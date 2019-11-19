CNR Fashionist, kapılarını açtı

İHKİB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gültepe: - "Türk hazır giyim sektörü olarak Türkiye'nin geçmişinde vardık, bugün varız, yarın da var olacağız"

CNR Fashionist, kapılarını açtı
Ekonomi 0
Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - CNR Holding kuruluşlarından İstanbul Fuarcılık AŞ tarafından, Osmanbey Tekstilci İşadamları Derneği (OTİAD) iş birliği ve KOSGEB desteğiyle düzenlenen Abiye, Gelinlik, Damatlık ve Moda Fuarı CNR Fashionist, CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, tekstil sektörünün geleceğine inandıklarını söyledi.

Gülle, "Sektörün temsilcileri, İstanbul Moda Fuarı için burada destek sözü verdi. Biz de TİM olarak sözün arkasındayız ve elimizden geleni yapacağız. Bu ülkenin ihracatının çıtasını yukarı çıkarmak için çaba sarf eden tüm temsilcilerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

CNR Holding İcra Kurulu Üyesi Ali Bulut da abiye ve hazır giyim sektörünün 2 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşması için çalıştıklarını ifade ederek, "Bu sene fuarımıza 100’den fazla katılımcı firma, 400'den fazla marka katılıyor. Geçen seneye göre yüzde 60'lık bir büyüme yakaladık. 15 bin profesyonel alıcı kitlesinin gelmesini bekliyoruz. Yüzde 70'inin ön kaydını yapmış bulunuyoruz. Yurt dışından 1000 VIP katılımcıyı ağırlayacağız." diye konuştu.

Bulut, Osmanbey'in, tekstil sanayi sektörünün lokomotifi görevini ifa ettiğini, hedeflerinin dünyanın en büyük moda fuarını İstanbul'da yapmak olduğunu söyledi.


- "Türkiye'nin daha fazla üretime ve ihracata ihtiyacı var"


İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gültepe ise "Türk hazır giyim sektörü olarak Türkiye'nin geçmişinde vardık, bugün varız, yarın da var olacağız. İHKİB olarak İstanbul Moda Fuarı'nı gerçekleştirmek için elimizden geleni yapacağız. Türkiye'nin daha fazla üretime ve ihracata ihtiyacı var." diye konuştu.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Üyesi Servet Samsama, Osmanbey'in, Türk tekstilinin markalarını ortaya çıkaran bir marka haline geldiğini belirterek, "Sadece Türkiye için değil, bölge ülkeleri için de çok önemli bir ticaret merkezi haline geldi. 135 ülke ile ticaret yapan Osmanbey, yıllık 1,5 milyar dolarlık ihracatıyla ülkemizi dünyaya açıyor. Fashionist için burada olduğumuz için mutluyuz. İhracatımızın yüzde 15'inden fazlasını gerçekleştiren tekstil sektörü Türkiye'nin ana ihracat güçlerinden birisidir." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından fuarın açılışı yapıldı. Dünyanın önde gelen espor yarışçıları arasında gösterilen 21 yaşındaki Cem Bölükbaşı da fuarın açılış defilesinde hünerlerini podyuma taşıdı.

Fuar, 21 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.


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