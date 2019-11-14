Çinli finans devi ICBC yöneticisinden Türkiye'ye övgü

ICBC Turkey Yönetim Kurulu Başkanı Xiangyang Gao, "Türkiye'nin dinamik demografik yapısı, enerji ve lojistik üssü olarak konumu, yabancı yatırımcılar için cazip fırsatlar sunmaktadır." dedi.

Çinli finans devi ICBC yöneticisinden Türkiye'ye övgü
Ekonomi 0
Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - ICBC Turkey Yönetim Kurulu Başkanı Xiangyang Gao, Türkiye'nin dinamik demografik yapısının, enerji ve lojistik üssü olarak konumunun, yabancı yatırımcılar için cazip fırsatlar sunduğunu belirtti.

Gao, AA muhabirine ICBC Turkey'in faaliyetleri ve Türkiye-Çin arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye ekonomisinin yılın ilk üç çeyreğinde yeniden dengelenme geçmekte olduğunu belirten Gao, büyümenin yavaşladığını ve iç talebin düşük kaldığını ifade etti.

Gao, yavaşlamanın Türkiye'nin dış dengesi ve enflasyon dinamiklerinde önemli iyileşmelerin ortaya çıkmasına imkan sağladığına dikkati çekti.

Türkiye'nin yıllık cari işlemler hesabının eylül itibarıyla yıllık bazda yaklaşık 5,9 milyar dolar fazla verdiğini anımsatan Gao, "Bu durum, geçen yılın aynı döneminde 45 milyar doların üzerindeki cari açıktan hareketle çok ciddi bir dönüşüm yaşandığına işarettir." ifadelerini kullandı.

Gao, enflasyon cephesinde ise yetkililerin sorumlu yaklaşımı ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının (TCMB) sıkı para politikası duruşu sayesinde, ciddi bir aşağı yönlü hareket gözlemlediklerini ve 3. çeyrek sonu itibarıyla da döngüsel faktörlerin de etkisiyle yıllık enflasyonun tek haneli seviyelere gerilediğini söyledi.

"Çin ile Türkiye arasındaki ticareti destekleyeceğiz"

Xiangyang Gao, eylül sonunda açıklanan Yeni Ekonomi Programı'nın (YEP) ardından 2020'de "dönüşümün başlayacağını" belirtti.

Türkiye'nin, gelecek 3 yıl için ekonomik performansa ilişkin istekli hedefler belirlediğini ifade eden Gao, "Politika yapıcılar, Türkiye'yi yüksek gelir düzeyinde ülke haline getirecek sürdürülebilir büyümeyi başarmak, aynı zamanda ülkenin dış ve iç kırılganlıklarını gidermek amacındalar. Anılan yüksek standartlı hedefler seti, elbette kapsamlı bir yapısal reform gündemiyle desteklenecektir." şeklinde konuştu.

Gao, ICBC Turkey'in yerel fırsatlardan ve Türkiye'nin benzersiz coğrafi konumunun sağladığı bölgesel fırsatlardan tam olarak yararlanmak suretiyle büyümeyi amaçlayan bir finansal kuruluş olduğunu anlattı.

Türkiye'nin sürdürülebilir büyümeyi başarmada daha ileri noktalara ulaşmasına yardımcı olacak temel alanlara ve projelere yatırım yapmak amacıyla tüm paydaşlarla birlikte çalışmaya devam edeceklerini dile getiren Gao, şöyle devam etti:

"Türkiye'deki dördüncü yılımızı kutluyoruz. Bu süre zarfında Türk finans sektörü içerisinde kendi markamızı oluşturduk. Bankamızın Türk bankacılık sektörüne girişinden bu yana gösterdiği iyi performansla finans alanı dahil geniş bir yelpazede muhataplarımızla yürüttüğümüz verimli ortaklıklar, Türkiye'deki yatırım ortamının bir göstergesidir. ICBC Turkey, ICBC Grubu'nun bilgisinden ve gücünden yararlanmaktadır. İki ülke arasında ticareti destekleyerek, Çin ve Türkiye ekonomik iş birliğinde bir katalizör olmayı amaçlıyoruz."

"Çinli yatırımcıların Türkiye ilgisi arttı"

ICBC Turkey Yönetim Kurulu Başkanı Gao, ICBC Turkey'in kurulmasının Çinli yatırımcıların Türkiye'ye ilgisini artırdığına dikkati çekti.

