine tabi hizmetlere ilişkin Türkiye'den elde edilen hasılatı 20 milyon Türk lirasından veya dünya genelinde elde edilen hasılatı 750 milyon avrodan ya da muadili yabancı para karşılığı Türk lirasından az olanlar söz konusu vergiden muaf olacak.

"2020'de dijital hizmet vergi geliri 225 milyon dolar olabilir"

Ernst&Young (EY) Türkiye Vergi Bölümü Ortağı Abdulkadir Kahraman, dijital ekonomide şirketlerin, "fiziki bir iş yerine sahip olmadıkları" ülkelerden de gelir elde edebildiğini belirterek, "Bu şirketler fiziki iş yeri açsalardı elde ettikleri safi kazanç üzerinden kurumlar vergisi ve hasılattan KDV ödeyeceklerdi. Bu nedenle küresel düzeyde kaynak veya dijital hizmet kullanıcılarının bulunduğu ülkeler, dijital şirketlerin gelirlerinden vergi almak için uğraşıyor." dedi.

Ülkelerin bu gelirden pay almak üzere "dijital hizmet vergisi" veya farklı adlar altında gelir üzerinden alınanlar dışında vergiler ihdas ettiğine dikkati çeken Kahraman, bu düzenlemelerin bir kısmının bazı ülkelerde yasalaştığını, bir kısmının ise (Avusturya, Çekya ve Polonya) taslak halinde bulunduğunu bildirdi.

Kahraman, dijital hizmet vergisinin, genel olarak AB'nin önerdiği ve Fransa, İtalya gibi ülkelerin "dijital hizmet vergisi" ile benzer uygulamalarının olduğunu dile getirdi.

Statista verilerine göre Türkiye'de bu yıl 2,3 milyar dolar dijital reklam harcamasının tahmin edildiğini aktaran Kahraman, bu tutarın 2020 yılında 3 milyar dolara yükseleceği varsayımı altında elde edilebilecek vergi gelirinin 225 milyon dolar olacağını kaydetti.

"Küresel şirketlerin vergi vermesinden doğal bir şey olamaz"

PayU Türkiye Kurucusu Murat Güzer de bu vergiyle haksız rekabetin önüne geçildiğini söyledi.

Neredeyse tüm OECD ülkelerinde bu verginin olduğunu ifade eden Güzer, "Bu işi ülkemizde iyi yapan ama vergisiz ürünlerle başa çıkamayacak kendi firmalarımız da var. Bu vergilendirme bir anlamda haksız rekabetin önüne geçiyor." diye konuştu.

Güzer, söz konusu vergilendirmeye ilişkin "Her düzenlemenin ardından bir alışma süreci yaşanır fakat dijital hizmet sektörünün hızlı adapte olacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Yerli bir firmanın dünyanın her yerinde faaliyet gösterip veya dijitalden bir satış yapması ve vergisini ödememesinin mümkün olmadığını vurgulayan Güzer, dijitalde dünyanın her yerinden Türkiye'ye bir hizmet veya ürün satışı olduğuna dikkati çekti.

Güzer, "Küresel şirketlerin ülkemizde gelir elde edip vergisini vermesi söz konusu. Bundan daha doğal bir şey olamaz." dedi.

