ANTALYA - AYŞE YILDIZ - Antalya Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, kırsal kalkınmanın anahtarı olarak nitelendirilen yöresel ürünlerin, coğrafi işareti alındığında daha pahalıya satıldığını belirterek, "Dünyada coğrafi işaretli ürünlerde 200 milyar dolarlık pasta var. Bu pastadan biz de pay almak için çalışıyoruz." dedi.

Çandır, AA muhabirine, son yıllarda sentetikleşen ürünler nedeniyle insanların organik ya da organiğe yakın ürünleri tercih etmeye başladığını söyledi.

Uzun yıllardır coğrafi işaretleme sisteminin geliştirilerek ürünün nereye ait olduğunun tescillendirildiğini ifade eden Çandır, Türkiye'nin müthiş bir zenginliğe sahip olduğunu bildirdi.

Çandır, çok çeşitli medeniyetlerden binlerce yıldır biriktirilen ürünler olduğunu aktararak, bu ürünleri gün yüzüne çıkarmak, kırsaldaki insana iş yaratmak, yerel ekonomiyi kalkındırmak, o yörelerin tanıtımına katkı sağlamak için 10 yıldır çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi.

Coğrafi işaret sisteminin memleket meselesi olduğunu vurgulayan Çandır, yöresel değerlerin coğrafi işaretini alarak, ticari değer kazandırmak istediklerini ifade etti.

- "Coğrafi işaretli ürünler daha pahalı"

Çandır, Türkiye'de 2 bin 500'ün üzerinde coğrafi işaret alabilecek ürün olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Gelir düzeyi daha yüksek olan insanlar, doğal ürünü talep ediyor. Bu ürünlere, normaline göre yüzde 20-25 daha fazla ödemeyi peşinen kabul ediyorlar. Normal ürettiğimiz bir ürünü ihraç ettiğimizde 100 birim kazanıyorsak, coğrafi işaretli olarak ihraç ettiğimizde minimum yüzde 25 daha pahalıya satıyoruz. Dünyada coğrafi işaretli ürünlerde 200 milyar dolarlık pasta var. Bu pastadan biz de pay almak için çalışıyoruz. Türkiye'de tüketilen ürünlerin üçte birini coğrafi işaret alınabilecek ürünler oluşturuyor."

Antalya'da 2010'dan bu yana düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı'nı (YÖREX) bu yıl da 23-27 Ekim 2019'da EXPO Center'de düzenleyeceklerine değinen Çandır, 81 ilin yöresel ürünlerini fuarda buluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Türkiye'deki coğrafi işareti alınmış ve alınabilecek ürünlerin 10 bin metrekarede sergileneceğini ifade eden Çandır, şöyle devam etti:

"Fuarda ilk kez 'Türkiye'nin peynirleri' diye bir alan oluşturacağız. Coğrafi işareti alınmış, almak için müracaat edilmiş peynirleri buluşturacağız. Tanıtım ve tadım etkinlikleri olacak. 10 yıl önce 25 bin ziyaretçiyle başladığımız YÖREX'te, bu yıl 250 bin ziyaretçiyi geçmeyi hedefliyoruz. Coğrafi işaret sisteminin gelişmesi için yoğun çaba sarf ettik. YÖREX'i 10 yıl önce ilk düzenlediğimizde 109 olan coğrafi işaretli ürün sayısı 440'a ulaştı. 426 tane de başvurusu gerçekleşmiş ürünümüz var. AB'de üç ürünümüz coğrafi işaret tescilini aldı, 15 ürünümüzle ilgili çalışmalar devam ediyor."