ICBC'nin ardından, Çinli yatırımcıların finans, denizcilik, perakende, e-ticaret, iletişim ve enerji sektörleri ile ilgili projelere katıldıklarını belirten Gao, "Türkiye'nin dinamik demografik yapısı ve bir enerji ve lojistik üssü olarak konumu, yabancı yatırımcılar için cazip fırsatlar sunmaktadır. ICBC Turkey, Çinli işletmelerin 'Going Global' sloganı ile çıktıkları küreselleşme yolculuğunda ve Kuşak ve Yol projelerinin hayata geçirilmesi için finansal desteği artırmak için buradadır." ifadelerini kullandı.

Gao, ICBC Turkey'in Çin ile Türkiye arasındaki finansal iş birliğinin seçkin bir örneği olduğunu ve bankanın Çinli işletmelerin Türkiye'de yaygın şekilde tanınmalarını sağladığını dile getirdi.

"Fintech alanında benzersiz fırsatlar bulunuyor"

Xiangyang Gao, İstanbul Finans Merkezi (İFM) projesiyle İstanbul'un dünyadaki öneminin pekiştirilmesi planının, Çin ve Türk şirketleri arasındaki bağları da güçlendirecek bir platform oluşturacağını söyledi.

Küresel Finans Merkezleri Endeksi sıralamasında İstanbul'un 53. sıraya yükseldiğini anımsatan Gao, "Hong Kong, Pekin ve Şanghay ilk 10 arasındadır. Küresel listeye, Nanjing ve Hangzhou olmak üzere Çin'den iki yeni merkez eklendi. Çinli ve Türk yetkililer arasındaki bir ortaklık, iki ülkedeki finansal piyasaların entegrasyonuna çok yardımcı olacaktır. Gelecekte, İFM ile Çin'deki finans merkezleri arasında ortaklıklar olabilir. Türk ve Çinli taraflar arasında iş birliğini geliştirmeye yönelik çok sayıda fırsat bulunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Gao, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisinin kuruluşundan bu yana, İstanbul'un küresel finansal merkezler sıralamasında 15 basamak yükseldiğine dikkati çekti.

Finans Ofisi yetkililerinin fintech'i, İstanbul Finans Merkezi'ni daha üst sıralara taşıyacak bir odak noktası olduğunu belirttiklerini hatırlatan Gao, "Fintech alanında ortaklıklar için benzersiz fırsatlar bulunuyor. Çinli ve Türk girişimciler bir araya gelebilir, teknoloji ve know-how paylaşımında bulunabilirler." ifadelerini kullandı.

"Projelere finansman sağlayacağız"

Gao, ICBC Turkey'in, ICBC'nin en büyük yurt dışı iştiraklerinden birisi olduğunu belirterek, "ICBC, pazara girerken faal durumdaki Türk bankasını devraldı. ICBC'nin Afrika ve Latin Amerika pazarlarına girmesini kolaylaştıran Standard Grubu ile yapılan ortaklık dışında, ICBC'nin genişlemesinde böyle bir hareketin başka bir örneği bulunmamaktadır. Bu stratejik yaklaşım, ICBC'nin Türkiye'ye verdiği önemin bir göstergesidir." diye konuştu.

ICBC Turkey'in aktif toplamının, 2014 yıl sonundaki büyüklüğüne kıyasla 4 kat büyüdüğüne dikkati çeken Gao, kredi portföyünün ise söz konusu dönemde 1 milyar dolardan fazla artarak, 3 kat büyüklüğe ulaştığını söyledi.

Gao, sağlıklı büyüme performansını gelecekte de sürdürmeyi, Türkiye'nin sürdürülebilir büyüme performansına ulaşmasına yardımcı olacak projelere finansman sağlamayı amaçladıklarını sözlerine ekledi.

ICBC Grubu

Üç yıldır dünyanın en büyük bankası unvanını elinde bulunduran Industrial and Commercial Bank of China Limited (ICBC), 2015 yılında GSD Holding bünyesinde faaliyet gösteren Tekstilbank'ı satın aldı. Bankanın unvanı 13 Kasım 2015'te ICBC Turkey Bank AŞ olarak değiştirildi.

ICBC’nin bankadaki pay sahipliği yüzde 92,8 seviyesinde bulunurken, geri kalan hisseler Borsa İstanbul'da işlem görüyor.

ICBC Turkey, faaliyetlerini İstanbul'da Genel Müdürlük, yurt çapındaki 43 şube, 48 ATM, mobil şube, internet şube ve telefon şubesi ile sürdürüyor. ICBC Grubu ise dünyanın 42 ülkesinde, yaklaşık 17 bin şubesiyle, 496 milyon bireysel ve 5 milyon kurumsal müşteriye hizmet veriyor.

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