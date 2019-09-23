İSTANBUL - CNR Beauty & Wellness Show İstanbul, bu yıl 400'ün üzerinde markanın kozmetik, güzellik ve sağlıkla ilgili yeni ürün ve uygulama teknikleri ile medikal estetik cihaz ve ekipmanlarına sahne oldu.

CNR Holding'den yapılan açıklamaya göre, dünya kişisel bakım ve kozmetik sektörünün CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi'nde buluştuğu fuarı, aralarında doktor, estetisyen ve güzellik uzmanlarının bulunduğu 20 binin üzerinde sektör profesyoneli ziyaret etti.

Gençleştiren, güzelleştiren ve zayıflatan teknolojilerin sergilendiği fuarda, yerli firmaların yanı sıra Almanya, Brezilya, Bulgaristan, Fransa, Hindistan, İsrail, İspanya, İtalya, Pakistan, Polonya, Tayland, Tayvan ve ABD’li markaların ürünleri tanıtıldı.

Yunanistan, Almanya, İtalya, Fransa, Rusya, Azerbaycan, Cezayir, Fas, Gürcistan, İran, Katar, Kazakistan, Kırgızistan, Libya, Lübnan, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün’den sektör profesyonellerinin ziyaret ettiği fuar, 10 milyar dolara ulaşan Türkiye pazarına da önemli katkılar sağladı.

Türk kozmetik sektörü, fuarda Irak, İran, Rusya, Azerbaycan, Suudi Arabistan, BAE, Güney Kore, Tayvan ve İtalya gibi mevcut pazarlarına yenilerini ekledi.

Bu yıl birbirinden özel etkinliklere de sahne olan CNR Beauty & Wellness Show İstanbul’da bir yandan gündelik ve profesyonel makyajın sırları paylaşılırken diğer yandan ise cilt bakımı ve medikal estetik uygulamalarına yönelik seminerler düzenlendi.

Cilt bakımı, medikal estetik, kozmetik, güzellik ve sağlık sektörünün tek çatı altında buluştuğu fuarda Medikal Estetik Dermatoloji Ürün ve Ekipmanları, Kozmetik & Makyaj Ürün ve Ekipmanları, Spa-Wellness & Fitness Ürün ve Ekipmanları, Profesyonel Tırnak Ekipmanları & El Ayak Bakımı, Saç ve Bakım Ekipmanları ve Ürünleri, Parfümeri Ürünleri’ne yönelik yenilikler tanıtıldı.