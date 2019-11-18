Borsa İstanbul VİOP'ta "Akşam Seansı" 17 Ocak 2020'de başlayacak

VİOP'ta devreye alınacak Akşam Seansı, saat 19.00'da başlayacak ve saat 23.00'e kadar devam edecek - Akşam Seansı uygulaması ile birlikte VİOP'ta işlem saatlerinin uluslararası piyasalar ile aynı anda açık olduğu sürenin artırılarak yatırımcıların daha et

Borsa İstanbul VİOP'ta "Akşam Seansı" 17 Ocak 2020'de başlayacak
Ekonomi 0
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İSTANBUL - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda (VİOP) belirli sözleşmelerde uygulanacak "Akşam Seansı"nın 17 Ocak 2020'de devreye alınması planlanıyor.

Borsa İstanbul tarafından üyelere gönderilen yazıya göre VİOP'ta belirli sözleşmelerde uygulanacak Akşam Seansının 17 Ocak 2020'de devreye alınması ile ilgili teknik hazırlıklar tamamlandı.

VİOP'ta devreye alınacak Akşam Seansı, normal seansta sürekli müzayede işlemlerinin saat 18.15'te sona ermesinin ardından saat 19.00'da başlayacak ve saat 23.00'e kadar devam edecek.

Temmuz 2018'de devreye alınan "BISTECH Faz 2+" sistemiyle ileri bir tarihte başlanacağı duyurulan Akşam Seansı uygulaması ile birlikte VİOP'ta işlem saatlerinin uluslararası piyasalar ile aynı anda açık olduğu sürenin artırılarak yatırımcıların daha etkin risk yönetimi yapabilmelerine imkan sağlanması hedefleniyor.

Mevcut durumda 09.30-18.15 arasındaki sürekli müzayede esasına göre düzenlenen normal seansı takiben 19.00-23.00 saatleri arasında sürekli müzayede esasına göre düzenlenecek Akşam Seansındaki işlemler, bir sonraki gün gerçekleşecek işlemler ile beraber takasa konu olacak.


- İlk etapta sadece endeks vadeli işlem sözleşmeleri akşam seansında işlem görecek


İlk etapta sadece endeks vadeli işlem sözleşmeleri (BIST 30, BIST Banka, BIST Sınai, BIST Likit Banka ve BIST Banka Dışı Likit 10) için Akşam Seansı düzenlenecek.

Borsa İstanbul tarafından yapılan düzenlemelerle emir girişlerinde ve teminat hesaplamalarında, Akşam Seansına katılmak istemeyen üyelerin fiyat değişimlerinden etkilenmesinin önüne geçilecek.

Akşam Seansında uygulanacak fiyat limitleri, ilgili günün normal seansının sonunda hesaplanan uzlaşma fiyatı üzerinden belirlenecek ve normal seans sonu uzlaşma fiyatının yüzde 3 altı ve üstü olarak uygulanacak. Ayrıca "Akşam Seansı"nda gerçekleşen işlemler, gün sonu ve vade sonu uzlaşma fiyatı hesaplamalarında kullanılmayacak.

Akşam Seansında gerçekleştirilen işlemler sonucunda oluşan zararlar ve prim borçları ile karlar ve prim alacakları bir sonraki iş gününün sonunda hesaplara yansıtılacak.

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