İSTANBUL - Kuveyt Türk, Türk Kızılay ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) iş birliğiyle hayata geçirdiği 1010 Kaşif Projesi ile Türkiye'nin dört bir yanındaki okullara kodlama ve robotik eğitimi götürüyor.

Kuveyt Türk'den yapılan açıklamaya göre, geçen yıl başlayan ve yaz döneminde devam eden MEB onaylı 1010 Kaşif Projesi kapsamında Çorum, Amasya ve Tokat’ta kodlama ve robotik eğitimi verildi.

23 Ekim'de Çorum Merkez Yatılı Bölge Ortaokulu ve Osmancık Orgeneral Ahmet Çörekçi Yatılı Bölge Ortaokulu, 24 Ekim'de Amasya Çelebi Mehmet Ortaokulu ve Ezine Pazar Bölge Ortaokulu, 25 Ekim'de ise Tokat Şehit İbrahim Doğan Ortaokulu öğrencileri sokak lambalarının yanma prensibinden sensörlü arabaların mesafe kontrol uyarılarına kadar birçok alanda uygulamalı kodlama eğitimi aldı.

Kuveyt Türk tarafından eğitimin sonunda okullara hediye edilen 1010 Kaşif Kodlama Kiti ile çocuklar yazdıkları tüm kodları, maketler üzerinde de hayata geçirerek kodlama ve robotik eğitimlerini sürdürüyor.

Eğitim alan öğrencilerin okullarındaki diğer öğrencilere kodlama eğitimi vermesi üzerine kurgulanan projeyle okullardaki tüm öğrencilerin kodlama öğrenmesi amaçlanıyor.

Kuveyt Türk, geride bıraktığımız eğitim-öğretim yılında da Ankara, Afyonkarahisar, Bursa, Hatay, İstanbul ve Konya’daki 11 ortaokulda öğrencilerle bir araya geldi.

Yaz döneminde çeşitli platformlarda çocuklara eğitim düzenleyen Kuveyt Türk, 2019-2020 eğitim öğretim yılında ise şu ana kadar Adana, Ankara, Amasya, Çorum, İzmir, Kahramanmaraş, Mersin, Muğla ve Tokat'taki toplam 16 okulda meraklı kaşiflerle buluştu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk İK, Strateji ve Dijital Dönüşümden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve 1010 Kaşif Projesi Yürütme Komitesi Başkanı Aslan Demir, kod yazmanın teknolojinin yapı taşı olduğunu belirtti.

Demir, "Hayallerimizdeki geleceği değerlerimizle kodluyoruz anlayışıyla hareket ederek Türkiye’nin birçok şehrinde meraklı kaşiflerimizle buluşuyoruz. Eğitimlerimize Çorum, Amasya ve Tokat'ta devam ettik. Gittiğimiz her bölgede olduğu gibi bu illerdeki öğrencilerimizin de kod yazmaya gösterdikleri ilgi ve bu alandaki yetenekleri bizleri ziyadesiyle memnun etti. Bu ilgi ve yetenek Kuveyt Türk olarak ne denli doğru bir iş yaptığımızı göstermektedir." ifadelerini kullandı.

1010 Kaşif Projesi ile yeni nesilleri geleceğin mesleklerine hazırlamayı amaçladıklarını belirten Demir, teknolojinin doğru kullanımının önemli olduğunu da belirtti. Demir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Teknoloji bir taraftan hayatımızı kolaylaştırırken diğer taraftan ölçüsüz ve sınırsız kullanıldığı takdirde zamanla bağımlılık yapıyor, kontrol kayboluyor. Özellikle çocuklarımız teknoloji bağımlılığı konusunda risk alanında. Biz 1010 Kaşif Projesi ile çocuklarımıza çağımızın gerekliliği olan kodlama ve robotik eğitimini verirken aynı zamanda onlarda teknolojiyi bilinçli ve ölçülü kullanma yeteneğinin gelişmesini hedefliyoruz. Sadece tüketilen değil üretilen ve yönetilen bir teknoloji anlayışının yaygınlaşmasını önemsiyoruz."