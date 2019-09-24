Çok uluslu Metito, Türk kimya şirketini satın aldı

Metito İcra Kurulu Üyesi Fady Juez: - "Metito, 60 yılı aşkın küresel tecrübe ve bilgi birikimini, uluslararası iş çevreleriyle bağlantılarını, en son teknolojilere erişim kapasitesi ve pazar istihbaratı alanındaki başarısını, Türkiye'de İnfo Grubu adıyla

Çok uluslu Metito, Türk kimya şirketini satın aldı
Ekonomi 0
Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Dünyada 46'dan fazla ülkede faaliyet gösteren, 60 yılı aşkın süredir temiz ve güvenli su erişimini sağlamak için akıllı su yönetimi çözümleri sunan küresel sağlayıcı Metito, Türk kimya şirketi İnfo Grubu'nun çoğunluk hissesini satın aldı.

Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirilen iş birliği imza töreninde konuşan Metito İcra Kurulu Üyesi Fady Juez, İnfo Grubu'nun çoğunluk hissesinin satın alınmasının Metito için önemli bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Türkiye'nin yıllar içinde inanılmaz bir değişim gerçekleştirdiğine dikkati çeken Juez, "Türkiye, enerji, altyapı, madencilik, turizm, ulaştırma ve tabii ki su gibi çok çeşitli sektörlerde aktif olarak yatırım ve büyümeyi yönlendirmeye yönelik adımlar atmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

Juez, büyümenin sürdürülebilir kılınması için temiz ve güvenli su kaynaklarına erişimin desteklenilmesinin zorunlu olduğunu kaydederek, şöyle konuştu:

"Metito ile aynı vizyon ve kalite hedeflerini paylaşan İnfo Grubu bulmuş olmaktan son derece mutluyuz. Bugün burada güçlerimizi birleştirirken, Metito Türkiye pazarına girişini gerçekleştirmekte, Info Grup ise büyüme temelinde önemli bir dönüm noktasına işaret etmektedir. Metito, 60 yılı aşkın küresel tecrübesi ve bilgi birikimini, uluslararası iş çevreleriyle bağlantılarını, en son teknolojilere erişim kapasitesi ve pazar istihbaratı alanındaki başarısını, Türkiye'de İnfo Grubu adıyla devam ettirecektir."

Mitsubishi Grubu, Mitsubishi Heavy Industries ve Dünya Bankası kuruluşu Uluslararası Finans Kurumu'nun da Metito'nun hissedarlarından olduğunu belirten Juez, satın alma vasıtasıyla Info Grubu'nun çok daha rekabetçi bir yapıyla Türkiye ve ötesinde büyük fırsatları yakalamasını sağlayacak donanıma kavuşacağını bildirdi.

"Yerel mevcudiyet ve küresel bilgi birikimi bizim başarımızın formülüdür." diye konuşan Juez, Türk halkına yakından daha iyi hizmet sağlayacaklarını vurguladı.

Juez, "Metito, tasarım ve yapım, özel kimyasallar ve altyapılardan oluşan üç iş alanını kapsayan faaliyetleriyle toplam akıllı su yönetimi çözümleri alanında tercih edilen küresel bir lider ve sağlayıcısıdır." diye konuştu.

Info Grup'un, Metito için Türkiye'de kimyasallarla ilgili bir platform olacaklarını aktaran Juez, "Ancak bizler bu alanda sınırlı kalmak istemiyoruz. Umut vadeden Türkiye pazarında başka yatırım araçlarımızla da olmak istiyoruz. Bu pazara, mühendislik, tedarik, inşaat ve alternatif enerji çözümleri gibi daha fazla hizmet ve teklifle gelmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Juez, Türkiye'nin, artan nüfusu ve sürekli devam eden gelişimiyle, daima fırsatlarla dolu ve heyecan verici bir pazar olduğunu kaydetti.


- "10 milyon metreküp suyu geri kazandırdık"


İnfo Grubu’nun kurucu ortağı Abdullah Uslu, 46'yı aşkın ülkede 3000 proje gerçekleştiren Metito'yla yapılan iş birliğinin, Türkiye'de ciddi ortaklıkların kurulabileceğini gösteren büyük bir örnek olduğunu söyledi.

Uslu, 2005'de kurulan İnfo Grubu'nun, sistemlere yaptıkları kimyasal şartlandırmaların yanında, Türkiye ve dünyanın değeri olan suyu, tasarruf ettirmekle ilgili çalışmalar yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Müşterimizin kullanım alanlarına göre her müşterinin durumuna, yapısına ve işletme yönetimine göre özel olarak yaptığımız sistemler ile 10 milyon metreküpün üzerinde suyun geri kazanımını sağladık. İnfo Grubu olarak, iş ortağımıza yeni pazarlar sağlarken, 60 yıllık tecrübesi ışığında Metito'nun sahip olduğu teknoloji ve vizyonu ile müşterilerimize daha verimli ve uzun soluklu hizmet sunmayı hedefliyoruz."


- "İnfo bir üst seviyeye çıkacak"


İnfo Grubu Genel Müdürü Recep Özgan ise, "Varlığı ve dünya çapında tecrübesi olan küresel bir çok uluslu Metito ile ortaklık yapmaktan heyecan duyuyoruz. Bu, bir firma olarak bugüne kadar elde ettiğimiz başarının ve mevcut yeteneklerimizin ötesinde daha da rekabetçi olma yeteneğimizin kanıtıdır." dedi.

Özgan, Metito'nun dünya çapındaki bilgi birikimi ve dünya standartlarındaki kalitesi ile İnfo Grubu'nun Türkiye pazarındaki yerel mevcudiyetinin birleşerek, İnfo'nun pazarda büyüme ve rekabetçilikte bir üst seviyeye çıkacağını vurguladı.


- Metito hakkında


Metito, sürekli artan su talebini ve azalan doğal kaynakları uzlaştırabilen etkili su yönetimi ve arıtma sistemleri sunuyor.

Sektörünün tüm alanlarında özelleştirilmiş, kapsamlı ve gelişmiş çözümler sunan Metito, temiz ve emisyonsuz enerji üreterek sürdürülebilir operasyonları sürdürmek isteyen kurum ve kuruluşlara özel alternatif enerji geliştirme ve yönetim hizmeti vermekte.

Metito, dünya çapında milyonlarca insanın temiz ve güvenli suya erişebilmesini sağlamak için dünya standartlarında global bilgi birikimini kullanıyor.

Metito, stratejik öneme sahip ofislerinde bulunan yaklaşık 3000 deneyimli ve yetenekli personeliyle 46'dan fazla ülkede, 3000'den fazla projeye imza atarak, su ve atik su sektörünün önemli aktörlerinden biri konumunda.






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