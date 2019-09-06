"Büyüme ve işsizlik rakamları ikinci yarıda iyileşecek"

İSTANBUL (AA) – YUNUS TÜRK - Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, "Yılın ikinci yarısında ekonomik toparlanmanın başlamasıyla büyüme ve işsizlik rakamlarının iyileşeceğini söyleyebiliriz." dedi.



AA muhabirine açıklamalarda bulunan Ufuk Uyan, 2019'un Yeni Ekonomi Programı'nda (YEP) öngörüldüğü üzere dengelenme yılı olduğunu belirterek, ana önceliklerinin reel ekonomiyi desteklemek ve büyümenin finansmanına katkı sağlamak olduğunu ifade etti.



Uyan, döviz kurlarının bu süreçte yukarıda olmasının ülkenin ihracatını olumlu etkilediğini ve turizm gelirlerini artırdığını anımsatırken ihracat ve istihdamı tetikleyici sektörlerin fonlanmasına katkı sunmayı ve proje finansmanlarında daha fazla yer almayı hedeflediklerini söyledi.



Ekonomi yönetiminin yapısal düzenlemelere yönelmesi ve bankacılık sektöründe görülen yatay seyrin yılın ikinci yarısında tekrar artış trendine girmesinin beklendiğinin altını çizen Uyan, "İhtiyacımız olan ekonomik toparlanma sürecine, gelişmiş ekonomilerdeki sıkı para politikalarından geri adım atılması yönünde gelen sinyallerin de destek vereceği bir yıl geçirmemiz muhtemel gözüküyor." dedi.

Uyan, yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılmasını önemsediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Aracılık ettiğimiz altına dayalı kira sertifikasının yanı sıra ihracatı desteklemek ve ülkeye döviz girdisini artırmak amacıyla başlattığımız ihracat destek paketi, turizm sektörüne destek olmak amacıyla işletmelere yönelik oluşturulan ayrıcalıklı finansman paketi gibi KOBİ’lere yönelik pek çok ürün ve hizmetimiz yalnızca bu yıl hayata geçirdiğimiz projeler arasında yer alıyor. Leasing, dış ticaret finansmanı, proje finansmanı ve ihtiyaç finansmanı gibi stratejik ürünlere yönelik çalışmaları artırmayı önceliyoruz."





- "Kredi büyümesiyle takipteki alacaklar rasyosundaki kötüleşme yavaşlayacak"





Ufuk Uyan, takipteki alacak (NPL) oranında sektörde en iyi performans gösteren bankalar arasında olmayı hedeflediklerini söyledi.

Haziran sonu itibarıyla sektörde yüzde 4,30 civarındaki takipteki alacak rasyosunun Kuveyt Türk'te yüzde 3,50 seviyesinde bulunduğuna dikkati çeken Uyan, "Kredi büyümesinde arzu edilen seviyenin altında bir performansla ilk yarıyı kapatan sektörün yılın ikinci yarısında bu manada daha hızlı büyümesiyle takipteki alacaklar rasyosundaki kötüleşmenin de yavaşlayacağını bekleyebiliriz. Bu yıl bankacılık sektörünün kârı, geçen yıla benzer bir seviyede gerçekleşeceğini öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.





- "Hem bireysel fonlama hem fon toplama maliyetlerinde trend aşağı doğru"





Ufuk Uyan, bankacılık sektörünün büyümesinin sermayelerin de büyümesiyle mümkün olduğunu belirtti.

Türk bankacılık sektörünün önceki kriz dönemleri sonrasında oluşturulan sağlam yapısının sermaye ihtiyacını çok gerekli kılmadığını dile getiren Uyan, "Mevcut ekonomik konjonktür sebebiyle acilen ekstra sermaye gereksinimi doğması gibi bir durumun uzağındayız. Ödeme güçlüğü çekebilecek KOBİ’lerimizin yalnızca bankalar değil KGF destekli kredi paketleriyle devlet de yanında yer alarak NPL yönetimi konusunda oldukça önemli bir desteği sağlamış oldu. Mart başında açıklanan KOBİ Değer Kredisi kampanyasının ikincisine Kuveyt Türk olarak biz de iştirak ettik." diye konuştu.

Uyan,temmuz sonu itibarıyla KGF kapsamında KOBİ'lere 900 milyon TL’lik finansman desteği sağladıklarını anlattı.

