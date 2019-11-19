Borsadaki şirketlerden 9 ayda 62,6 milyar liralık net kar

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi altında işlem gören şirketlerin net karı, 2019'un ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı sürecine göre yüzde 2,2 artarak 62 milyar 649 milyon liraya çıktı.

Borsadaki şirketlerden 9 ayda 62,6 milyar liralık net kar
Ekonomi 0
Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, borsada işlem gören şirketler 3. çeyrekte iyi bir performans sergileyerek net karını geçen yılın 3. çeyreğine kıyasla yüzde 31,3 artırdı ve 25 milyar 740 milyon liraya ulaştırdı.

Söz konusu pozitif performansın ardından ilk yarıda 37,1 milyar lira düzeyinde bulunan şirketlerin net karı da yılın 9 ayında 62 milyar 649 milyon liraya yükseldi. Böylece 2018'in 9 ayında 61 milyar 285 milyon lira olan şirketlerin toplam net karı, bu yılın aynı döneminde yüzde 2,2 artış kaydetmiş oldu.

Bu dönemde, Garanti Bankası, Akbank, İş Bankası, Yapı Kredi Bankası, Koç Holding, Ereğli Demir ve Çelik, Sabancı Holding, Enka İnşaat, Türk Hava Yolları (THY), Turkcell, Aselsan, İskenderun Demir Çelik, Türk Telekom, VakıfBank, Tekfen Holding, Şişe Cam, Ford Otosan, Pegasus, Koza Altın ve Tofaş olmak üzere 20 şirket net karını 1 milyar liranın üzerine taşıdı.

96 şirketten 74'ü net kar elde etti

BIST 100 endeksi altında işlem gören ve bilanço açıklama dönemi kapsamında finansal sonuçlarını paylaşan 96 şirketten 74'ü yılın 9 ayında net kar elde etti. Kalan 22 şirket ise net zarar yazdığını duyurdu.

Açıklanan sonuçlara göre, söz konusu şirketlerden 9 ayda en fazla net kar elde eden 4 milyar 936,4 milyon lirayla Garanti Bankası oldu.

Net karda Garanti Bankası'nı, 4 milyar 88 milyon lirayla Akbank, 3 milyar 757,4 milyon lirayla İş Bankası, 3 milyar 336,7 milyon lirayla Yapı Kredi, 3 milyar 280,7 milyon lirayla Koç Holding ve 3 milyar 89 milyon lirayla Ereğli Demir ve Çelik izledi.

Bu dönemde en fazla net zararı 231,9 milyon lirayla Şekerbank açıkladı. Net zarar büyüklüğünde Şekerbank'ı; 227,9 milyon lirayla Anadolu Grubu Holding, 202,5 milyon lirayla Migros, 202,3 milyon lirayla Gözde Girişim ve 150,8 milyon lirayla da Şok Marketler takip etti.

Kar artışında liderlik Türk Telekom'da

Net karını, bu yılın ocak-eylül döneminde 2018'in aynı sürecine göre miktar bazında en çok artıran şirket Türk Telekom oldu. Şirket, 2018'in 9 ayında 3 milyar 605,9 milyon lira düzeyinde bulunan zararını 2019'un aynı döneminde 1 milyar 862,2 milyon lira kara çevirerek söz konusu göstergede 5 milyar 468,1 milyon liralık bir artışı yakaladı.

Net kar artışında Türk Telekom'un ardından yaklaşık 2 milyar 72,6 milyon lirayla Enka İnşaat geldi. Geçen bir yıllık sürede Enka İnşaat'ın net karı 757,8 milyon liradan 2 milyar 830,4 milyon liraya çıktı.

Öte yandan bu yılın 9 ayında 42 şirketin net karında 2018'in aynı dönemine göre düşüş yaşandı. Bu dönemde net karında miktar bazında en fazla düşüş yaşanan şirket Doğan Holding oldu. Holdingin geçen yılın ocak-eylül döneminde 4 milyar 186,7 milyon lira olan karı, 2019'un aynı sürecinde 449,2 milyon liraya geriledi.

Açıklanan verilere yüzdesel olarak bakıldığında ise net kar artışında ilk sırayı Bera Holding'in aldığı görüldü. Söz konusu dönemde, holdingin net karı 5,4 milyon lira seviyesinden neredeyse 12 katına denk gelen 63,2 milyon liraya ulaştı.

VakıfBank ve Doğan Holding ilk 10'dan çıktı

Net kar büyüklüğü açısından 2018'in ocak-eylül döneminde ilk 10'da yer alan şirketler, büyük ölçüde bu yılın 9 ayında da listede yer almayı başardı.

Garanti Bankası, Akbank, İş Bankası, Doğan Holding, THY, Ereğli Demir ve Çelik, Koç Holding, Yapı Kredi Bankası, Sabancı Holding, VakıfBank ve İskenderun Demir Çelik 2018'in ocak-eylül döneminde en fazla net kar elde eden şirketler şeklinde sıralanmıştı.

Bu yılın 9 ayında ise söz konusu listeden Doğan Holding ve VakıfBank çıkarken, bu şirketlerin yerine Enka İnşaat ve Turkcell girdi.

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