CarrefourSA ve UNICEF, Dünya Çocuk Günü'nde çocuklarla bir araya geldi

Etkinlikte, çocuklara hakları anlatıldı

CarrefourSA ve UNICEF, Dünya Çocuk Günü'nde çocuklarla bir araya geldi
Ekonomi 0
Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, UNICEF ile birlikte bu yıl 30'uncu yılı olan Dünya Çocuk Günü kapsamında düzenlediği etkinliklerle "en değerli müşterileri olan" çocuklara haklarını anlattı.

CarrefourSA'dan yapılan açıklamaya göre, CarrefourSA ve UNICEF, İçerenköy CarrefourSA ve Forum İstanbul'daki CarrefourSA hipermarketlerinde saat 12.00 ila 20.00 arasında çocuklara özel boyama kitapları dağıttı. Etkinlikte, UNICEF'in yüz yüze ekibi, çocuklara hakları hakkında bilgi verdi. Çocuklar, boyama kitaplarının yanı sıra ellerini birer kağıda çizerek parmak kısımlarına çocuk haklarını yazdı ve hazırlanan panolara astı.

UNICEF'in yüz yüze ekipleri, İstanbul'da Tepe Nautilus, Maltepe Park, İstinye ve Marmara Park'taki hipermarketlerinde saat 14.00'ten itibaren, İzmir'de Hilltown Karşıyaka ve Balçova'daki hipermarketlerinde ise 12.30'dan itibaren çocuklarla bir araya gelerek kısa sohbetler eşliğinde çocuklara, dolayısıyla da ailelerine hangi haklara sahip olduklarını aktardı.

UNICEF'in yüz yüze ekipleri, çocuklarla yaptıkları sohbetlerde 30 yıl önce, 1989 yılında imzalanan çocuk haklarına dair sözleşmeye değinerek 4 ana ilkeyi paylaştı.

CarrefourSA, UNICEF ile 2015'ten bu yana mevsimlik işçi olarak çalışan ailelerin çocuklarının eğitim, oyun ve barınma gibi temel ihtiyaçlarını odak noktasına alan bir proje sürdürüyor.

UNICEF'in Tarladan Okula Projesi kapsamında CarrefourSA marketlerinde müşterilerle yüz yüze görüşen ekipler yer alıyor, bağış kutuları bulunuyor. Bunun yanı sıra "Tarımda Çocuk İşçiliğini Önleme" projesi kapsamında özellikle okul alışverişinin yapıldığı dönemde kırtasiye alışverişleriyle UNICEF'e bağışta bulunuluyor.

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