İSTANBUL - CNR Holding kuruluşlarından İstanbul Fuarcılık tarafından KOSGEB'in destekleriyle düzenlenen CNR Beauty & Wellness Show İstanbul, 19-22 Eylül tarihlerinde CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi’nde ziyaretçilerine kapılarını açacak.

CNR Holding'ten yapılan açıklamaya göre, ilki geçen yıl düzenlenen ve yoğun ilgi gören CNR Beauty & Wellness Show İstanbul, bu yıl 15 bin metrekarelik alanda cilt bakımı, medikal estetik, kişisel bakım ve kozmetik sektörlerini aynı platformda bir araya getirecek.

4 gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak olan fuarın birinci ve ikinci gününde gündelik ve profesyonel makyajın sırları paylaşılacak. Fuar cilt bakımı ve medikal estetik uygulamalarıyla da ön plana çıkacak.

Fuar kapsamında ayrıca estetisyenlik mesleğine ilgili duyan ziyaretçiler için, bu alanda eğitim veren kurslar tarafında, stantlarında mesleğin inceliklerine dair bilgiler verilecek.