İSTANBUL - Boyner, Adana'nın yeni yaşam merkezi 01 Burda AVM'de yeni bir mağazasının açılışını yaptı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, müşterileri yeni alışveriş trendleriyle tanıştıran ve modern mimarisiyle dikkat çeken Boyner 01 Burda AVM mağazasında, 2 bin 950 metrekarelik bir alanda, kadın, erkek, çocuk, aktif spor, ayakkabı & çanta, kozmetik ve aksesuar kategorilerinden yüzlerce marka ve binlerce ürün yer alıyor.

Müşteri beklentileri göz önünde bulundurularak geliştirilen detaylar ayrıcalıklı bir deneyim sunuyor.



01 Burda AVM mağazası ile Türkiye genelinde 113. mağazasına ulaşan Boyner, yeni nesil mağazacılık anlayışıyla, müşterilerine farklı deneyimler sunuyor.