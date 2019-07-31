"DenizBank, Emirates NBD ile hızlı büyüyecek"

- Emirates NBD Grubu Üst Yöneticisi Shayne Nelson: - "Biz kısa vadeli değil, uzun vadeli düşünen yatırımcıyız. Yarının ekonomi haberlerine bakarak yatırım yapmayız" - "DenizBank'ın ilave sermaye ihtiyacı olursa her zaman destek oluruz. İkinci kuşak sermay

"DenizBank, Emirates NBD ile hızlı büyüyecek"
Ekonomi
21 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL (AA) - Emirates NBD Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Shayne Nelson, "Biz kısa vadeli değil, uzun vadeli düşünen yatırımcıyız. Yarının ekonomi haberlerine bakarak yatırım yapmayız." dedi.

Sberbank ve Emirates NBD (ENBD) arasındaki DenizBank hisselerinin devir imza töreninin ardından Emirates NBD Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Shayne Nelson ve DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, gazetecilerinin sorularını yanıtladı.

"Hisse devrinin uzamasında Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki siyasi gelişmelerin bir payı var mı?" sorusu üzerine, Nelson "Kesinlikle hayır. Satın almada her zaman en iyi fiyat vermeye çalışılır. Regülatörlerden onay alınması biraz zaman aldı. Ama biz bu satın almayı yıllardır bekliyorduk. Pazar payımızı bu şekilde artırmak istiyoruz. DenizBank yönetiminden çok memnunuz." ifadelerini kullandı.

Nelson, Türkiye ekonomisine ilişkin soru üzerine her ülke ekonomisinde olduğu gibi Türkiye ekonomisinde de iniş çıkışların olabileceğini söyledi.

Türkiye'yi çekici kılan sebeplerin başında ülkenin güçlü demografik yapısı ve ekonomik büyüklüğü olduğuna dikkati çeken Nelson, "Biz kısa vadeli değil, uzun vadeli düşünen yatırımcıyız. Yarının ekonomi haberlerine bakarak yatırım yapmayız." dedi.

Nelson, DenizBank yönetiminin aynı kalacağını ve görevlerine devam edeceklerini söyledi.

ENBD'nin önemli ölçüde kar elde ettiğini ve bunun bir kısmını iştiraklerine sermaye olarak ilave ettiklerini anlatan Nelson, "DenizBank'ın ilave sermaye ihtiyacı olursa her zaman destek oluruz. İkinci kuşak sermaye olarak destek veririz.

"DenizBank'ı neden seçtiniz, stratejiniz neydi?" sorusu üzerine Nelson, "Aslında biz Sberbank'a yaklaştık. Uzun süredir bize uygun olan bankaları araştırıyorduk. Sberbank'ın aslında DenizBank'ı satma niyeti yoktu. Bildiğiniz gibi her satış işleminin arkasında bir hikaye vardır. Buna böyle bakmak gerekir. DenizBank, aradığımız kriterlere uygun bir banka idi. DenizBank, gerçekten bir teknoloji devi gibi bir şirket. Türkiye bizim için uygun bir coğrafya." ifadelerini kullandı.

Shayne Nelson, DenizBank'ın gelecek 5 yıllık hedeflerine ilişkin soruya, "Henüz 5 dakikadır DenizBank'ın sahibiyiz. Ama büyüme konusunda hırslıyız. DenizBank da hızlı büyüyecek." şeklinde cevap verdi.

- "Piyasa paylarımızı yüzde 10'lara çıkarmayı amaçlıyoruz"

DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, gelecek döneme ilişkin bankanın stratejilerine ilişkin soru üzerine, 7 yıllık süreçte Sberbank'la neleri başardıklarının ortada olduğunu ve bütün parametrelerde neredeyse 3 katına çıkan büyümeler yakalandığını söyledi.

