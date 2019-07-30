LONDRA (AA) - İngiliz enerji şirketi British Petroleum’un (BP) net karı yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 16 artarak 2,8 milyar dolara ulaştı.

BP’den yapılan açıklamaya göre, şirketin yılın ikinci çeyreğindeki karına ilişkin beklenti 2,5 milyar dolar seviyesindeydi. BP'nin net karı yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 16 artarak 2,8 milyar dolar oldu.

Şirketin ocak-mart dönemindeki karı ise 2,4 milyar olarak açıklanmıştı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen BP Grup Başkanı Bod Dudley, şirketin 5 yıllık hedefleri doğrultusunda ilerlediğini belirterek, "Güvenilir performans, işletmelerimizdeki disipline edilmiş büyüme hedefleri ile güçlü kazanç sağlıyoruz. Bu durum aynı zamanda dünyanın ihtiyacını duyduğu düşük karbona dayalı enerji geçişinin sağlanması konusunda dikkat değer katkı sunmamızı sağlıyor." ifadelerini kullandı.