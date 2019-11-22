İSTANBUL - Boyner, “Şahane Cuma” kampanyası ile kış sezonu alışverişinde avantajlar sunuyor.

Boyner'den yapılan açıklamaya göre, milyonlarca üründe net yüzde 60, yüzde 50 ve yüzde 40 indirimlerin uygulanacağı “Şahane Cuma” kampanyası, 22 Kasım - 1 Aralık'ta Boyner mağazalarında ve boyner.com.tr’de tüketiciler ile buluşuyor.



Boyner’de tüketicileri, milyonlarca üründe yüzde 60’a varan indirimlerin yanı sıra alışveriş deneyimini ve ödemeyi kolaylaştıran bir ayrıcalık daha bekliyor. Tüketiciler, Axess, CardFinans veya Advantage’la 1 Aralık’a kadar yaptıkları alışverişlerini 2 ay erteleme fırsatı ile 2020 Ocak ayında ödemeye başlayacak ve 6 taksit avantajından yararlanabilecek.

Kadın giyimden erkek giyime, çocuk giyimden aktif spor ve ev koleksiyonlarına uzanan seçili milyonlarca üründe ve yüzlerce markada indirimli fiyatlar Boyner’de tüketicileri bekliyor. Tüketiciler tüm haftaya yayılacak “Şahane Cuma” etkisi sayesinde kış sezonunda ihtiyaç duydukları giysileri uygun fiyatlarla ve avantajlı ödeme şekilleriyle almanın keyfini yaşayacak. Ayrıca “Şahane Cuma”, yeni yıla geri sayım başlamışken yılbaşı alışverişini de en uygun koşullarda yapmaya yardımcı olacak.

Kış alışverişinin vazgeçilmez parçalarını oluşturan farklı kesim ve kumaşlardaki paltolardan kabanlara, botlardan çizmelere, atkılardan kazaklara, eldivenlerden kaşkollara kadar sayısız ürün avantajlı fiyatları ile tüketicilerle buluşacak.