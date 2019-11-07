ANKARA - Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (Dicle EDAŞ), dağıtım bölgesi Siirt'te drone ile kaçak elektrik denetimi gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Siirt'in Kurtalan ve Eruh ilçeleriyle kırsaldaki 20 köyü kapsayan bölgede dronelarla yapılan denetimde, 450 aboneden 110'unun kaçak elektrik kullandığı tespit edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dicle Elektik Siirt İl Müdürü Naci Obut, yaklaşan kış mevsiminde enerji sıkıntısı yaşanmaması için il genelinde kaçakla mücadele çalışmalarına hız verdiklerini ifade etti.

Obut, "Bu konuda sorumluluk bölgemizde titiz bir çalışma yürütüyoruz. Kırsalda yapılan denetimlerde herhangi bir güvenlik sorunu yaşanmaması için jandarma desteğinde görev yapıyoruz. Bölgede uçurulan dronelar sayesinde kaçak elektrik tüketenleri belirleyerek, koordinatlarıyla belgeliyor ve haklarında gerekli işlemleri yapıyoruz. Bu mücadeledeki amacımız müşterilerimize kayıpsız, kesintisiz ve kaliteli elektrik enerjisi verebilmektir." değerlendirmesinde bulundu.