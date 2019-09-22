İSTANBUL - DenizBank'ın, çocukların sosyal ve kültürel yaşama daha fazla dahil olmasına desteklemek amacıyla hayata geçirdiği, profesyonel opera solistleri ve çocuk korolarında yer alan yetenekli koristlerden oluşan DenizBank Çocuk Operası perdelerini açtı.

DenizBank'ın, Türkiye'nin kültür ve sanat yaşamına yeni zenginlikler katmak yönündeki misyonu çerçevesinde çocukları operayla tanıştırmak üzere hayata geçirdiği DenizBank Çocuk Operası, ilk gösterimiyle sanatseverlerle buluştu.

Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde (PSM) gerçekleştirilen DenizBank Çocuk Operası'nın ilk temsili "Papagenolar"ın açılışında konuşan DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, gelecekte çalışanlarının çocuklarının da görev almayı arzu edecekleri bir kurum yaratabilmenin, bankanın kurulduğu ilk günden bu yana en büyük düşlerinden biri olduğunu söyledi.

Ateş, çocukların insani değerlerini yüceltmenin kalplerine kültür-sanat sevgisinin tohumlarını erken yaşlarda ekmekle mümkün olabileceğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Elbette yaptığımız işin gereği ticari bir yapıyız. Ancak bu gerçek, sorumluluk sahibi bir kurum olarak topluma karşı ödevlerimize sahip çıkmamıza, kültür-sanata yatırım yapmamıza engel değil. Tam tersine DenizBank'ın bu konudaki duruşu aslında sosyal sorumluluğun da ötesinde, toplumun her alanda gelişimine katkı sağlamaya adanmışlığın örneğidir. Bu düşüncelerle, bankamızın adını taşımasından gurur duyduğumuzu belirttiğim, dünyada bir ilk olan DenizBank Çocuk Operası'nın sahneye koyacağı eserin başrolünde çocuklarımızın yer almasından ve böylesi öncü bir projenin parçası olmaktan çok mutluyuz."





- "DenizBank Çocuk Operası, Avrupa'nın ve Türkiye'nin ilk özel çocuk operası"





DenizBank Çocuk Operası Genel Sanat Yönetmeni Caner Akın da binden fazla sahnede performans sergilediğini belirterek, "Şu an hissettiğim heyecanı anlatabilmem mümkün değil. Bu kadar fazla sahne üstünde yer aldıktan sonra bir hayal kurdum. Geleceğin büyükleri, yani sizler için... En iyisini sahnede görün, en güzelini arayın ve hayatınızda hep ileriye gidin diye. Bunun için en iyi opera sanatçılarıyla, opera şefleriyle, tasarımcılarla, psikologlarla ve kalbimizin en saf ve temiz duygularıyla çalıştık." şeklinde konuştu.

Akın, DenizBank Çocuk Operası'nın, Avrupa'nın ve Türkiye'nin ilk özel çocuk operası olduğunu vurgulayarak, desteklerinden dolayı DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş'e teşekkür etti.





- DenizBank Çocuk Operası





Verilen bilgiye göre, DenizBank Çocuk Operası, alanında ilk kez çocuklara sanat alanında yaratıcılıkları ile hayal güçlerini genişletebilecekleri daha fazla alan açma yönünde önemli bir platform sunuyor.

DenizBank Çocuk Operası'nın ilk temsili "Papagenolar", Mozart'ın Sihirli Flüt Operası'ndan ilhamla kurgulanırken, doğa ve insan sevgisini öne çıkarıyor.



Caner Akın'ın rejisörlüğünde, orkestra şefi Zdravko Lazarov yönetiminde ve Allaturca'nın yapımıyla sahneye konan esere, Avrasya Oda Orkestrası eşlik ediyor.

Temsil 5 Ekim'de Zorlu PSM-Turkcell Platinum Sahnesi ev sahipliğinde bir kez daha sanatseverlerle buluşurken, yıl sonuna kadar 2 Kasım ve 22 Aralık'ta da sahneye taşınacak.