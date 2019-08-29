MERSİN - CNR Holding tarafından 2019-2020 dönemi içerisinde Mersin'de düzenlenecek 16 fuarın tanıtımı yapıldı.

CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem, bir otelde düzenlenen tanıtım toplantısındaki konuşmasında, fuarların kentlere büyük katkılar sağladığını vurgulayarak, tüm dünyanın da bu durumun farkında olduğunu söyledi.

Mersin'in de fuarlarla zenginleşmesine katkı sağlamak istediklerinin altını çizen Erem, bu nedenle kente özel önem verdiklerini ifade etti.

Erem, kentte 2019-2020 döneminde 16 fuar düzenleyeceklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Mersin bundan böyle pek çok yabancı alıcının gelip satın aldığı, bağlantı yaptığı bir yer haline gelecek. Bugüne kadar yaptığımız incelemeler sonucu Mersinli üreticilerin ihracatı Irak, İran, Rusya, Suriye, Ukrayna, Körfez ülkeleri ve İsrail'e gerçekleştiriliyor. Bizim fuarlarımız Çinlileri, Uzak Doğuluları, Tayvanlıları ağırlıyor. Bu yıl Amerika ve Güney Amerika'dan ziyaretçi ağırlamaya başladık. Tabii ki en büyük ziyaretçi grubumuz Almanya, Fransa, İtalya, Rusya. Ayrıca Rusya Mersin için de önemli. Özellikle Orta Doğu'dan Mersin'e gelecek alıcıları organize ediyoruz. Davet ettiğimiz zaman onlara da burada ne göreceklerini anlatıyoruz. Ticari düşüncelerle hareket ettikleri için, her ülkeye gidip nereden daha kolay ve kaliteli mal alabilirim diye bakıyorlar. Yani Mersin bundan böyle pek çok yabancı alıcının gelip bağlantı yaptığı bir yer haline gelecek."

CNR Holding İcra Kurulu Üyesi Erhan Çelik de Mersin’in stratejik öneminin farkında olduklarını vurgulayarak, Türkiye'nin en büyük datasına sahip 5 şirketinden biri olduklarının altını çizdi.

Çelik, bu altyapının da katkısıyla Mersin'in öneminin 5 kıtada 186 ülkede paylaşılacağına dikkati çekerek, "Dünya gözünü Mersin'e çevirecek. CNR Holding Mersin'in tanıtımına katkı sağlayacak." dedi.

Vali Yardımcısı Süleyman Deniz ise fuarların kentin tanıtımı ve ekonomisine katkı için çok önemli olduğunu dile getirdi.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ayhan Kızıltan, Mersin’deki fuarcılığın gelişmesi için her türlü desteği vermeye devam edeceklerini belirterek, "Kentin gelişmesi için bu fuarlar çok önemli. Bu fuarlara Mersin'de herkesin destek vermesi lazım." değerlendirmesinde bulundu.