Özel bankalar arasında 5'inci ve toplam bankalar arasında 8'inci büyük banka olduklarını anımsatan Ateş, şunları kaydetti:

"Biz üst sıralara tırmanma konusunda son derece kararlıyız. Bugüne kadar seçtiğimiz sektörler gerçekten her zaman kendini kanıtlamış sektörlerdir. Bunları yeni hissedarımız ENBD üst yönetimi ile de görüşeceğiz ve gözden geçireceğiz. Öngörüleri ve talepleri doğrultusunda stratejimizi oluşturacağız. Ancak genel amaç karlı büyümedir. Türkiye'ye hizmettir. Şu anda 14 milyon müşterimiz var.

Biz tam fayda bankasıyız. Buna utility bank deniyor. Sokakta geçen her 10 kişinin 2-3'ü bilirken, 10-12 yıllık süreçte neredeyse her 10 kişiden 10'u DenizBank'ı biliyor. ENBD, bizim içimizde gizli olan bu güce yatırım yaptı. 5 yıllık gelecek stratejimiz de 14 milyon müşteri sayısını 20-25 milyona üzerine çıkarmak olacaktır. Sektördeki çeşitli alanlardaki yüzde 7'lerdeki piyasa paylarımızı yüzde 10'lara çıkarmayı amaçlıyoruz."

- "Bu son olsun..."

Hakan Ateş, ENBD'ye satış işleminin, DenizBank'ın daha önce Dexia'ya ve Sberbank'a satışlardakinden farklı olduğunu belirtti.

Çünkü Dexia ve Sberbank ya da halka arzda sürecin öncesinde kamuoyuna anons edildiğini anlatan Ateş, şimdiki satışın Sberbank ile ENBD arasında görüşmeler neticesinde kamuoyuyla paylaşıldığını ve sürecin tamamlandığını söyledi.

Ateş, bu satış işleminin Türkiye ekonomisi, bankacılık sektörü için bir iftihar vesilesi ve Türkiye'ye olan güvenin teyidi olduğunu vurguladı.

"Dünya'da 4. kez hisse devri gerçekleştiren başka banka var mı? Guinness Rekorlar Kitabına girer mi bu satışlar?" sorusuna Ateş, şöyle cevap verdi:

"Bunu Guinness'e sormalısınız. Böyle bir durum var mıdır bilemiyorum ancak bana mutluluk verdiğini söylemeliyim. Bu hiçbir zaman birkaç adamın işi değildir. Bu üst yöneticilerimizin, denizcilerimizin, kaptanlarımızın ve ailelerinin bir başarısıdır, fedakarlığıdır. Bu bize nasip oldu. Aslında bunun böyle bir soruyla ortaya çıkması da bizi ayrıca gururlandırdı ve umutlandırdı. İleriye dönük olarak da 'Bu son olsun bu son' şarkısı ile bitirelim..."

