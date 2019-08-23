ANKARA - Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (Dicle EDAŞ), cumhuriyet savcılığının verdiği kararla Şırnak’ın Silopi ilçesinde yürüttüğü çalışmalara yeniden başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, belediye yetkilileri Dicle EDAŞ ekiplerinin çalışma yaptığı Dicle Mahallesi'ne gelerek daha önce kayyum döneminde imzalanan söz konusu yatırım projesini tanımadıklarını belirtmiş ve iş makinalarıyla çalışma alanını kapatmıştı.

Bunun üzerine Dicle EDAŞ, halkın kesintisiz enerji almasını engelleyen belediye yetkilileri hakkında cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunmuştu.

Bunun üzerine savcılığın bölgede güvenlik önlemlerinin alınması talimatı vermesinin ardından, Dicle EDAŞ ekipleri ilçede çalışamalarına yeniden başladı.

İlçede bugüne kadar kaçak elektrik kullanımını önlemek amacıyla kurulan 97 alçak gerilim sayaç otomasyon panosu kimliği belirsiz kişilerce tahrip edilmişti.