Güçlü baz etkisinin devreye girmesiyle, gelecek dönemde enflasyonda düşüş beklentisinin hemen her kesimde arttığını kaydeden Uyan, "Biz de bu yönde bir beklenti içerisindeyiz ki düşen enflasyona ilaveten düşen Fed faizlerinin de etkisiyle hem bireysel fonlama maliyetlerinde hem fon toplama maliyetlerinde trend aşağı doğru gitmektedir." ifadelerini kullandı.

Uyan, finansal projeksiyonlarında YEP’te belirtilen öngörü ve hedeflere yakın beklentiler üzerinden hareket ettiklerini söyledi.

Beklentilerini değiştirmek için bir sebep görmediklerini belirten Uyan, "Özellikle enflasyonda gerileme beklentisi, cari açığın mayıs itibarıyla aylık bazda cari fazlaya dönmüş olması ve beklenti anketlerindeki pozitif yönlü hareketlenme dikkate alındığında beklentilerimiz çerçevesinde devam etmeyi düşünüyoruz. Cari açığın azaldığı bir dönemin bizi beklediğini ve yılın ikinci yarısında ekonomik toparlanmanın başlamasıyla büyüme ve işsizlik rakamlarının iyileşeceğini söyleyebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.







- "Yıl sonunda hedef, 1 milyar TL kâr"





Kuveyt Türk Genel Müdürü Uyan, yıl sonunda 1 milyar liranın üzerinde net kâr büyüklüğüne ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

Toplanan ve kullandırılan fonlarda da sektörün üzerinde büyüme hedeflerinin bulunduğunu belirten Uyan, ilk yarı sonu itibarıyla 601 milyon lira net kâr elde ettiklerini, topladıkları fon büyüklüğünün 69,2 milyar liraya ulaştığını anımsattı.

Uyan, kullandırılan fon büyüklüğünü 52,9 milyar liraya ve aktif toplamın 87 milyar liraya yükseldiğini ifade etti.

Bu yıla 15 yeni şube hedefiyle başladıklarını ve şu anda bu doğrultuda çalışmaları sürdürdüklerini anlatan Uyan, ağustos sonu itibarıyla mevcut şube sayılarının 420'ye çıktığını dile getirdi.





- "Reel ekonomiyi destekleyecek çalışmalarımız sürüyor"





Uyan, reel ekonominin desteklenmesine ve işletme faaliyetlerinin sürdürülebilirliğine yönelik çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.

İhracatı desteklemek ve ülkeye döviz girdisini artırmak amacıyla ihracat bedeli taahhütlü işlemlerde geçerli olacak İhracat Destek Paketi'ni ocak ayında açıkladıklarını hatırlatan Uyan, "Hedeflerimizi aşarak 500 milyon dolarlık bir hacme ulaştık. İhracatçılarımızın yoğun ilgi ve talebi üzerine 300 milyon dolarlık limitle 1 Ekim'e kadar devam edecek yeni bir paket açıkladık. İhracat bedeli taahhüdü almak kaydıyla 6 aya kadar ödemesiz olmak üzere 36 aya varan vadelerle finansman kullandırarak ihracatçımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Paketimizin yeni etabında kâr oranlarımızı da indirdik. Yeni dönemde avroda aylık yüzde 0,26, dolarda ise aylık yüzde 0,35’ten başlayan kâr oranlarıyla finansman desteği verebiliyoruz." şeklinde konuştu.

Uyan,Türk Eximbank'ın Kısa Vadeli Alacak Sigortası’na entegre olan ilk katılım bankası olarak mal mukabili ihracat yapan tüm ihracatçıların da yanında yer aldıklarını ifade eti.

Katılım bankacılığı alanında bir ilk olan Online Tedarikçi Finansmanı ürünü ile tedarikçilere fatura vadesinden önce tahsilat imkanı, alıcıya da esnek ödeme kolaylığı sunduklarını anlatan Uyan, böylece, her iki tarafın da nakit akışlarını düzenleyerek zor durumda kalmadan faaliyetlerini istikrarlı bir biçimde sürdürmelerine olanak sağladıklarını dile getirdi.

Uyan, 50 milyon yabancı turist hedefiyle yıla başlayan turizm sektörünün 2019 hedeflerine katkıda bulunmak amacıyla turizm işletmelerine yönelik ayrıcalıklı bir paket oluşturduklarını dile getirdi.

Turizmcilere sezonda ödemeli turizm finansmanı ve esnek ödemeli kredi kartı hizmeti sunduklarını aktaran Uyan, "Çiftçilerimize özel Tohum Kart ile de tarımsal faaliyetlerde ihtiyaç duyulan ürün, ekipman, tohum ve fide alımlarında ödemeleri hasat dönemine kadar erteliyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.