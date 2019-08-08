Borsa İstanbul'da gong, Naturel Enerji için çaldı

- Naturel Enerji, Türkiye'de yatırımlarının tamamı güneş enerjisi sektöründe bulunan tek şirket olarak yaklaşık 70 milyon liralık büyüğe sahip 12 milyon hissesini halka arz etti - Naturel Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Şen: - "Yatırımlarının tamamı

Borsa İstanbul'da gong, Naturel Enerji için çaldı
Ekonomi
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Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL (AA) - Türkiye'de yatırımlarının tamamı güneş enerjisi sektöründe olan tek şirket konumundaki Naturel Enerji, 70 milyon liralık büyüklüğe sahip 12 milyon hissesini halka arz etti.

Naturel Enerji'nin kuruluşunun 10'uncu yılında gerçekleştirdiği halka arzı vesilesiyle düzenlenen gong törenine, Naturel Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Şen, Naturel Enerji Genel Müdürü Cem Göçmen ve çok sayıda davetli katıldı.

Hali hazırda 25 milyon lira olan ödenmiş sermayesini 33 milyon liraya yükselten Naturel Enerji, mevcut ortağın 4 milyon hissesi de dahil olmak üzere toplam 12 milyon hisseyi halka arz etti.

NATEN koduyla işlem görmeye başlayan Naturel Enerji, yaklaşık 70 milyon liralık halka arzı sonrasında mevcut aktif büyüklüğünü 286 milyon liradan 332 milyon liraya çıkardı. Naturel Enerji, halka arz gelirlerinin yüzde 75'i ile güneş enerjisi yatırımlarına devam edecek.

Naturel Enerji'nin güneş enerjisi sektöründe faaliyet gösteren 9 bağlı ortaklığı bulunuyor.

- "Yatırımlarımıza hız vereceğiz"

Törende konuşan Şen, bugünü kendileri için "tarihi bir gün" olarak nitelendirdi. Kuruldukları günden bu yana Türkiye'nin potansiyeline güvendiklerini ve halka arzın bu güvenin bir göstergesi olduğunu dile getiren Şen, "Yatırımlarının tamamı güneş enerjisi olan ve halka açılan ilk şirket olmanın ayrıcalığını yaşıyoruz. Güneş sektöründe yatırımlarımıza daha da hız vereceğiz. Türkiye ile birlikte büyüyüp daha güzel günler görmeyi diliyoruz." diye konuştu.

Naturel Enerji Genel Müdürü Göçmen de gelecek yıllarda Türkiye'de güneş enerjisi şirketlerinin sayısının daha da artacağını kaydetti.

Güneş enerjisinin geleceğinin Türkiye'de çok açık olduğunu söyleyen Göçmen, şöyle devam etti:

"Şu anda Ankara bölgesinde lisanssız olarak 19 projemiz var. Halka arzdan daha öncesinde de yeni satın almalar yapmayı planlıyorduk, hem işletmedeki santralleri devralmayı hem de lisansını alıp kurmayı planladığımız santral sayısı oldukça fazla. Biz bu kapasitemizi kısa vadede 2,5-3 katına çıkarmayı hedefliyoruz. Daha sonraki yıllarda yine yatırımlarımızı artırarak devam ettireceğiz"

Geçen yıl dünyada kurulan santrallerin yüzde 40'ını güneş, yüzde 20'sini ise rüzgar enerjisi santrallerinin oluşturduğunu ifade eden Göçmen, "Bugün dünyada güneş enerjisinin toplam kurulu güç içerisinde yüzde 6 olan payı yüzde 70'lere kadar çıkacak. Türkiye de burada bir istisna değil." değerlendirmesinde bulundu.

Borsa İstanbul AŞ Genel Müdür Yardımcısı Ufuk Özdemir de 600 civarında yatırımcıya ulaşarak başarılı bir halka arz gerçekleştirildiğini aktardı.

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