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Konut alacaklar dikkat! 25 bin TL cepte kalacak
Türk-İş Başkanı hükümetin zam teklifini açıkladı
(AKBB) yeni dönem ilk toplantısı Isparta’da gerçekleştirildi
ITKM zirvesinde çözüme yaklaşıldı
Merkez Bankası'ndan faiz ve enflasyon açıklaması 2019
Araç sahipleri dikkat! Sakın ücret ödemeyin
ilk taksit ödeme süresi yarın sona eriyor
Isparta'da yardım için “Et Toplama Kampanyası” düzenlenecek
Isparta Emniyet Müdürlüğü'nden sürücülere önemli duyuru
İstifa edene izin parası ödenir mi?
İşsize 2030 TL! İşte işsizlik maaşı almanın şartları
Memura ikramiye, emekliye aile yardımı
Isparta'da bu köylerde elektrik kesintisi olacak
ISPARTA'DA MELİKLER YAYLASI’NDA GÖKYÜZÜ ŞÖLENİ
Isparta Belediyesi şehir içi temizlik ihalesi yapıldı
Isparta'da Gökyüzü Gözlem Şenliği tamamlandı
​Turistlerin yeni rotası: Sagalassos ve lavanta tarlası
Isparta'da tarım aletleri satışı ve tamiri kalenderler ticaret
14 yıldır Isparta'da özel güvenlik eğitim veriyorlar
SDÜ Rektörlüğüne Çarıkçı yeniden atandı
Isparta'da sanayi bölgesinde elektrik kesintisi
Isparta'da su arıtma cihazı, güneş paneli ve enerji sistemleri Ergün ISI'da
Sürücüler dikkat! Isparta'da trafiğe kapalı yol uyarısı
ATSO Başkanı Çetin'den Isparta Belediyesi'ne ziyaret
Isparta'da Jandarmadan geniş kapsamlı uyuşturucu operasyonu!
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?
Antalya'da martta deniz keyfiAntalya'da martta deniz keyfi
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıMuhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Antalya'da martta deniz keyfi
ısparta mobilyasite parfümeriısparta sineklikiphone ekran tamiriroyal restaurantisparta giyotin cam balkonISPARTA PERDE FİRMALARIIsparta Motor TamircilerISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Sürücüler dikkat! Isparta'da trafiğe kapalı yol uyarısıSürücüler dikkat! Isparta'da trafiğe kapalı yol uyarısı25 Temmuz 2019
Memura ikramiye, emekliye aile yardımıMemura ikramiye, emekliye aile yardımı30 Temmuz 2019
Isparta'da su arıtma cihazı, güneş paneli ve enerji sistemleri Ergün ISI'daIsparta'da su arıtma cihazı, güneş paneli ve enerji sistemleri Ergün ISI'da26 Temmuz 2019
Isparta'da Jandarmadan geniş kapsamlı uyuşturucu operasyonu! Isparta'da Jandarmadan geniş kapsamlı uyuşturucu operasyonu! 25 Temmuz 2019
Isparta'da sanayi bölgesinde elektrik kesintisiIsparta'da sanayi bölgesinde elektrik kesintisi26 Temmuz 2019
14 yıldır Isparta'da özel güvenlik eğitim veriyorlar14 yıldır Isparta'da özel güvenlik eğitim veriyorlar27 Temmuz 2019
Tüm sürücüleri ilgilendiriyor! Bu cezayı iptal ettirebilirsiniz...Tüm sürücüleri ilgilendiriyor! Bu cezayı iptal ettirebilirsiniz...25 Temmuz 2019
SDÜ Rektörlüğüne Çarıkçı yeniden atandıSDÜ Rektörlüğüne Çarıkçı yeniden atandı27 Temmuz 2019
Burdur'da silahlı yaralamaBurdur'da silahlı yaralama24 Temmuz 2019
ilk taksit ödeme süresi yarın sona eriyor ilk taksit ödeme süresi yarın sona eriyor30 Temmuz 2019
Isparta Emniyet Müdürlüğü'nden sürücülere önemli duyuruIsparta Emniyet Müdürlüğü'nden sürücülere önemli duyuru30 Temmuz 2019
Araç sahipleri dikkat! Sakın ücret ödemeyinAraç sahipleri dikkat! Sakın ücret ödemeyin30 Temmuz 2019
ISPARTA'DA MELİSA TARLA GÜNÜ ETKİNLİĞİ YAPILDIISPARTA'DA MELİSA TARLA GÜNÜ ETKİNLİĞİ YAPILDI25 Temmuz 2019
Burdur'da otomobilin çarptığı çocuk öldüBurdur'da otomobilin çarptığı çocuk öldü26 Temmuz 2019
Isparta'da tarım aletleri satışı ve tamiri kalenderler ticaretIsparta'da tarım aletleri satışı ve tamiri kalenderler ticaret28 Temmuz 2019
Isparta Belediyesi şehir içi temizlik ihalesi yapıldıIsparta Belediyesi şehir içi temizlik ihalesi yapıldı29 Temmuz 2019
Isparta merkezde elektrik kesintileriIsparta merkezde elektrik kesintileri25 Temmuz 2019
Kullandığı traktörün altında kalan çocuk öldüKullandığı traktörün altında kalan çocuk öldü25 Temmuz 2019
Isparta'da Gökyüzü Gözlem Şenliği tamamlandıIsparta'da Gökyüzü Gözlem Şenliği tamamlandı29 Temmuz 2019
ATSO Başkanı Çetin'den Isparta Belediyesi'ne ziyaretATSO Başkanı Çetin'den Isparta Belediyesi'ne ziyaret25 Temmuz 2019