"Derviş pirinci" tohumları toprakla buluştu

HATAY (AA) - HİLMİ TUNAHAN KARAKAYA - Hatay'ın Suriye sınırı boyunca uzanan volkanik araziler üzerinde doğal kaynak sularıyla yetiştirilen, rengi, aroması ve lezzetiyle öne çıkan "derviş pirinci"nin tohumları toprakla buluştu.

Hassa ilçesinde buğday hasadının ardından aynı tarlada ikincil ürün olarak tercih edilen derviş pirincinin ekimi çiftçiler tarafından imece usulüyle gerçekleştiriliyor.

Üreticiler, şafak vakti sulak alanlara giderek boyunlarına astıkları çuvallardaki tohumları toprağa saçıyor. Tarladan sofraya uzanan üretim aşamasının ilk adımı tohum ekimiyle çiftçilerin meşakkatli dönemi de başlıyor.

Hassa Ziraat Odası Başkanı Mehmet Şahiner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hatay'da tek çeltik üretimi yapılan yerin Hassa olduğunu söyledi.

Derviş pirincinin Türkiye'de sadece ilçenin Suriye sınırı boyunca uzanan bereketli volkanik arazisi üzerinde yetiştirildiğinin altını çizen Şahiner, yaklaşık 600 dönümlük alanda üretim yapıldığını belirtti.

Şahiner, derviş pirincinin bölgede yıllardan beri geleneksel yöntemlerle üretildiğini, dekar başına 500 kilogram civarında ürün elde edildiğini bildirerek, şöyle konuştu:

"Bu pirinç Türkiye'de başka yerde yetiştirilmiyor. Sadece burada üretiliyor. Yıllardan beri değiştirilmez. Aynı şey devam eder. Ekilen yer volkanik kayalık arazi olunca makineli tarıma elverişli değil. Tamamen insan gücüyle, elle ekilir, bakımı elle yapılır, son olarak da hasadı da oraklarla işçiler tarafından yapılır."

Şahiner, çeltik ekimi yapan çiftçilerin ekim-kasım aylarında hasat yapacaklarını ifade ederek, tüm üreticilere bereketli bir sezon diledi.



Üretici Ali Doğan da derviş pirincinin kilogramının ortalama 7 liradan alıcı bulduğunu aktararak, "Derviş pirincini buğday hasadının ardından aynı tarlaya ikinci ürün olarak ekeriz. Önceden ısladığımız derviş pirinci tohumlarını sulak toprakla buluşturuyoruz." dedi.

Çiftçi Mustafa Toprak, derviş pirincinin diğer pirinçlere göre daha verimli ve şeker oranın da düşük olduğunu dile getirdi.