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
TÜRKER AVM'DE BU FIRSAT KAÇMAZ.....
Isparta Davraz Kayak Merkezi kış sezonuna hazır...
Isparta'da 53 araç sürücüsüne havadan ceza yağdı
Bubble Kids'den çocuklara büyük müjde!
ISPARTA İL HIFSIZZIHA KURUL KARARI AÇIKLANDI
Isparta il AFAD'dan önemli bilgi notu
Isparta'da yoğun sis etkili oldu 2019
Isparta'da öğretmenlere şükran ve katılım belgeleri verildi
Çocuk Kitapları Yazarı Bozdemir TED Isparta Koleji'nde...
Isparta'da Yapılan Aramada Tarihi Eserler Ele Geçirildi
Isparta'da otomobil dereye devrildi: 3 yaralı
Öldürülen üniversiteli Güleda'nın arkadaşları lokma dağıttı
SDÜ “Kadına Şiddete Hayır!” Dedi
Dizel araç sahiplerine kötü haber! Süreç başladı
Isparta İl Özel İdare 2020 Bütçesi Açıklandı
Isparta'da Okullarda Organik ve İyi Tarım Eğitimleri
Şehidimiz Ramazan Yiğit’in Adı Okulda Yaşatılacak
Aranan 43 şahıs Isparta'da yakalandı...
Isparta'da anne Keziban Çaycı, kaybolan kızının bulunmasını istedi
TED Isparta Koleji'nde 24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlaması
Üniversiteli Güleda'nın katilinin ifadesinin detayları ortaya çıktı
20 ülkeden 50 girişimci Isparta'ya geldi
GENÇ İŞ İNSANLARININ SESİ OLACAĞIZ
Isparta'da 25 Kasım Mesajları... Şiddete Dur De!
Senirkent'te Petrol Ofisini Yenileme Çalışmalarına Başlandı
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Dünyanın En Tehlikeli YüyeyecekleriDünyanın En Tehlikeli Yüyeyecekleri
Yumurtanın içinden yumurta çıktıYumurtanın içinden yumurta çıktı
Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamarı
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Dünyanın En Tehlikeli YüyeyecekleriYumurtanın içinden yumurta çıktıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
ısparta cocuk kulübüısparta yas pastaisparta pasta malzemeleriısparta eğlence merkezleriısparta çiğ köfteIsparta yapı malzemelerisüpürge toz torbasıısparta mutfak eşyalarıisparta giyotin cam balkonIsparta Motor TamircileriISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da bıçaklı kavgada bir kişi öldü, 2 kişi yaralandıIsparta'da bıçaklı kavgada bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı24 Kasım 2019
ISPARTA'DA TRAFİK KAZASI 1 'İ AĞIR 2 YARALIISPARTA'DA TRAFİK KAZASI 1 'İ AĞIR 2 YARALI23 Kasım 2019
​Emekliye zamlı ikramiye müjdesi: işte o rakamlar...​Emekliye zamlı ikramiye müjdesi: işte o rakamlar...25 Kasım 2019
Üniversiteli Güleda'nın katilinin ifadesinin detayları ortaya çıktıÜniversiteli Güleda'nın katilinin ifadesinin detayları ortaya çıktı25 Kasım 2019
Güleda'nın "fotoğrafçılık" hayali yarım kaldıGüleda'nın "fotoğrafçılık" hayali yarım kaldı22 Kasım 2019
Evini kiraya verenler dikkat: Kişi başı bin TL cezası olacakEvini kiraya verenler dikkat: Kişi başı bin TL cezası olacak22 Kasım 2019
Kredi kartı kullananlar dikkat! Bakanlık'tan 'Efsane' uyarasıKredi kartı kullananlar dikkat! Bakanlık'tan 'Efsane' uyarası23 Kasım 2019
Çalışmaya devam ettikçe kimlerin emekli maaşı azalıyor?Çalışmaya devam ettikçe kimlerin emekli maaşı azalıyor?24 Kasım 2019
Güleda'dan geriye mutlu ve neşeli görüntüleri kaldıGüleda'dan geriye mutlu ve neşeli görüntüleri kaldı23 Kasım 2019
​AKŞEHİR'Lİ ÖĞRETMENLER EĞİRDİR'E HAYRAN KALDI​AKŞEHİR'Lİ ÖĞRETMENLER EĞİRDİR'E HAYRAN KALDI22 Kasım 2019
Dizel araç sahiplerine kötü haber! Süreç başladıDizel araç sahiplerine kötü haber! Süreç başladı26 Kasım 2019
Davraz’ın sezonu Gül ve Lavantayla UzayacakDavraz’ın sezonu Gül ve Lavantayla Uzayacak22 Kasım 2019
20 ülkeden 50 girişimci Isparta'ya geldi20 ülkeden 50 girişimci Isparta'ya geldi25 Kasım 2019
Isparta'da anne Keziban Çaycı, kaybolan kızının bulunmasını istediIsparta'da anne Keziban Çaycı, kaybolan kızının bulunmasını istedi25 Kasım 2019
TED Isparta Koleji'nde 24 Kasım Öğretmenler Günü KutlamasıTED Isparta Koleji'nde 24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlaması25 Kasım 2019
Öldürülen üniversiteli Güleda'nın arkadaşları lokma dağıttıÖldürülen üniversiteli Güleda'nın arkadaşları lokma dağıttı26 Kasım 2019
Burdur'daki kahvehane cinayetinin zanlısı tutuklandıBurdur'daki kahvehane cinayetinin zanlısı tutuklandı23 Kasım 2019
Hakiki Karadeniz Hamsi Gözde Balık Tezgahlarında...Hakiki Karadeniz Hamsi Gözde Balık Tezgahlarında...23 Kasım 2019
NASA'dan korkutan açıklama: Yapacak bir şey yok!NASA'dan korkutan açıklama: Yapacak bir şey yok!25 Kasım 2019
Düşük emekli maaşı bağlanmasının 3 nedeni! Yüksek maaş için bunlara dikkatDüşük emekli maaşı bağlanmasının 3 nedeni! Yüksek maaş için bunlara dikkat23 Kasım 2019