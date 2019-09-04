Borsadaki şirketlerden ilk yarıda 37,1 milyar liralık net kar

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi altında işlem gören şirketlerin net karı, bu yılın ilk 6 ayında 37 milyar 70 milyon lira oldu.

Borsadaki şirketlerden ilk yarıda 37,1 milyar liralık net kar
Ekonomi 0
Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi altında işlem gören şirketlerin net karı, ilk yarıda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,6 azalarak 37 milyar 70 milyon liraya geriledi.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, borsada işlem gören şirketlerin 2019'un ilk yarısında elde ettiği net kar, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 11,6 azaldı.

Böylece 2018'in ilk yarısında 41 milyar 941,8 milyon lira olan şirketlerin toplam net karı, bu yılın aynı döneminde 37 milyar 70,4 milyon liraya indi.

Bu dönemde, Garanti Bankası, Akbank, İş Bankası, Yapı Kredi Bankası, Ereğli Demir ve Çelik, Koç Holding, Sabancı Holding, Enka İnşaat, Turkcell, İskenderun Demir Çelik, Aselsan, Tekfen Holding ve VakıfBank olmak üzere 13 şirket net karını 1 milyar liranın üzerine taşıdı.

96 şirketten 73'ü net kar elde etti

BIST 100 endeksi altında işlem gören ve bilanço açıklama dönemi kapsamında finansal sonuçlarını paylaşan 96 şirketten 73'ü ilk yarıda net kar elde etti. Kalan 23 şirket ise net zarar yazdığını duyurdu.

Açıklanan sonuçlara göre, söz konusu şirketlerden ilk yarıda en fazla net kar elde eden 3 milyar 362,9 milyon lirayla Garanti Bankası oldu.

Net karda Garanti Bankası'nı, 2 milyar 690,7 milyon lirayla Akbank, 2 milyar 409,1 milyon lirayla İş Bankası, 2 milyar 360,9 milyon lirayla Yapı Kredi, 2 milyar 304,6 milyon lirayla Ereğli Demir ve Çelik, 2 milyar 204,8 milyon lirayla Koç Holding izledi.

Kar artışında liderlik Türk Telekom'da

Net karını, bu yılın ocak-haziran döneminde 2018'in aynı dönemine göre miktar bazında en çok artıran şirket Türk Telekom oldu. Şirket, 2018'in ilk yarısında 760 milyon lira düzeyinde bulunan zararını 2019'un aynı döneminde 744,8 milyon lira kara çevirerek söz konusu göstergede yaklaşık 1 milyar 505 milyon liralık bir artışı yakaladı.

Net kar artışında Türk Telekom'un ardından Enka İnşaat geldi. Geçen bir yıllık sürede Enka İnşaat'ın net karı 487,6 milyon liradan 1 milyar 919,4 milyon liraya çıktı.

Doğan Holding ve VakıfBank ilk 10'dan çıktı

Net kar büyüklüğü açısından 2018'in ocak-haziran döneminde ilk 10'da yer alan şirketler, büyük ölçüde bu yılın ilk yarısında da listede yer almayı başardı.

Garanti Bankası, Doğan Holding, İş Bankası, Akbank, Ereğli Demir Çelik, Koç Holding, Yapı Kredi Bankası, Sabancı Holding, VakıfBank ve İskenderun Demir Çelik 2018'in ilk yarısında en fazla net kar elde eden şirketler şeklinde sıralanmıştı.

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