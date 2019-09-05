Borsadaki bankaların kârı ilk yarıda yüzde 25,6 azaldı

Borsada işlem gören 10 mevduat bankasının net kârı, bu yılın ilk yarısında 2018'in aynı dönemine göre yüzde 25,6'lık düşüşle 14 milyar 585 milyon liraya geriledi - Bankaların aktif büyüklüğü 6 ayda 218,1 milyar lira, öz kaynakları da 16,4 milyar lira artı

Borsadaki bankaların kârı ilk yarıda yüzde 25,6 azaldı
Ekonomi 0
Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - MURAT BİRİNCİ - Borsa İstanbul'da işlem gören 10 mevduat bankasının net kârı, bu yılın ilk yarısında 2018'in aynı dönemine göre yüzde 25,6 azalarak 14 milyar 585 milyon liraya geriledi.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, borsada işlem gören Akbank, DenizBank, Garanti Bankası, Halkbank, ICBC Turkey Bank, İş Bankası, QNB Finansbank, Şekerbank, VakıfBank ve Yapı Kredi'nin konsolide olmayan toplam aktif büyüklüğü 2019'un haziran sonu itibarıyla 2 trilyon 721 milyar liraya dayandı. Söz konusu rakam, 2018 sonuna kıyasla yüzde 8,7 artışa işaret etti.

Borsa İstanbul'da işlem gören mevduat bankalarının bu yılın ilk yarısındaki net kârı, 2018'in aynı dönemine göre yüzde 25,6 azalarak 14 milyar 584 milyon 946 bin lira oldu. Bankalar, 2018'in ilk yarısında 19 milyar 615 milyon 623 bin lira net kâr elde etmişti.

Borsada işlem gören bankaların öz kaynakları, ilk yarıda geçen yılın sonuna kıyasla yüzde 6,1 artarak 270,1 milyar liradan 286,5 milyar liraya ulaştı.


- QNB Finansbank'ın kâr artışı yüzde 12,9


Borsa İstanbul'daki mevduat bankaları arasında ilk yarıda en fazla net kârı 3 milyar 633 milyon TL ile Garanti elde etti. Net kârda Garanti'yi, 2 milyar 691 milyon lira ile Akbank ve 2 milyar 409 milyon lira ile İş Bankası izledi.

Net kârını 2018'in ilk yarısına göre artıran tek banka QNB Finansbank oldu. Kâr artışı yüzde 12,9 olan QNB Finansbank, ilk yarıda 1 milyar 280 milyon lira kâr elde etti.

Aynı dönemde net kârı en fazla gerileyen banka yüzde 67,7'lik düşüşle Halkbank oldu. Halkbank'ı, sırasıyla yüzde 52,6'lık azalışla ICBC Turkey Bank, yüzde 52,1'lik düşüşle VakıfBank, yüzde 38,6'lık azalışla DenizBank, yüzde 27,8'lik düşüşle İş Bankası, yüzde 18,8'lik gerilemeyle Akbank, yüzde 6,9'luk azalışla Garanti ve yüzde 4,5'lik düşüşle Yapı Kredi izledi.

Şekerbank ise ilk yarıda 250,3 milyon lira net dönem zararı açıkladı.


- İş Bankası, en büyük özel banka unvanını sürdürüyor


İş Bankası, 432 milyar 780 milyon liralık aktif büyüklüğü ile hem Türkiye'nin en büyük özel bankası hem de borsada işlem gören en büyük banka unvanını korudu. İş Bankası'nı, 428 milyar 974 milyon liralık aktif toplamla Halkbank, 384 milyar 656 milyon liralık aktif büyüklükle Yapı Kredi ve 383 milyar 651 milyon liralık aktifle Garanti takip etti.

VakıfBank, yılın ilk yarısında yüzde 14,8'lik yükselişle aktifini en fazla artıran banka olurken, bu bankayı yüzde 13,4'lük artışla Halkbank, yüzde 10,5'lik artışla Yapı Kredi ve yüzde 8,8'lik yükselişle QNB Finansbank izledi.


- Ziraat Bankası'nın aktif büyüklüğü 600 milyar lirayı aştı


Borsa İstanbul'da işlem görmeyen Ziraat, 610 milyar 360 milyon TL ile Türkiye'nin en büyük aktif toplamına sahip bankası unvanını sürdürdü. İlk yarıda bankanın net dönem kârı, 2018'in aynı dönemine kıyasla yüzde 28,8 azalarak 3 milyar 953 milyon liradan 2 milyar 816 milyon liraya indi.

Ziraat Bankası'nın ilk yarı kârı, Borsa İstanbul'daki 10 mevduat bankasının toplam kârının yaklaşık yüzde 20'sine denk geliyor.

Bu arada, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Türk bankacılık sektörünün dönem net kârı, bu yılın ilk yarısında 2018'in aynı dönemine kıyasla yüzde 14,2 azalarak 24 milyar 896 milyon liraya geriledi. Bankalar, 2018'in ilk yarısında 29 milyar 18 milyon lira kâr elde etmişti.

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